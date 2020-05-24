Корейский полуостров под прицелом, - С.Кожемякин

01:41 25.05.2020 Корейский полуостров под прицелом



Пытаясь поставить Северную Корею на колени, США отказываются смягчать санкции и требуют от Сеула прекратить сближение с Пхеньяном. Для этого используются рычаги влияния на южнокорейскую армию, которую подталкивают к провокациям.



Стратегическая ложь



Нет страны, которая сталкивалась бы с таким объемом клеветы, как Северная Корея. "Утка", место которой в редакторской корзине, становится мировой сенсацией, если речь идет о КНДР. Сколько раз живописали нам ужасы чудовищных расправ, а "скормленные собакам" и "расстрелянные из минометов" бедняги спустя некоторое время оказывались живыми и здоровыми!



Над этим можно было бы посмеяться, не выполняй эта фабрика фальшивок циничный политический заказ. Демонизация Пхеньяна готовит общественное мнение к принятию интервенции и свержения законной власти. Подготовка не стихает ни на миг, вне зависимости от того, каковы сейчас отношения страны с миром капитала: обострение или временное затишье.



Это доказал информационный вал, поднявшийся в середине апреля. Ведущие мировые издания принялись утверждать, что руководитель КНДР Ким Чен Ын якобы серьезно болен и не в состоянии управлять государством. Особенно старались американские СМИ. Телеканал Си-Эн-Эн заявлял о "неопровержимых доказательствах", а журнал "Форин полиси" призывал "готовиться к любому сценарию".



Появление Ким Чен Ына на публике в начале мая ни в малейшей степени не смутило заокеанских борзописцев. Они привыкли выполнять заказ, и понятие "угрызения совести" им незнакомо. В том же, что эта кампания имела четкую практическую цель, сомневаться не приходится. Капитал готовится к очередному наступлению на КНДР, и нынешняя "медиаоперация" стала пробой сил и очередной провокацией. Пхеньян подталкивают к жестким шагам - в первую очередь против Сеула. Первым запустившим "утку" стало правоконсервативное южнокорейское издание, и в КНДР уже раскритиковали соседей за "распространение фальшивых новостей".



Что же движет глобальными интриганами? С одной стороны, им пока невыгодно резкое осложнение обстановки. В условиях не самой успешной внешней политики администрация Дональда Трампа изображает контакты с Пхеньяном как прорыв, которого не могли добиться предшественники. Поэтому до президентских выборов Белый дом вряд ли допустит разрушение этой иллюзии. Или, по крайней мере, не предпримет действий, которые будут истолкованы как односторонняя агрессия США.



С другой стороны, КНДР по-прежнему рассматривается капиталом как опасный и подлежащий "нейтрализации" противник. Положение усугубляет обострение конфликта США и Китая - тенденция, которой, судя по всему, суждено стать главным противоречием "посткоронавирусного" мира. В связи с этим Вашингтон будет всеми способами добиваться дестабилизации региона.



Санкционный каток



На стыке этих мотивов и разворачиваются события. Несмотря на сладкоречивые заявления о взаимопонимании с Пхеньяном, США не ослабляют давление. Каждый месяц в "черный список" вносятся компании и люди, обвиненные в нарушении санкционного режима. Этот перечень может многократно вырасти вследствие последнего доклада Комитета Совета Безопасности ООН по санкциям. В нем говорится о "систематическом" нарушении ограничений, что выражается в продаже северокорейского угля КНР и африканским странам, импорте нефтепродуктов сверх установленного порога и т.д. Несколько государств, включая Россию и Китай, уличены в отказе высылать рабочих из КНДР.



Главным поставщиком информации для комитета выступает разведывательный альянс пяти стран: США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Показательно, что это же объединение вовлечено в антикитайскую деятельность. В начале мая оно обвинило Пекин в сокрытии правды о распространении COVID-19. Между тем к имеющимся участникам могут добавиться новые. Под нажимом Вашингтона в альянс завлекаются спецслужбы Франции, Японии и Южной Кореи.



