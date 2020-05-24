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Вслед за нефтяной России грозит газовая война
15:40 24.05.2020

Катар обещает рынку газа катарсис

Катар - крупнейший мировой производитель сжиженного природного газа (СПГ) - объявил о намерении значительно увеличить свои мощности в ближайшие годы. Причем Катар готов наращивать свою газовую экспансию без оглядки на уровень цен на "голубое топливо". Эксперты предупреждают: мировой рынок газа, где цены за два последних года и так рухнули в 5 раз, надолго увязнет в ценовых войнах. С некоторыми вариациями повторяется ситуация "нефтяной войны", развязанной в начале этого года Саудовской Аравией. В результате пострадавшей стороной рискует оказаться Россия, газовый экспорт которой обеспечивает существенные вливания в федеральный бюджет.

Катарская государственная энергокомпания Qatar Petroleum планирует нарастить производство "голубого топлива" в 1,5 раза к 2025 году (с 75 млн до 110 млн тонн), и почти вдвое - к 2027-му (до 126 млн тонн). Для этого компания запускает месторождение North Field, где уже пробурено 80 разведочных скважин. Под новое топливо заключены контракты на строительство сотни СПГ-танкеров.

Этими планами поделился глава госкомпании и по совместительству министр энергетики Катара Саад аль-Кааби. При этом его совершенно не смущает тот факт, что сейчас в мире, на фоне пандемии и глобального экономического спада, спрос на "голубое топливо" упал примерно также, как и на "черное золото". А хранилища газа рискуют переполниться, как это уже случилось с нефтехранилищами. Соответственно, по всем законам рынка, цена на газ падает, а Катар грозит ее и вовсе обрушить.

"Мы являемся самым эффективным производителем в мире с точки зрения затрат и поэтому можем преодолевать рыночные шоки", - заметил аль-Кааби. И добавил: "Многие производители будут вынуждены сворачивать добычу из-за низких цен, но для Катара такой сценарий исключается".

Заметим, что по объему добычи в 2019 году Катар незначительно уступил Австралии (75 млн тонн против 77,5 млн), но он находится ближе к европейскому рынку - традиционному для российского газового эксперта. И потому катарский СПГ можно считать конкурентом газпромовскому трубопроводному газу.

"Цель Катара - любой ценой занять первое место на мировом рынке СПГ, - пояснил "МК" партнер RusEnergy Михаил Крутихин, - Сейчас у них там идет жесткая конкуренция с Австралией, но если Катар реализует свои планы, то станет безусловным мировым лидером". Ради этого два года назад арабское государство отменило действовавший почти полтора десятка лет мораторий на освоение новых газовых месторождений, и теперь намерено сразу в полтора раза нарастить свои мощности. При этом Крутихин подтвердил, что добыча и сжижение газа здесь чрезвычайно дешевы, что дает Катару немалые конкурентные преимущества. "Своего картеля, подобного ОПЕК, в газе нет, поэтому рынок здесь можно завоевывать как угодно", - отмечает эксперт.

Между тем, России это грозит новыми проблемами на газовом рынке Европы, где цены уже упали ниже точки рентабельности "Газпрома". На этой неделе на крупнейших газовых хабах - британской NBP, голландской TTF - спотовые котировки достигли $45 за тысячу кубометров. На хабе в австрийском Баумгартене (наиболее приближенном к России) газ стоит чуть дороже - $63 доллара.

По словам руководителя ИАЦ "Альпари" Александра Разуваева, такие цены не выгодны "Газпрому", у которого нулевой уровень рентабельности находится на рубеже $100 долларов за тысячу кубометров. Заметим, что еще в 2018 году российская компания имела возможность продавать свой газ в Европу по $245 за тысячу кубометров.

Сегодняшняя же статистика показывает, что сжиженный газ постепенно выдавливает российский с европейского рынка. За январь-апрель поставки "Газпрома" в ЕС рухнули на 20%, при этом Германия сократила закупки на 46%, а Турция - в 7 раз. Приток же СПГ за тот же период вырос на 16% (до 39,5 млрд кубометров), подсчитали эксперты Центра энергетики Сколково.

Аналитики предупреждают: европейский рынок газа стремительно катится по наклонной вниз, обновляя исторические минимумы, на фоне притока СПГ, переполненных хранилищ и карантинных мер. Ну а новая порция предложения от Катара приведет к тому, что рынок газа останется разбалансированным и после окончания пандемии.

Для России это чрезвычайно негативная ситуация. За первый квартал 2020-го "Газпром" впервые в истории получила убыток в размере 306 млрд рублей. Дальше будет еще хуже. По прогнозу самого "Газпрома", в этом году его продажи газа в Европу упадут на 17%, до 165 млрд кубометров, а средняя цена - рухнет на треть. Таким образом компания может потерять до $20 млрд долларов экспортной выручки.

""Газпром" уже несет серьезные убытки, - подтверждает Михаил Крутихин, - Ведь 57% продаваемого им в Европе газа привязано к ценам ближайших хабов, которые ниже его рентабельности. Остальные объемы продаются по ценам, так или иначе привязанным к нефтяным, которые тоже с начала года обвалились. Так что существенные потери российской газовой монополии неизбежны".

Ситуация "газовой войны", которую собирается развязать Катар, опасна тем, что приведет к долгосрочной стагнации газового рынка, предупреждает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Ну а главной пострадавшей стороной, по словам эксперта, может оказаться Россия, так как ВВП нашей страны на 50% формируется за счет доходов от продажи углеводородов и готового топлива. "Если Катар начнет снижать цены на СПГ, то спрос на "голубое топливо" сократится еще больше, а российский бюджет потеряет в этом году 50-70% нефтегазовых доходов", -резюмирует собеседник "МК".

Дмитрий Докучаев

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1590324000
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