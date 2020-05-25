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40% заводов Афганистана прекращают свою деятельность из-за падения спроса
09:40 25.05.2020

В воскресенье Торгово-промышленная палата Афганистана заявила, что 40 % заводов по всей стране приостановили свою деятельность из-за нехватки сырья и рыночного спроса, передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).
По данным организации, еще 30 % предприятий находятся на грани прекращения своей деятельности.
Владельцы фабрики призвали правительство принять меры и помочь с ситуацией.
Абдул Вакиль - владелец фабрики в Кабуле, который прекратил свою работу три месяца назад.
"У нас есть трубный завод, но сейчас мы находимся в упадке из-за отсутствия спроса на строительные материалы на рынке", - сказал Абдул Вакиль.
По данным Торгово-промышленной палаты, в стране работает только 30 процентов заводов: производящих или перерабатывающих продукты питания, моющие средства и лекарства.
"Не хватает сырья, базары и рынки закрыты. Есть и другие проблемы, которые повлияли на ситуацию в Афганистане после карантина. От 40 до 50 процентов заводов перестали работать, 30 процентов сократили деятельность наполовину. Многие работники потеряли работу ", - сказал Ахмад Пайман, заместитель главы Горно-торговой палаты.
"Нам не удалось завершить создание запланированных заводов из-за угроз безопасности", - сообщил Хамид Гардези, владелец фабрики в Кабуле.
Правительство ранее обязалось поддерживать владельцев заводов , но предприниматели до сих ждут, чтобы узнать, сможет ли афганское правительство сделать что-нибудь, чтобы справиться с текущим кризисом.
Министерство торговли и промышленности пока не прокомментировало ситуацию.

Источник - aftag.info
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