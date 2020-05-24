В Кыргызстане от коронавируса умер экс-спикер парламента Мукар Чолпонбаев

23:56 24.05.2020

Общественный и политический деятель, бывший спикер Жогорку Кенеша Мукар Чолпонбаев 24 мая скончался от коронавируса в республиканской инфекционной больнице.

Чолпонбаев поступил в больницу 5 мая, а 12 мая был переведен в реанимационное отделение. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

"На фоне коронавируса у него возник ряд осложнений, двухсторонняя пневмония и дыхательная недостаточность. Также у него имелись сопутствующие заболевания сердца, почек и сосудов", - сообщили в республиканском оперативном штабе.

Чолпонбаев стал 15-ой жертвой COVID-19 в Кыргызстане.

70-летний Мукар Чолпонбаев был спикером Жогорку Кенеша в 1995-1996 годы, являлся членом общественного совета экс-спикеров парламента Кыргызстана.