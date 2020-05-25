Пьяный на авто таранил блокпост №4 (Коксай) в Алматы. Погибли два полицейских

09:03 25.05.2020

Второй полицейский, пострадавший в ДТП на блокпосту, скончался

Водитель, въехавший в патрульную машину, находился в состоянии алкогольного опьянения.



Сержант полиции Дастан Абдыканов, пострадавший в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло сегодня, 25 мая, около 5.30 утра в поселке Коксай Карасайского района Алматинской области, скончался в больнице, не приходя в сознание, сообщает zakon.kz.

В результате данного ДТП на месте происшествия скончался старший лейтенант полиции Жарас Жангазиев 1978 года рождения.

Водитель, наехавший на бетонное ограждение блокпоста №4, а затем в патрульную автомашину, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Из личного дела: Жангазиев Жарас Султангазиевич, 1978 года рождения, уроженец Западно-Казахстанской области. В органах внутренних дел служил с 2001 года. Женат, воспитывал двух дочерей. Погиб на месте происшествия.



Сержант полиции Абдыканов Дастан Маратжанулы, 1994 года рождения, уроженец Алматы. В органах внутренних дел служил с 2016 года. Женат, воспитывал дочь (1 месяц от роду). Скончался в больнице.



Руководство и личный состав Департамента полиции города Алматы скорбит вместе с родными погибших при исполнении служебных обязанностей коллег и выражает глубокое соболезнование их семьям.