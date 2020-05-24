Умер советский летчик-ас Сергей Крамаренко

15:09 24.05.2020

Советский летчик-ас, участник Великой Отечественной войны, генерал-майор авиации Сергей Крамаренко скончался 21 мая в возрасте 97 лет. Об этом сообщил глава Клуба Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы Москвы и Московской области генерал-полковник Николай Антошкин.



"Скончался Герой Советского Союза Сергей Макарович Крамаренко. Он был активным участником ветеранского движения", – сказал он, добавив, что ветеран всегда принимал участие в собраниях участников ВОВ и посещал парады.



Сергей Макарович родился 10 апреля 1923 года в селе Калиновка Роменского района Сумской области (Украина). В 1940 году поступил в Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе. Не успев закончить первый курс, пошел добровольцем в армию. В марте 1941-го его отправили на переподготовку – окончил Борисоглебское военное авиационное училище летчиков в июле 1942 года, после чего был направлен в 1-й запасной истребительный авиационный полк. С августа 1942-го был летчиком 523-го истребительного авиационного полка 1-й воздушной армии Западного фронта. За время Великой Отечественной войны выполнил 52 боевых вылета.



После войны продолжил службу. С апреля 1951 года участвовал в боевых действиях в Корейской войне. За 11 месяцев выполнил 104 боевых вылета, провел 42 воздушных боя, одержал 13 личных побед. Указом Президиума Верховного Совета СССР капитану Крамаренко было присвоено звание Героя Советского Союза. Уволился в запас в 1981 году.



Среди его наград - орден Ленина, два ордена Красного Знамени, орден Отечественной войны I степени, орден Красной Звезды, орден "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" III степени.



По материалам "Известий", ТАСС, издания "Дни 24"