 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 24.05.2020
15:43  ТаджПевица Мадина Акназарова стала "лицом" бренда Tcell
15:41  Новый метод позволит диагностировать коронавирус с помощью рентгена
15:40  Вслед за нефтяной России грозит газовая война
15:38  Что не так с этнонимом "кипчак"?
15:20  Скончался таджикский историк - доктор наук, профессор Шариф Ахмедов
15:14  Скончался Джурабек Назриев - доктор филологии, директор Института языка и литературы АН Таджикистана
15:13  Последний рывок: Китай обгоняет США в "лунной гонке"

15:09  Умер советский летчик-ас Сергей Крамаренко
15:06  Никита Михалков "бесогонит" Грефа, Познера, Гусева и пр.
15:03  Переживет ли Узбекистан XXI век? Ч. 3, - Б.Мусаев
13:39  По данным исследования на хомяках, ношение маски является эффективной защитой от коронавируса, - Le Figaro
12:53  Рожины-Рогожины... Представители рус-диаспоры в Казахстане сами подписывают петицию об исключении рус-языка из Конституции
12:51  Казахстанцам, проживающим в селах, посоветовали покупать юрты после наводнения в Мактааральском районе. Очень-но удобно... плавать
12:25  Чокан Лаумулин: "Реорганизация Академии Наук Казахстана была ошибкой…"
11:56  Академия наук Таджикистана переименована в Национальную академию наук Таджикистана. В чем прикол?
11:49  КазМинсельхоз отважно сражается с "стадными и нестандыми отрядами мароккской саранчи"
11:18  США планируют новые переговоры по ограничению количества ядерных боеголовок у России, Китая и США, - Wall Street Journal
10:09  КазВирус - 4214 (+403)
09:46  Катар приготовил новый удар по "Газпрому". Цены на газ в Европе могут еще упасть
09:42  В Донбассе – новая фаза военного конфликта, - Андрей Бабицкий
08:50  Аббос Факерзода стал главой Таджикабадского района Таджикистана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Новый метод позволит диагностировать коронавирус с помощью рентгена
15:41 24.05.2020

Норберт Лоссау | Die Welt

"Исследователи из Мюнхенского технического университета (TUM) разработали новый метод рентгенографии для обследования легких, который особенно подойдет для диагностики Covid-19", - сообщает немецкое издание Die Welt.

"При тяжелом течении заболевания Covid-19 происходит типичное поражение легочных пузырьков. Однако эти пузырьки слишком малы, чтобы вызванные заболеванием изменения можно было бы увидеть на обычном рентгеновском снимке. Поэтому чтобы проверить состояние легких пациента с Covid-19, используется компьютерная томография".

"Главным преимуществом новой технологии, называемой "визуализацией по методу темного поля", является значительно меньшая лучевая нагрузка на пациента в сравнении с КТ", - отмечает издание.

"При классической рентгенографии, а также при компьютерной томографии регистрируется ослабление интенсивности рентгеновского излучения при прохождении через ткани. При методе темного поля в свою очередь учитывается то, что рентгеновское излучение смещается материей со своего прямого пути - хотя и слабо. Физики называют этот эффект рассеянием", - говорится в статье.

"Это рассеяние особенно выражено на границах между воздухом и тканью", - поясняет профессор Франц Пфайффер, руководящий в TUM Мюнхенской школой биоинжиниринга. С помощью рассеянного света в легких пациента можно отличить области с непораженными, заполненными воздухом альвеолами от областей, где легочные пузырьки сдулись или наполнены жидкостью".

"При рентгенографии по методу темного поля рассеянное излучение определяется с помощью интерференционного эффекта. Для этого на пути излучения устанавливаются три дифракционные решетки, при этом расстояние между линиями этих решеток в связи с маленькой длиной волны рентгеновского излучения составляет лишь несколько микрометров, то есть тысячную долю миллиметра. (...) В конце хода лучей находится полупроводниковый детектор, который регистрирует интерференционную картину рентгеновского излучения. Этот детектор дает обычное рентгеновское изображение, на которое накладывается образец с полосками шириной в несколько миллиметров. В участках тела, где в результате рассеяния смещается много излучения, то есть в областях с непораженными альвеолами, этот образец проявляется слабее".

"Однако даже если новый метод докажет свою пригодность, его невозможно будет сразу использовать повсеместно. По оценке Пфайффера, потребуется как минимум год до того момента, как приборы будут готовы к выходу на рынок. "Но мы исходим из того, что потребность в недорогой, надежной и щадящей диагностике Covid-19 будет сохраняться еще долго", - говорит Пфайффер. Кроме того, щадящий метод темного поля можно будет использовать и для диагностики других заболеваний", - передает Die Welt.

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1590324060
Новости Казахстана
- Сенаторы приняли закон по снижению регистрационного барьера для создания политических партий
- Столица должна быть примером для всех регионов - А. Мамин
- Недовольство и сложные отношения в ЕАЭС простимулировали жесткий тон Токаева – Ашимбаев
- Депутаты "Ак жола" обсудили с лидерами автомобильной промышленности вопросы инвестиционной политики отрасли
- Кадровые перестановки
- О рождаемости в 2019 году
- МСХ: залог фермеров будет оцениваться по максимальной ликвидности
- Порядка 586 тыс. казахстанцев получили АСП на общую сумму более 19 млрд тенге
- Минсельхоз: на юге Казахстана выявили и уничтожают очаг распространения саранчи
- Ответственность за дискредитацию государственной службы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  