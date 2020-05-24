ТаджПевица Мадина Акназарова стала "лицом" бренда Tcell

15:43 24.05.2020

Мадина Акназарова стала лицом бренда Tcell



Популярная таджикская эстрадная исполнительница Мадина Акназарова стала лицом телекоммуникационного бренда Tcell. Она примет участие в рекламных компаниях и продвижении продуктов и предложений компании на рынке Таджикистана.



В частности, Мадина Акназарова снялась в видеороликах по продвижению "Эко" программы для абонентов, средства с которой будут направлены на борьбу с распространением коронавируса COVID-19 в Таджикистане. Мадина призывает всех ответственно отнестись к текущей угрозе распространения вируса и активировать тарифы и интернет-пакеты Tcell "Эко", определенная сумма с абонентской платы которых будет отчисляться в фонд.



Участие в "Эко" программе Tcell добровольное, то есть, абоненты не выплачивают никаких дополнительных средств, а отчисления в фонд производятся с их абонентской платы за тариф или пакет интернета.



Подробнее об "Эко" пакетах Tcell: https://www.tcell.tj/



Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.