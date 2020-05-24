Что не так с этнонимом "кипчак"?

15:38 24.05.2020

Что интересно, на Руси никогда не знали этнонима "кипчак". Вместо него использовали этноним - "половец". Это калька с самоназвания одного из половецких племен - Саров (то есть желтых).



Кипчаками жителей Дешт-и-Кипчака называли только восточные источники, в частности арабские и персидские.



История кипчаков началась с племени Сиров (или Сеянтов в китайских хрониках), которые входили в Тюркский каганат.



После распада каганата в 603 году н.э. Сиры и Уйгуры (также входили в первый Тюркский каганат) начали борьбу за власть. В конце-концов Сиры проиграли уйгурам и в 744 году бежали на Северный Алтай ( а скорее всего были переселены победителями).



С 760 года во всех древнетюркских рунических надписях вместо Сиров ученые находят уже только наименование кыпчак. То есть неудачный, злополучный. Скорее всего это не было определением как Неудачник. Название кыбчак имело эмоциональную окраску со стороны уйгуров как неприязнь к врагам.



Точно также в языке гуннов слово "Кул" не значило "раб" как сейчас в в тюркских языках. Оно значило всего-навсего определение "чужого человека". Да и сейчас это слово не несет уничижительного значения. Наоборот им часто пользуются религиозные люди, когда говорят что они рабы Господа.



Как бы там не было, но на Алтае кипчаки покоряют местные племена и присваивают всем этноним Кыбчак, к которому привыкают и сами.



Усилившись на Алтае, кипчаки продвигаются в Южную Сибирь и в сторону Сырдарьи. Здесь они попадают под влияние каганата Кимаков.



В казахской историографии существует мнение, что кимаки пришли на территорию Казахстана из Сибири. Но автору кажется что скорее наоборот: именно кипчаки пришли с Южной Сибири на территории кимаков в Южном Казахстане. Доказательством этому может служить наличие известного кимакского владения на Сырдарье с центром в Сыгнаке, принадлежавшего племени Уранкай (возможно урянхайцы).



Сами кимаки были монголоидами и именно они в ходе смешения с кипчаками придали современным казахским кипчакам тот монголоидный типаж, который они сейчас имеют. Хотя среди кипчаков также часто встречаются типичные европеоиды (особенно среди женщин).



Как бы там не было, но кипчаки усилившись стали гегемонами в Кимакском союзе.



Завершает кимакскую эпоху в истории кыпчаков "Диван" – сочинение иранского поэта и путешественника, чиновника сельджукского султана Насир-и Хосрова, в котором степи севернее реки Сырдарьи им в 1030 г. были названы Дешт-и Кипчак – "Степью кипчаков" или "Кипчакской степью". Это означало, что с этого времени главными в степи стали кыпчаки - монография Ю.Евстигнеева КЫПЧАКИ: ЭТНОС И ЕГО ИМЯ



Правда единого и централизованного государства кипчаки не создали. Наоборот именно при них народы Великой Степи наконец стали жить каждый своей жизнью.



Видно кипчаки были демократами!



В этом котле различных племен истинные кипчаки полностью растворились и потеряли свою идентичность. Но их имя стало этнонимом всех кочевников, кочевавших тогда в Великой Степи.



Единственным ханством кипчаков было так называемое владение племени Ильбари (что и значить имеющие государство) в Северном Приаралье, которым управлял хан из пришлого монгольского рода Байят - Ахинжанов С.М. Кыпчаки в истории средневекового Казахстана. – Алма-Ата: Наука, Каз.ССР, 1989, – 291, [2]c



Таким образом в домонгольский период на территории Дешт-и-Кипчака жили 7 племен, которые схематично (по основному языку на котором они говорили) можно отнести к кипчакам: Борили (ильбари), Токсоба, Дурут, Йетоба, Бурджоглу, Карабирикли, Джерсан.



А также племена, которые нельзя отнести к кипчакам, но которые считались кипчаками по географии проживания: кангароглы, кулабаоглы, анджоглы кунун/котан, йемеки (кимаки), манкуроглы, аль арс, бузанку, куманку (куманлы), уз, баджна (печенеги) и башкурт.



Этнически это были потомки угров, тюрков, монголов и аланов.



Вся эта племенная масса говорила на едином кипчакском языке, который таким образом стал языком дипломатии и торговли. Не зря кипчаки в первую очередь считались отличными дипломатами и торговцами, которыми в принципе были другие люди, говорившие на их языке. На языке кипчаков поэтому считали нужным говорить все просвещенные люди от Европы до Китая. Об этом четко свидетельствует Кодекс Куманикус, использовавшийся для обучения кипчакскому языку европейцев.



При возвышении Хорезмшахов на короткое время возвысились кипчаки из владения кимаков в Сыгнаке. Их называли кипчаками, нов реальности это были потомки кимаков из племени Уранкай. Сейчас трудно определить имеют ли они связь с монголами-урянхайцами, но такая связь вполне возможна. Точно, что эти Уранкайи родственны тюркам-кайи, которые стали во главе Османской империи.



Подитоживая можно сказать что истинные кипчаки растворились среди множества племен Великой Степи, оставив им этноним, который им самим был ненавистен. Настоящий этноним истинных кипчаков остался в топониме реки Сырдарья (по таджикски Сирдарье) - то есть реки Сиров.