Спикер РосДумы Володин уверяет, что в руководство РФ пробрались "Послушные США политики": это он о ком?

09:56 25.05.2020

"Послушные США политики": кого конкретно имел в виду спикер Госдумы?



Алексей Иванов



Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сделал заявление о попытках Соединенных Штатов ослабить, а потом и расчленить Россию: "В 1991 году они многое сделали, чтобы распался СССР... США не нужна сильная Россия. Их цель - сделать страну как можно слабее, а затем ее расчленить - такой план у них есть, и они от него не отказались. Для этого во главе нашего государства им нужны послушные политики, которые бы руководствовались их интересами, а не интересами наших граждан. Беспрецедентное давление на Россию, вбросы дезинформации, а также вмешательство во внутренние дела государства вызвано пошатнувшимся положением США в мире. В экономике и технологическом развитии США стал обгонять Китай, в военно-технологическом обогнала Россия. Для того чтобы сохранить господствующее положение, США идут на крайности, которые ранее себе не позволяли".



"Володин заводит речь о том, что США нужны "во главе нашего государства послушные политики, которые бы руководствовались их интересами, а не интересами наших граждан". В устах четвертого в табели о рангах политика России это весьма примечательная фраза. Володин не называет этих политиков, но из контекста следует, что имеется ввиду явно не Навальный, а кое-кто сильно повыше и повлиятельнее. И не может быть, чтобы это заявление Володина было не согласовано с Путиным", - заметил политолог Максим Жаров.

Жаров: "Проамерикански настроенные элиты получают предупреждение".