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COVID-19 возвращается в Германию. Ослабление карантина привело к новым вспышкам инфекции
08:50 25.05.2020

Олег Никифоров
Ответственный редактор приложения "НГ-Энергия"
24 мая 2020

Празднование по поводу ослабления карантина в возобновившем работу ресторане привело к заражению 70 человек на севере Германии. Всем инфицированным предписан домашний карантин. Среди зараженных оказался и владелец ресторана, который сам готовил для гостей еду.

Как сообщает журнал Spiegel, открытие ресторана в Восточной Фрисляндии привело к новой вспышке коронавируса. Это могло быть связано с тем, что посетители заведения не придерживались правил гигиены, к которым относится в первую очередь соблюдение социальной дистанции, использование перчаток и ношение масок, заявил журналу один из руководителей местной власти. До этого случая никаких вспышек инфекции в округе не наблюдалось. Второй случай массового заражения касается участников службы в одной из церквей Франкфурта-на-Майне. Там заразились 40 человек.
Между тем в ФРГ проходят акции, хотя и немногочисленные, с требованием ослабления карантина. В них участвуют и представители партий.

В Берлине арестован известный повар Атилла Хильдманн, выступащий с пропагандой веганства на телевидении, когда он направлялся на запрещенный митинг скептиков коронавирусной опасности. Хильдманн попал в поле зрения полиции в связи с распространением им, в том числе в своих телепередачах, концепций коронавирусного заговора. Во время ареста дело дошло до столкновений с полицейскими, поскольку сторонники повара пытались воспрепятствовать задержанию. В Берлине задействовано для предотвращения запрещенных демонстраций свыше 1 тыс. полицейских.
"НГ" уже сообщала о создании в Германии антикоронавирусной партии (см. номер от 05.05.20), которой удалось объединить левых, правых и популистов. Можно предположить, что именно разочарованные деятельностью "Альтернативы для Германии" избиратели ищут прибежище в новой партии.

Вместе с тем, отмечает Spiegel, хотя ФРГ и возвращается к нормальной жизни, ввиду ослабления карантинных мер и ожидаемых летних отпусков эпидемиологи предупреждают, что опасность не устранена. По мнению эксперта по вопросам здравоохранения Макса Гередса из университета Марбурга, следует ожидать новой вспышки пандемии в случае, если люди снова начнут контактировать друг с другом, например в барах. Он полагает, что вирус может еще активнее распространяться и охватит территории, которые до сих пор были им не охвачены. Как сообщает немецкое интернет-издание T-online, канцлер Ангела Меркель вновь выступила в защиту предлагаемых правительством карантинных мер и предложила населению проявить понимание их необходимости.

Источник - ng.ru
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