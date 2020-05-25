В Ливии хафтаристы арестовали главаря особо опасной джихад ОПГ "Фейлак аш-Шам" Мухаммеда ар-Рувейдани

09:12 25.05.2020

Силы Хафтара задержали в Триполи одного из наиболее опасных боевиков ИГ

25 мая 2020, Антон Никитин



Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) арестовали в Триполи одного из наиболее опасных боевиков террористической группировки "Исламское государство*" (ИГ*, запрещена в России), прибывшего в Ливию при содействии турецкой разведки, сообщил официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмед аль-Мисмари.

"Подразделения Ливийской национальной армии [фельдмаршала Халифы Хафтара] в Триполи произвели арест Мухаммеда ар-Рувейдани – одного из наиболее опасных боевиков [запрещенной в России террористической группировки] ИГ* в Сирии. Он прибыл в Ливию при содействии турецкой разведки как руководитель [группировки] "Фейлак аш-Шам", – приводит слова генерала ТАСС.

По данным аль-Мисмари, боевик сражался на стороне Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа.



Официальный представитель ЛНА заявил, что задержание ар-Рувейдани указывает на "связь между [президентом Турции Тайипом] Эрдоганом и [запрещенной в России террористической] группировкой ИГ и иными радикальными группировками".

Напомним, в четверг Ливийская национальная армия (ЛНА) обнародовала доказательства военного вмешательства Турции в конфликт в Ливии, после чего обвинила Анкару в нарушении эмбарго на поставки оружия в Ливию.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о тяжелом поражении ЛНА в Ливии и появлении в расположении войск фельдмаршала Халифы Хафтара истребителей МиГ-29.