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В Гонконге снова начались протесты против властей Китая, несмотря на жесткий карантин
00:02 25.05.2020

В Гонконге в воскресенье тысячи людей приняли участие в демонстрациях против планов властей Китая ограничить автономию города. Это была первая массовая акция протеста после начала эпидемии коронавирусной инфекции, из-за которой в Гонконге были введены жесткие карантинные меры.
Часть из них не отменены до сих пор – в частности, запрещено собираться группами больше восьми человек. Запрет, однако, не помешал людям выйти на акцию протеста.
В ряде мест полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ, несколько человек были задержаны.
Власти КНР внесли в повестку открывшейся в пятницу сессии Всекитайского собрания народных представителей законопроект о национальной безопасности в Гонконге.
О том, что Гонконг в срочном порядке должен принять собственный закон о национальной безопасности для сдерживания актов насилия и сепаратизма, китайские власти заявили в апреле. Пекин считает, что протесты летом прошлого года нанесли удар по верховенству права в автономии. К сфере национальной безопасности китайские власти также отнесли борьбу с эпидемией COVID-19. Поддерживаемая Китаем администрация Гонконга заявила, что выступает за принятие документа. Выступая на сессии в воскресенье, министр иностранных дел Китая Ван И призвал без промедления одобрить документ.
Соединенные Штаты осуждают КНР за одностороннее навязывание Гонконгу нового закона о национальной безопасности. По словам госсекретаря США Майка Помпео, этот шаг идет вразрез с законодательством региона и не учитывает мнение жителей города. Законопроект осудили также международные правозащитные организации.
Летом прошлого года пропекинское руководство Гонконга решило принять закон об экстрадиции подозреваемых в преступлениях материковому Китаю. Это вызвало массовые акции протеста. Они сопровождались столкновениями с полицией. После массовых демонстраций власти отозвали законопроект, но протестующие продолжили выходить на улицы и требовать большей независимости от Китая и освобождения всех задержанных активистов. После начала эпидемии, однако, массовые акции до последнего времени не проводились.
Глава МИД Китая в своем выступлении подверг критике Соединенные Штаты – не только в связи с Гонконгом, но и из-за звучащих в США обвинений в адрес Китая в связи с распространением коронавируса. По словам Ван И, некоторые силы в США "толкают две наших страны на край новой холодной войны". Ван И отверг призывы к Китаю выплатить компенсации в связи со вспышкой COVID-19 и заявил, что любое расследование ее причин должно осуществляться под эгидой ВОЗ. Он также высоко оценил отношения Китая с Россией.

Источник - rus.azattyq.org
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