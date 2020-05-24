 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 24.05.2020
23:56  В Кыргызстане от коронавируса умер экс-спикер парламента Мукар Чолпонбаев
15:43  ТаджПевица Мадина Акназарова стала "лицом" бренда Tcell
15:41  Новый метод позволит диагностировать коронавирус с помощью рентгена
15:40  Вслед за нефтяной России грозит газовая война
15:38  Что не так с этнонимом "кипчак"?
15:20  Скончался таджикский историк - доктор наук, профессор Шариф Ахмедов
15:14  Скончался Джурабек Назриев - доктор филологии, директор Института языка и литературы АН Таджикистана

15:13  Последний рывок: Китай обгоняет США в "лунной гонке"
15:09  Умер советский летчик-ас, заваливший 13-ть сейбров в небе Кореи, Сергей Крамаренко
15:06  Никита Михалков "бесогонит" Грефа, Познера, Гусева и пр.
15:03  Переживет ли Узбекистан XXI век? Ч. 3, - Б.Мусаев
13:39  По данным исследования на хомяках, ношение маски является эффективной защитой от коронавируса, - Le Figaro
12:53  Рожины-Рогожины... Представители рус-диаспоры в Казахстане сами подписывают петицию об исключении рус-языка из Конституции
12:51  Казахстанцам, проживающим в селах, посоветовали покупать юрты после наводнения в Мактааральском районе. Очень-но удобно... плавать
12:25  Чокан Лаумулин: "Реорганизация Академии Наук Казахстана была ошибкой…"
11:56  Академия наук Таджикистана переименована в Национальную академию наук Таджикистана. В чем прикол?
11:49  КазМинсельхоз отважно сражается с "стадными и нестандыми отрядами мароккской саранчи"
11:18  США планируют новые переговоры по ограничению количества ядерных боеголовок у России, Китая и США, - Wall Street Journal
10:09  КазВирус - 4214 (+403)
09:46  Катар приготовил новый удар по "Газпрому". Цены на газ в Европе могут еще упасть
09:42  В Донбассе – новая фаза военного конфликта, - Андрей Бабицкий
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
В Кыргызстане от коронавируса умер экс-спикер парламента Мукар Чолпонбаев
23:56 24.05.2020

Общественный и политический деятель, бывший спикер Жогорку Кенеша Мукар Чолпонбаев 24 мая скончался от коронавируса в республиканской инфекционной больнице.
Чолпонбаев поступил в больницу 5 мая, а 12 мая был переведен в реанимационное отделение. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
"На фоне коронавируса у него возник ряд осложнений, двухсторонняя пневмония и дыхательная недостаточность. Также у него имелись сопутствующие заболевания сердца, почек и сосудов", - сообщили в республиканском оперативном штабе.
Чолпонбаев стал 15-ой жертвой COVID-19 в Кыргызстане.
70-летний Мукар Чолпонбаев был спикером Жогорку Кенеша в 1995-1996 годы, являлся членом общественного совета экс-спикеров парламента Кыргызстана.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - rus.azattyq.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1590353760
Новости Казахстана
- Сенаторы приняли закон по снижению регистрационного барьера для создания политических партий
- Столица должна быть примером для всех регионов - А. Мамин
- Недовольство и сложные отношения в ЕАЭС простимулировали жесткий тон Токаева – Ашимбаев
- Депутаты "Ак жола" обсудили с лидерами автомобильной промышленности вопросы инвестиционной политики отрасли
- Кадровые перестановки
- О рождаемости в 2019 году
- МСХ: залог фермеров будет оцениваться по максимальной ликвидности
- Порядка 586 тыс. казахстанцев получили АСП на общую сумму более 19 млрд тенге
- Минсельхоз: на юге Казахстана выявили и уничтожают очаг распространения саранчи
- Ответственность за дискредитацию государственной службы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  