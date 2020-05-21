Религиозный вопрос в предвыборном "разогреве" Казахстана, - ИАЦ МГУ

09:36 25.05.2020

До парламентских выборов в Казахстане остается менее года, поэтому закономерно активизируется политический процесс, и основные участники начинают готовить политтехнологические сани к очередной гонке. Актуальной в разворачивающемся политическом планировании становится религиозная проблематика и электоральный потенциал религиозных лозунгов в предвыборной агитации. Интерес к проблеме проявляют как провластные, так и оппозиционные силы: для первых – это вопрос страховки и убедительной победы; для вторых – это поиск свободных избирательных ниш в предвыборной борьбе против явно превосходящего по силам соперника. Политика и религиозное сознание в Центральной Азии Сюжеты о политических партиях религиозной направленности и об изменении закона РК №344-II "О политических партиях" периодически всплывают в информационном пространстве Казахстана, попадаются предложения вплоть до внесения изменений Конституции в контексте исключительно светского характера казахской государственности. Исторический контекст из 2000-х В середине 2000-х часть истеблишмента Казахстана предприняла попытку прощупать религиозный электоральный капитал: Кайрат Сатыбалды (племянник Елбасы) зондировал мусульманский дискурс от личных паломнических инициатив по святым и памятным мусульманским местам через популяризацию халяль стандартов в казахской пищевой промышленности до намеков на создание исламской политической партии. В 2010 году в продолжение религиозных инициатив К. Сатыбалды громко выступил председатель Союза мусульман Казахстана Мурат Телибеков, который открыто призвал пересмотреть отношения между религией и государством в сторону расширения интеграции ислама в политическую систему Казахстана.



Ретивость в использовании религиозной повестки в политических схемах спровоцировала другую часть казахской элиты скорректировать правила внутриэлитарной борьбы – принять закон РК №325-VI "О религиозной деятельности и религиозных объединениях", где в 9 ст. был подчеркнут принцип отделения религии и религиозных объединений от государства, а религиозным объединениям запретили заниматься политической деятельностью, участвовать в деятельности политических партий и оказывать им финансовую поддержку. Несмотря на то, что законопроект в большей степени стал реакцией на попытки политизировать религиозные взаимоотношения в стране, этим решением удалось прекратить на следующую пятилетку публичные обсуждения каких-либо вариантов использования религиозных институций в политической борьбе. В дополнение в 2012 году духовные лидеры основных конфессий публично высказались против идеи создания исламской партии, а позиция Верховного муфтия Казахстана шейха Абсаттара хаджи Дербисали признавала светский характер политической жизни: "Это запрещено нашей Конституцией. Закон одинаков для всех. Нельзя, прикрываясь политической партией, вносить разлад среди народа, и тем более, использовать это в своих целях". Новое слово в понимании роли религии для государства В 2017 году опубликована Концепция государственной политики в религиозной сфере Республики Казахстан на 2017-2020 гг., которая стала более комплексным подходом к администрированию роли религии в жизни государства, общества и личности. Важно, что документ фиксирует среди основных тенденций развития религиозной ситуации в Казахстане риски размывания светских основ государства. В этом контексте, главным лейтмотивом Концепции становится задача по усилению регулятивной функции государства по отношению к религиозным объединениям и практике осуществления права на свободу совести. В этом документе Аккорда окончательно расставляет акценты в вопросах взаимоотношения государства и религии, прямо декларируя: "Светское устройство государства – важное историческое достижение народа Казахстана". Более того, новые принципы государственной политики в отношении религии четко очертили место религиозных институтов в политической и конституциональной системах: А) интересы государственной политики в религиозной сфере заключаются в упрочении светских устоев государства, национально-культурных и исторических традиций народа; Б) ограничение сферы влияния религий принципами морали и высокой этики; В) Конституционное устройство государства исключает религиозный интерес при законотворчестве, формировании и функционировании органов государственной власти, принципов этики должностных лиц. Что имеем на сегодня?



В итоге к избирательному сезону 2021 года сформулированы правила политической конкуренции, которые полностью исключают, как минимум в краткосрочной перспективе, возможность использования религиозной повестки в политической борьбе. Любой же политический субъект, претендующий на места в парламенте, законодательно не может опираться на религиозные ценности и поддержку религиозных общин и институтов. Более того, по последним исследованиям, фиксируется увеличение доли атеистов в казахском обществе с 6% в 2009 до 18,8% к 2019, что свидетельствует о весьма призрачных шансах заработать электоральные очки на религиозной тематике в том числе и в среднесрочной перспективе. Зондирование повестки в медиа Однако в конце 2019 году и 2020 в казахском информационном пространстве были предприняты очередные попытки оценить привлекательность идеи создания исламской партии. Политизация ислама в Кыргызстане как угроза светскому государству Медийные вбросы проводились через ряд интернет ресурсов и телеграмм-каналов, где выдвигался тезис о необходимости создания, если не де-юре исламской партии, то де-факто политической организации, которая будет в своей практике ориентироваться на мусульманскую часть казахского общества по типу турецкой Партии справедливости и развития.



Большинство казахских политологов закономерно очень скептично оценили перспективы создания религиозной политической партии, связав данный информационный зондаж с играми отдельных представителей истеблишмента, которые либо из конъюнктурных соображений, либо с целью обострить внутри элитарную борьбу, либо просто авантюра – в общем, решили обратиться к религиозной риторике. Межрелигиозная тематика – поле боя? Проблематика государственного регулирования религиозной деятельности в экспертном и политическом пространстве Казахстана за последние несколько лет приобрела острый полемический характер. Попытки со стороны властей усилить государственный контроль за деятельностью религиозных объединений в рамках изменения и дополнения закона РК №325-VI "О религиозной деятельности и религиозных объединениях" неоднократно срывался и откладывался под давлением общественности, ряда политиков и смены настроений функционеров.



Основные противоречия в этой области: критика чрезмерного контроля со стороны государства за поведением верующих; асимметрии в пользу силового блока в контексте антиэкстермисткой деятельности; притеснение религиозных меньшинств со стороны духовного мейнстрима в лице ДУМК. Другим словами, межрелигиозные отношения в Казахстане, прежде всего, между государством и мусульманской общиной, а также внутри мусульманской общины между представителями различных течений обладает высоким конфликтным потенциалом. В результате последние попытки политизировать религиозный вопрос в Казахстане можно рассматривать не как поиск электоральных возможностей для участников на предстоящих парламентских выборах, а как попытку найти социальную базу политического протеста с целью дискредитации предстоящей избирательной кампании. Религиозный избиратель становится одним из наиболее перспективных, с точки зрения организации протестной активности, поскольку системные политические акторы в силу сформированной законодательной базы не могут открыто и широко взаимодействовать с религиозным электоратом, что дает некоторые преимущества внесистемной оппозиции в работе с этой частью казахского общества.



21 мая 2020