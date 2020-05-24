 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 24.05.2020
15:43  ТаджПевица Мадина Акназарова стала "лицом" бренда Tcell
15:41  Новый метод позволит диагностировать коронавирус с помощью рентгена
15:40  Вслед за нефтяной России грозит газовая война
15:38  Что не так с этнонимом "кипчак"?
15:20  Скончался таджикский историк - доктор наук, профессор Шариф Ахмедов
15:14  Скончался Джурабек Назриев - доктор филологии, директор Института языка и литературы АН Таджикистана
15:13  Последний рывок: Китай обгоняет США в "лунной гонке"

15:09  Умер советский летчик-ас Сергей Крамаренко
15:06  Никита Михалков "бесогонит" Грефа, Познера, Гусева и пр.
15:03  Переживет ли Узбекистан XXI век? Ч. 3, - Б.Мусаев
13:39  По данным исследования на хомяках, ношение маски является эффективной защитой от коронавируса, - Le Figaro
12:53  Рожины-Рогожины... Представители рус-диаспоры в Казахстане сами подписывают петицию об исключении рус-языка из Конституции
12:51  Казахстанцам, проживающим в селах, посоветовали покупать юрты после наводнения в Мактааральском районе. Очень-но удобно... плавать
12:25  Чокан Лаумулин: "Реорганизация Академии Наук Казахстана была ошибкой…"
11:56  Академия наук Таджикистана переименована в Национальную академию наук Таджикистана. В чем прикол?
11:49  КазМинсельхоз отважно сражается с "стадными и нестандыми отрядами мароккской саранчи"
11:18  США планируют новые переговоры по ограничению количества ядерных боеголовок у России, Китая и США, - Wall Street Journal
10:09  КазВирус - 4214 (+403)
09:46  Катар приготовил новый удар по "Газпрому". Цены на газ в Европе могут еще упасть
09:42  В Донбассе – новая фаза военного конфликта, - Андрей Бабицкий
08:50  Аббос Факерзода стал главой Таджикабадского района Таджикистана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
ТаджПевица Мадина Акназарова стала лицом бренда TcellТаджПевица Мадина Акназарова стала "лицом" бренда Tcell
15:43 24.05.2020

Мадина Акназарова стала лицом бренда Tcell

Популярная таджикская эстрадная исполнительница Мадина Акназарова стала лицом телекоммуникационного бренда Tcell. Она примет участие в рекламных компаниях и продвижении продуктов и предложений компании на рынке Таджикистана.

В частности, Мадина Акназарова снялась в видеороликах по продвижению "Эко" программы для абонентов, средства с которой будут направлены на борьбу с распространением коронавируса COVID-19 в Таджикистане. Мадина призывает всех ответственно отнестись к текущей угрозе распространения вируса и активировать тарифы и интернет-пакеты Tcell "Эко", определенная сумма с абонентской платы которых будет отчисляться в фонд.

Участие в "Эко" программе Tcell добровольное, то есть, абоненты не выплачивают никаких дополнительных средств, а отчисления в фонд производятся с их абонентской платы за тариф или пакет интернета.

Подробнее об "Эко" пакетах Tcell: https://www.tcell.tj/

Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.

Источник - Asia-Plus
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1590324180
Новости Казахстана
- Сенаторы приняли закон по снижению регистрационного барьера для создания политических партий
- Столица должна быть примером для всех регионов - А. Мамин
- Недовольство и сложные отношения в ЕАЭС простимулировали жесткий тон Токаева – Ашимбаев
- Депутаты "Ак жола" обсудили с лидерами автомобильной промышленности вопросы инвестиционной политики отрасли
- Кадровые перестановки
- О рождаемости в 2019 году
- МСХ: залог фермеров будет оцениваться по максимальной ликвидности
- Порядка 586 тыс. казахстанцев получили АСП на общую сумму более 19 млрд тенге
- Минсельхоз: на юге Казахстана выявили и уничтожают очаг распространения саранчи
- Ответственность за дискредитацию государственной службы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  