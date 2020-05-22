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Инвестиции с риском. Как Китай скупает технологии в Европе, - Рид Стэндиш
08:55 25.05.2020

22 мая 2020

На фоне пандемии Китай стремится к доминированию на рынке технологий следующего поколения и рассчитывает на скидки в Евросоюзе. Но чем дальше, тем меньше скидок ему дают.
Китайские компании ищут возможности купить новейшие технологии в Европе, надеясь, что европейский рынок окажется в уязвимом положении из-за вызванного пандемией экономического кризиса. Это не новые амбиции Пекина, они существуют уже долгое время, просто сейчас, возможно, создалась удачная конъюнктура. Однако правительства европейских стран опасаются технологической экспансии Китая и дают понять, что готовы защищать наиболее ценные секторы экономики. Геополитическая напряженность нарастает из-за того, что Китай хочет покупать стратегические технологии – от искусственного интеллекта до телекоммуникационных сетей и потоков данных, – чтобы занять доминирующие позиции на этом рынке, поскольку именно от него будет зависеть глобальная экономика на протяжении последующих десятилетий.

"Сейчас хороший момент для китайских компаний приобретать иностранные компании или инвестировать в них, продвигая повестку [Коммунистической партии Китая] за рубежом, – считает Эшли Фен, сотрудница вашингтонского Центра новой американской безопасности. – Однако на Западе начинают лучше понимать риски, связанные с китайскими инвестициями".

Наглядный пример – сделка, сорванная в Великобритании в начале апреля. Китайская компания Canyon Bridge, филиал государственной инвестиционной компании China Reform, под давлением британского парламента отказалась от попытки перенести в Китай штаб-квартиру компании Imagination, ведущего производителя графических карт, которые используются в трети всех мировых смартфонов.
Сделка сорвалась после волны возмущения британских политиков из-за того, что Canyon Bridge собиралась осуществить переезд, пока все внимание общества сосредоточено на пандемии коронавируса. Canyon Bridge купила контрольный пакет акций Imagination в 2017 году. Сейчас компания заявляет, что достигла договоренности с британским правительством – штаб-квартира компании останется в Великобритании.

Китайские компании находятся в хорошей форме, несмотря на пандемию, однако негативные последствия кризиса для Пекина и беспокойство Европы по поводу китайской экспансии может сорвать их планы. Евросоюз заявил, что примет дополнительные меры, чтобы ограничить приобретение активов неевропейскими компаниями, а министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб пообещал, что с Китаем "обычных деловых связей больше не будет"; ранее с подобными резкими заявлениями выступала и канцлер Германии Ангела Меркель. Об опасности покупки стратегических активов Запада из-за экономического шока, вызванного коронавирусом, предупредил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Такое отношение характерно не только для Европы. Например, Индия недавно тоже анонсировала законопроект, пресекающий агрессивное поглощение со стороны китайских компаний.

Следуя стратегии "Сделано в Китае – 2025", Пекин направляет миллиарды долларов на субсидии и исследования в помощь китайским компаниям, а также на покупку лидирующих технических предприятий, чтобы выиграть международную конкуренцию, прежде всего у США, в гонке за доминирование в области высоких технологий. Речь идет не только о борьбе за право устанавливать глобальные стандарты для техники нового поколения, но и о рыночном доминировании, прибылях и связанном с этим политическом влиянии.
"Это все не просто борьба за рынок и экономическая конкуренция. Речь идет о стратегических задачах, – говорит Надеж Роллан, сотрудник Национального бюро азиатских исследований и бывший советник министерства обороны Франции по стратегическим вопросам в отношениях с Китаем. – Для Китая это способ расширить свое влияние на новые регионы мира".
Новый геополитический фронт
Беспокойство за собственную безопасность в связи приходом китайских инвестиций в Европу возникло не сейчас, однако COVID-19 усугубил ситуацию.
В апрельском интервью газете Financial Times глава Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер предположила, что странам союза стоило бы выкупить пакеты акций в некоторых компаниях, чтобы не допустить их продажи Китаю: "Важно понимать, что существует реальный риск поглощения слабозащищенных компаний. Ситуация требует от нас быстрых и решительных мер".

