По данным исследования на хомяках, ношение маски является эффективной защитой от коронавируса, - Le Figaro

13:39 24.05.2020

22 мая 2020 г.

Солин Рой | Le Figaro



"(...) За", "против", "да, но", "нет, если только"... С начала эпидемии так и не удалось достичь единогласия по вопросу об эффективности ношения маски широким населением для ограничения распространения коронавируса. Исследование, обнародованное в минувшее воскресенье, невольно предоставляет аргументы тем, кто "за". Профессор Юэн Квок-юн, микробиолог из Университета Гонконга, провел эксперимент, целью которого было доказать, что маска действительно ограничивает передачу коронавируса по воздуху", - пишет Le Figaro.

"Чтобы убедиться в этом, гонконгская команда ученых провела опыт на золотистых хомяках. Исследователи разделили 52 животных на две неравные группы, первая из которых, представлявшая четверть особей, была заражена вирусом. Потом их всех разместили по двум клеткам, расположенным близко друг от друга: в одной клетке было одно больное животное, в другой было три здоровых грызуна. После этого из больной клетки в здоровую направлялся поток воздуха. Между клетками исследователи либо ничего не располагали, либо надевали хирургическую маску на клетку больного животного, либо хирургическую маску на клетку здоровых животных. Далее они позволили хомякам заниматься своими делами в течение 7 дней", - передает издание.

"Оставалось произвести подсчет. Среди животных, отделенных от своих больных коллег простыми решетками, две трети (всего 10 из 15) оказались заражены. Когда клетку здоровых хомяков закрывала маска, зараженных животных было только 33% (4 из 12). А когда маска была надета на клетку больного животного, то из его более счастливых товарищей были инфицированы только 17% (2 из 12). Исследователи также отметили, что среди животных, которые все же заболели, те, кто извлек пользу от масок, были не так серьезно поражены и имели меньшую вирусную нагрузку, чем те, кто непосредственно подвергался воздействию инфекционной мокроты своих сородичей. Заключение профессора Юэна: "Маску должны носить все до тех пор, пока у нас не будет эффективного противовирусного лечения или вакцины".

"(...) В добавление к сказанному, стоит отметить, что грызуны под масками не подвергались опасности двух подводных камней, с которыми могут столкнуться люди, то есть чувствовать себя слишком уверенно, и, следовательно, меньше соблюдать другие барьерные жесты, и неправильно носить маску. Причем второй пункт представляется довольно трудным действием, если верить команде исследователей из Сингапура, которая только что опубликовала в журнале Американской медицинской ассоциации JAMA результаты эксперимента, проведенного в 2015 году. После раздачи 714 людям масок N95, сопровождаемых подробными инструкциями и изображениями, авторы обнаружили, что только 90 из них (12,6%) надевали свою маску правильно! Основными отмеченными ошибками были неверное размещение тесемок (73%), недостаточно плотное прилегание маски к коже лица (62%) и неправильная фиксация маски на носу (60%)", - резюмирует издание.



Источник: Le Figaro