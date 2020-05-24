|23:56 В Кыргызстане от коронавируса умер экс-спикер парламента Мукар Чолпонбаев
15:43 ТаджПевица Мадина Акназарова стала "лицом" бренда Tcell
15:41 Новый метод позволит диагностировать коронавирус с помощью рентгена
15:40 Вслед за нефтяной России грозит газовая война
15:38 Что не так с этнонимом "кипчак"?
15:20 Скончался таджикский историк - доктор наук, профессор Шариф Ахмедов
15:14 Скончался Джурабек Назриев - доктор филологии, директор Института языка и литературы АН Таджикистана
15:13 Последний рывок: Китай обгоняет США в "лунной гонке"
15:09 Умер советский летчик-ас, заваливший 13-ть сейбров в небе Кореи, Сергей Крамаренко
15:06 Никита Михалков "бесогонит" Грефа, Познера, Гусева и пр.
15:03 Переживет ли Узбекистан XXI век? Ч. 3, - Б.Мусаев
13:39 По данным исследования на хомяках, ношение маски является эффективной защитой от коронавируса, - Le Figaro
12:53 Рожины-Рогожины... Представители рус-диаспоры в Казахстане сами подписывают петицию об исключении рус-языка из Конституции
12:51 Казахстанцам, проживающим в селах, посоветовали покупать юрты после наводнения в Мактааральском районе. Очень-но удобно... плавать
12:25 Чокан Лаумулин: "Реорганизация Академии Наук Казахстана была ошибкой…"
11:56 Академия наук Таджикистана переименована в Национальную академию наук Таджикистана. В чем прикол?
11:49 КазМинсельхоз отважно сражается с "стадными и нестандыми отрядами мароккской саранчи"
11:18 США планируют новые переговоры по ограничению количества ядерных боеголовок у России, Китая и США, - Wall Street Journal
10:09 КазВирус - 4214 (+403)
09:46 Катар приготовил новый удар по "Газпрому". Цены на газ в Европе могут еще упасть
09:42 В Донбассе – новая фаза военного конфликта, - Андрей Бабицкий
|В Кыргызстане от коронавируса умер экс-спикер парламента Мукар Чолпонбаев
23:56 24.05.2020
Общественный и политический деятель, бывший спикер Жогорку Кенеша Мукар Чолпонбаев 24 мая скончался от коронавируса в республиканской инфекционной больнице.
Чолпонбаев поступил в больницу 5 мая, а 12 мая был переведен в реанимационное отделение. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
"На фоне коронавируса у него возник ряд осложнений, двухсторонняя пневмония и дыхательная недостаточность. Также у него имелись сопутствующие заболевания сердца, почек и сосудов", - сообщили в республиканском оперативном штабе.
Чолпонбаев стал 15-ой жертвой COVID-19 в Кыргызстане.
70-летний Мукар Чолпонбаев был спикером Жогорку Кенеша в 1995-1996 годы, являлся членом общественного совета экс-спикеров парламента Кыргызстана.