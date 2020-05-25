Глава Тувы Шолбан Кара-оол заболел вирусом

09:05 25.05.2020

- Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил на своей странице во "ВКонтакте", что был госпитализирован из-за "страшной заразы".

"Рано или поздно о моей болезни станет известно, но попробую руководить дистанционно. Не хочу, чтобы моя болезнь имела самое плохое воздействие", – сказал Кара-оол в своем видеообращении.



По его словам, кроме него в больнице находятся и другие чиновники.

"В больнице сейчас кроме меня и председателей администраций Танды, Улук-Хема лежат и наши подчиненные. Зараза очень страшная, задевает многие стороны здоровья: голова очень болит, у кого-то воспаление легких, кто-кто в легкой форме, кто-то лежит в реанимации", – отметил Кара-оол.

Он призвал жителей Тувы соблюдать меры профилактики.

Позднее в пресс-службе правительства республики "Интерфаксу" сообщили, что Кара-оол заразился коронавирусом. Он проходит необходимое лечение, его самочувствие нормальное.

Ранее коронавирусом переболел премьер-министр России Михаил Мишустин. Он уже вернулся к работе.