Ни о каком смягчении санкций США не хотят даже слышать. В ответ на заявление постпреда КНР при ООН Чжана Цзюня, что в условиях пандемии они оказывают негативное влияние на простых людей, госдепартамент США привычно переложил вину. Там утверждают, что отказом от разоружения Пхеньян сам навлекает на себя проблемы.



Диапазон атак постоянно расширяется. В докладе, подготовленном совместными усилиями госдепартамента, министерства внутренней безопасности, минфина и ФБР США, Пхеньяну приписывают глобальные кибератаки для кражи денег. "Вредоносная киберактивность КНДР угрожает всему международному сообществу, представляет угрозу целостности и стабильности глобальной финансовой системы", - утверждается в документе. Правда, заслуживающих доверия улик авторы не привели и, выступив со столь тяжкими обвинениями, пообещали награду в 5 млн долл. за доказательства "незаконной деятельности" Пхеньяна.



Схожие инсинуации штампуются в отношении ракетно-ядерной программы. Британская "Таймс" недавно написала о строящейся недалеко от пхеньянского аэропорта "гигантской базе" для сборки и хранения межконтинентальных ракет с ядерными боезарядами. За сенсационной новостью последовало куда менее громогласное признание: "точное предназначение данного центра остается неясным, но его размеры указывают на то, что он может быть использован для сборки баллистических ракет".



Цели этой политики ясно выразил в майско-июньском номере журнал "Форин аферс". Напомним, он издается Советом по международным отношениям - ведущим "мозговым центром", который стоит за многими решениями Белого дома. "Вашингтон и его партнеры должны ужесточить режим санкций, - призывают авторы. - Необходимо надавить на КНДР и в плане прав человека… США должны инвестировать в программы, которые позволят внешней информации проникать в Северную Корею. Это нужно для того, чтобы ослабить контроль режима над своим народом и создать давление изнутри. Вашингтон должен утолить голод северокорейских граждан новостями, сериалами, документальными фильмами и радиопрограммами. Работая с Южной Кореей, США должны помочь перебежчикам… в поисках новых способов производства и распространения таких материалов".



Гнев гегемона



Упоминание Сеула не случайно. Вашингтон отводит ему важную роль в борьбе против КНДР. Тем сильнее недовольство США "недостаточным рвением" союзника. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявляет о стремлении к нормализации отношений с Пхеньяном, причем вне зависимости от состояния отношений КНДР и США. Выступая 10 мая по случаю трехлетия вступления в должность, он заявил, что сотрудничество двух частей полуострова должно выйти за рамки переговоров Пхеньяна и Вашингтона. "Достигнутые договоренности по восстановлению железнодорожного сообщения, туризму, воссоединению разделенных семей, совместному поиску погибших в войне остаются в силе, - подчеркнул он. - Я надеюсь, что Южная и Северная Кореи будут двигаться к единому сообществу жизни и мира".



Решимость Сеула возросла после апрельских парламентских выборов. Правящая Демократическая партия "Тобуро", не имевшая в прошлом созыве абсолютного большинства, одержала убедительную победу. Этому способствовал успех в борьбе с коронавирусом. Благодаря своевременным мерам, включающим массовое тестирование, выявление и отслеживание контактов зараженных лиц при отказе от тотального карантина, страна смогла одной из первых остановить вспышку заболевания.



Консервативный лагерь в лице Объединенной партии будущего, выступающей за агрессивную политику по отношению к КНДР и выдвинувшей кандидатами несколько северокорейских диссидентов, показал худший за 30 лет результат. Как заявил депутат от "Тобуро" Сон Ен Гиль, это позволит возобновить совместные с Пхеньяном проекты, включая соединение железных дорог и работу Кэсонского индустриального комплекса.



Обещание уже частично выполнено. 27 апреля министр транспорта Южной Кореи Ким Хен Ми принял участие в церемонии закладки железной дороги в провинции Канвондо. Ветка протяженностью 110 км должна выйти к границе КНДР и соединиться с северокорейской магистралью. Еще более активные шаги стороны могут сделать с завершением пандемии. По крайней мере, такое заявление сделал Мун Чжэ Ин. Но камнем преткновения остаются санкции. В Пхеньяне справедливо замечают, что, поддерживая блокаду, Сеул действует заодно с противниками КНДР. Понимают это и на юге. По словам президента, помощь соседям в борьбе с пандемией, а также совместные экономические и инфраструктурные проекты требуют смягчения санкций. Для этого Южная Корея не исключает обращения в ООН. В качестве же первого шага Сеул отправил в КНДР крупную партию дезинфицирующих средств.