Высший орган исполнительной власти Европейского союза также в марте предупредил о том, что на фоне пандемии особенно важно контролировать приобретение компаний фирмами и инвесторами за пределами ЕС и препятствовать потере компаний, играющих ключевую роль для здравоохранения и безопасности Европы.
За этим последовали протекционистские меры со стороны Италии, Испании и Германии, направленные на усиление контроля над нежелательными иностранными поглощениями.
Эти меры стали знаковыми для Евросоюза, который долго пытался найти баланс между стремлением отдельных стран – участниц ЕС установить более тесные связи с КНР и политическими опасениями Брюсселя, поскольку в последние годы в ЕС наблюдался рост крупных сделок с участием китайских компаний. В 2016 году китайский техногигант Tencent купил контрольный пакет акций финского разработчика мобильных игр Supercell, а китайский производитель электротоваров Midea – немецкую робототехническую компанию Kuka.
Покупка China Reform контрольного пакета акций в британской компании Imagination в 2017 году ознаменовала начало роста китайских инвестиций в ЕС. В 2018 году китайские компании инвестировали в ЕС 17,8 млрд евро ($19,5 млрд), а в 2019 году 12 млрд евро ($13 млрд) с выраженным акцентом на слияния и поглощения.

Рост ограничений на такие сделки совпал с охлаждением отношений с КНР после того, как китайское правительство провело в Европе несколько медиакампаний с хвалебными отзывами о мерах по борьбе с пандемией в Китае и критикой ошибок, допущенных правительствами западных стран. Агрессивная дипломатия Пекина и критические реплики китайских дипломатов в Европе также стали предметом дополнительного внимания.
"Разворот на 180 градусов маловероятен, но недоверие Европы к Китаю растет, и некоторые политики сейчас пересматривают свои позиции", – считает Эрик Браттберг, директор европейской программы Фонда Карнеги за международный мир.

Туманное будущее после коронавируса
Пандемия вынесла на первый план обеспокоенность китайскими инвестициями в области высоких технологий, однако мало кто выступил с готовыми решениями, как этому противостоять.
Это особенно хорошо видно на примере разворачивания в Европе мобильной сети нового поколения 5G, которая считается критически важной для будущей инфраструктуры. Администрация президента США Дональда Трампа призвала не допустить участия в этом проекте китайского концерна Huawei, являющегося крупнейшим производителем оборудования 5G и пользующегося широкой государственной поддержкой. Вашингтон считает, что оборудование Huawei подрывает безопасность ЕС, поскольку Пекин может использовать его для шпионажа. В китайской компании эти обвинения отвергают. Несмотря на то что два главных конкурента Huawei – европейские компании (Ericsson и Nokia), китайскому концерну за последние годы удалось закрепиться в Европе. Великобритания и Франция уже согласились на ограниченное участие Huawei в разворачивании сетей 5G; Германия, скорее всего, поступит аналогичным образом. Правительства этих стран разделяют обеспокоенность США по поводу Huawei, однако эта компания уже является ключевым поставщиком для существующих сетей и обладает конкурентными преимуществами и цены, и с точки зрения перспектив развития.
"В ряде секторов Китай перестал быть поставщиком низкокачественных товаров, – говорит Джон Ли, сотрудник берлинского аналитического центра MERICS. – Он станет партнером и конкурентом для многих европейских и западных экономик".

"Китай учится у России". Коронавирус и наступление КНР в Европе
Баланс между требованиями национальной безопасности и экономическими интересами, вероятно, станет ключевым вопросом на фоне усиления конкуренции в области высоких технологий между Китаем и США после нынешнего кризиса. Осложняет ситуацию и то, что Китай и транснациональные технологические корпорации тесно переплетены, являясь одновременно и партнерами, и конкурентами.
"У западных стран нет простых решений, – считает Ли. – В некоторых кабинетах говорят только о необходимости жесткой позиции по отношению к Китаю, однако надо искать компромисс между всеми сторонами".

Источник - svoboda.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1590386100
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