В Душанбе на помощь десантировались 14 китайских вирусологов

09:33 25.05.2020

В Душанбе на помощь столичным медикам прибыли 14 китайских вирусологов

Дата: 12:16, 25-05-2020.



14 китайских врачей-вирусологов из китайской провинции Шэньси прибыли в Душанбе специальным чартерным авиарейсом, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) в понедельник.

"Их пригласил на помощь столичным медикам мэр города Рустам Эмомали", - сообщает пресс-служба столичной администрации.

Кроме того, китайская сторона вышеназванным самолетом доставила в Душанбе 15 аппаратов ИВЛ, медикаменты, защитные средства на общую сумму $700 тыс.



Поставленная в Душанбе очередная партия гуманитарной помощи будет распределена по больницам города, отметили в мэрии.

На днях из Таджикистана уехала группа узбекских вирусологов, которые 13 дней помогали таджикским коллегам в борьбе с пандемией коронавируса. Они уверены в том, что таджикские врачи за короткий срок приобрели достаточный опыт для противостояния коронавирусу.