Инициативы натолкнулись на неприкрытое сопротивление. В госдепартаменте заявили, что малейшие уступки должны идти параллельно с процессом денуклеаризации - ядерного разоружения КНДР. А посол США Гарри Харрис потребовал согласования любых шагов с американской стороной. В противном случае Южной Корее грозят "непредвиденные последствия" - вплоть до санкций.



Поведение дипломата вызвало скандал. Министр по объединению Ким Ен Чхоль отметил, что определение политики в отношении Пхеньяна является суверенным правом Сеула. Но дальше словесной пикировки дело не пошло. Южная Корея находится в слишком сильной зависимости, чтобы игнорировать повелительные окрики. Вашингтон же постоянно напоминает о своем положении гегемона. Это выражается, например, в требовании повысить плату за содержание 28-тысячного американского воинского контингента. В прошлом году Сеул увеличил финансирование на 8 процентов, выделив 915 млн долл., но США требуют довести траты до 5 млрд.



Силой, исторически наиболее подчиненной зарубежным "кураторам", является армия. Ей-то и отводится ключевая роль в провокациях. Если в прошлом году ряд совместных учений был отменен, то теперь стороны, кажется, решили наверстать упущенное. 20-24 апреля ВВС двух стран отработали "взаимодействие в боевых условиях". "Мы будем продолжать проведение совместных учений для поддержки усилий по денуклеаризации", - заявили в министерстве обороны Южной Кореи.



Еще более вызывающими стали майские маневры южнокорейских ВВС и ВМС. Они развернулись у спорных островов Пэннендо и Енпхендо всего в 10 км от северокорейского побережья. Военная активность Сеула в этом районе уже не раз приводила к конфликтам. Тем не менее южнокорейская армия открыто провозгласила противником КНДР. "Мы отработали быстрое реагирование на враждебные провокации и нанесение ударов по врагу", - сообщил командующий маневрами Сим Мен Сон.



В Пхеньяне квалифицировали поведение соседей как провокацию и напомнили, что оно нарушает соглашение 19 сентября 2018 года о прекращении враждебных действий. "Эти шаги отбрасывают ситуацию к точке до проведения межкорейских саммитов", - добавили в КНДР.



США, чье вмешательство видно невооруженным глазом, усугубляют положение. Пролеты американских самолетов-разведчиков и самолетов боевого управления над КНДР и приграничными районами Южной Кореи стали почти ежедневными, 12 мая у прибрежных вод были замечены стратегические бомбардировщики B-1.



Вашингтон стравливает две страны, формально оставаясь в тени. Но в Пхеньяне трезво оценивают ситуацию. Напомнив, что 2018 год стал временем беспрецедентных перемен, там подчеркнули, что впоследствии межкорейские отношения не продвинулись ни на один шаг. Причина в "чрезмерной зависимости" Сеула. Вашингтон, продолжают в КНДР, "агрессивно манипулирует двумя Кореями, чтобы заставить их уступить своим требованиям". В связи с этим пленум ЦК Трудовой партии Кореи и последняя сессия Верховного народного собрания поставили цель развития экономики вместе с укреплением обороны. Рост ВВП запланирован на уровне 4,2 процента, причем расходы на НИОКР, здравоохранение и образование должны увеличиться соответственно на 10, 7 и 5 процентов.



Этим планам угрожает пандемия. В прошлом году экспорт из КНДР составил 261 млн долл., из-за санкций упав в 10 раз по сравнению с 2016 годом, а запрет на импорт в страну продукции машиностроения и электроники сильно бьет по экономике. Теперь ситуация усугубилась. В ООН предупреждают об опасностях, грозящих жителям страны, но беспощадная алчность одних и страх других заглушают даже намеки на милосердие и справедливость.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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