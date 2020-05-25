Таджики-"ворухцы" пасут скот на наших землях. Кыргызы опять шлют претензии

09:31 25.05.2020

Пограничная служба Кыргызстана прокомментировала заявление таджикской стороны



Государственная пограничная служба Кыргызстана сделала заявление о ситуации на кыргызско-таджикской границе.



"Государственная пограничная служба Кыргызской Республики заявляет о недопустимости попыток дестабилизации обстановки таджикской стороной на кыргызско-таджикской государственной границе.



Судя по действиям военнослужащих Республики Таджикистан, первыми открывшими огонь в направлении пограничников Кыргызской Республики, "искусственная дестабилизация" выгодна только таджикской стороне, тактикой которой в последнее времени стало перманентное нагнетание обстановки на кыргызско-таджикском участке государственной границы.



Так, начиная с 23 мая 2020 года, жители анклава "Ворух" Республики Таджикистан предпринимали непрерывные попытки выпаса крупнорогатого скота на территории Кыргызстана – в районе местности Мойнок Баткенского района Баткенской области.



Таким образом, военнослужащие Погранвойск ГКНБ Таджикистана в течение двух суток наблюдали за незаконным выпасом скота на территории Кыргызстана и не предпринимали никаких действий в отношении отдельных жителей анклава "Ворух".



В итоге на законные требования кыргызской стороны, военнослужащие Таджикистана открыли огонь в направлении пограничников Кыргызстана.



Государственная пограничная служба Кыргызской Республики с недоумением восприняла опубликованный в СМИ комментарий пресс-центра Погранвойск ГКНБ Таджикистана по данному инциденту.



Таджикская сторона должна понимать, что подобные импульсивные высказывания провоцируют различные деструктивные силы к обострению конфликтов на кыргызско-таджикской государственной границе.



Государственная пограничная служба Кыргызской Республики призывает своих таджикских коллег к разрешению возникающих на совместной границе проблемных вопросов исключительно в духе добрососедства за столом переговоров в рамках международного права и достигнутых двусторонних договоренностей", - говорится в заявлении.



Напомним, 24 мая на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка.