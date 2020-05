Stratfor: Саудовской Аравии придется смириться с ролью "ценополучателя"

10:52 25.05.2020

Stratfor, США



© AP Photo, Amr Nabil

Эпидемия covid-19 подорвала мировой спрос на нефть, и грядущий экономический спад наверняка заставит Саудовскую Аравию вернуться к роли "ценополучателя". Новые меры жесткой экономии в королевстве подразумевают, что Эр-Рияду рано или поздно придется приспособить свои аппетиты под рынок нефти, а не наоборот.

Грег Придди (Greg Priddy)



Без шансов на скорый выход из кризиса Саудовская Аравия скорее будет постепенно наращивать нефтедобычу в тандеме с Россией, в расчете постепенно восстановить и расширить свою долю рынка, вместо проверенного метода сокращения добычи, чтобы поднять цены. Постепенный откат текущих сокращений добычи в рамках ОПЕК+ потребует координации.

Глубина мер жесткой экономии, объявленных в Саудовской Аравии 10 мая, свидетельствует о ее сомнениях, что ОПЕК+ удержит цены на более комфортном уровне, когда рынок оправится.

Министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед аль-Джадаан никак не обмолвился, что отдельные меры жесткой экономии будет свернуты с окончанием covid-19. Наоборот, он говорил о долгосрочной жертве, подчеркивая, что, по мнению Эр-Рияда, восстановление мирового рынка нефти до прежнего уровня цен на устойчивой основе отнюдь не гарантировано.



Это серьезный контраст с уверенным тоном Саудовской Аравии, преобладавшим в ее публичных заявлениях вплоть до середины 2019 года - когда стало ясно, что добыча конкурентов за пределами ОПЕК грозит уронить минимальную цену на нефть марки Brent ниже уровня в 60 долларов за баррель.

Бóльшую часть 2018 года саудовские чиновники уверяли, что цена за баррель Brent в районе 70 долларов и выше удержится в течение долгого времени. Однако кончилось все тем, что экономика королевства угодила в цикл бумов и спадов, а цена упала до 50 долларов еще до вспышки covid-19.

Рано или поздно Саудовской Аравии придется выбирать: наращивать нефтедобычу или пытаться повысить цену. Момент для принятия решения вряд ли наступит в 2020 году, но волне возможен в 2021 году - главным образом это зависит от того, как быстро восстановится спрос.



Сокращение добычи ОПЕК + и первоначальное снижение добычи в США на 1,5 миллиона баррелей в день - быстрее, чем ожидалось - привели к некоторому облегчению на рынке. Но момент для принятия решения тем ближе, чем быстрее цены на нефть восстановятся до уровня, когда буровые работы в США и инвестиционные решения по глубоководным морским проектам снова начнут расти - возможно, уже в следующем году.



Саудовская Аравия поняла, что настырные попытки повысить цены, чтобы запустить цикл взлетов и падений для продукции конкурентов за пределами ОПЕК, контрпродуктивны и сланцами не ограничиваются. Крупные шельфовые проекты в Норвегии, Гайане и Бразилии, одобренные в начале 2017 года в рамках изначальной сделки с ОПЕК+, лишь усугубляют нынешний избыток. Так, добыча в Норвегии выросла примерно на 10% по сравнению с прошлым годом за счет месторождения Юхан Свердруп - даже при том что она на некоторое время сократила добычу на 200 тысяч баррелей в сутки.

Поддержание цен ниже отметки в 55 долларов в течение 2021 года несет в себе дополнительную выгоду в виде дальнейшего снижения добычи в США - в значительной степени оно обусловлено закрытием скважин. И даже если некоторые из них возобновят работу, без бурения новых скважин к концу 2021 года максимальное падение добычи в США достигнет примерно 4 миллионов баррелей в сутки.



Желание России рано или поздно вернуть свою долю рынка еще больше оттолкнет Саудовскую Аравию от попыток форсировать мировые цены масштабной остановкой добычи.



После встречи ОПЕК+ 6 мая Россия ясно дала понять, что текущих сокращений намерена придерживаться, хотя министр энергетики России Александр Новак неоднократно заявлял, что сроки постепенного сокращения добычи могут быть гибкими.

Ожидается, что Россия и другие члены ОПЕК+ на следующем заседании группы 9 июня снизят масштабы текущего сокращения добычи с 9,7 миллиона баррелей в сутки до 8 миллионов баррелей в сутки. Но есть риск, что этот шаг участники могут отложить из-за опасений, что возобновление экономики будет свернуто из-за второй волны эпидемии covid- 19, особенно в Соединенных Штатах и Китае.

Однако в долгосрочной перспективе Россия захочет вернуть свою долю рынка в ценовом диапазоне от заложенных в бюджет 45 долларов до 55 долларов. Москва не захочет давить, чтобы быстро вернуться к "нормальному" уровню, уже столкнувшись с циклом взлетов и падений в период 2017-2019 годов. Такой подход неизбежно снизит стимул для Саудовской Аравии соблюдать договоренность ОПЕК+ и придерживаться снижения добычи.



Эпидемия covid-19 подорвала мировой спрос на нефть, и Саудовская Аравия понемногу сознает, что ей придется приспосабливать свои расходы под рынок нефти, а не наоборот.

Доля рынка - единственное утешение для Саудовской Аравии. Большие объемы увеличат ее доходы, пусть и не до уровней 2017-2019 годов.

Учитывая объявленное в начале мая дополнительное добровольное сокращение до 7,5 миллиона баррелей в сутки, относительно недавних объемов добычи в 12 миллиона баррелей у Эр-Рияда уже есть суточный резерв в 4,5 миллиона баррелей, а с возвращением в строй совместных саудовско-кувейтских месторождений в "нейтральной зоне" - даже больше.



В период 2017-2019 годов саудовская добыча как правило не превышала 9 миллионов баррелей в сутки. Но поскольку добыча в США сильно пострадала, а с 2023 года, вероятно, начнется долгий разрыв в стоимости разработки глубоководных месторождений, Эр-Рияду представится возможность значительно нарастить нефтедобычу.

Это не сценарий "ценовой войны", а скорее повторение ситуации конца 1980-х и начала 1990-х годов, когда Саудовская Аравия отказалась от роли компенсирующего производителя и признала, что есть высокий ценовой баланс в диапазоне 15-25 долларов за баррель.



За это время Эр-Рияд постепенно наращивал мощности, жестко сигнализируя рынку, что не позволит ценам достичь уровня, при котором чреваты непредвиденные колебания в других местах. И все же королевство осталось с долгом, который трудно было себе представить, если бы цены в 2000-х не выросли.

На этот раз стратегия саудовская стратегия рыночной доли задержит рост конкурирующего предложения, но скачка спроса, который бы улучшил ситуацию, при этом не предвидится.

Задача для Саудовской Аравии будет заключаться в том, чтобы скоординированно откатить назад сокращения ОПЕК+, предотвратив при этом ажиотажную добычу со стороны других стран с богатыми запасами, включая Россию и Ирак.

Россия, в свою очередь, тоже постарается, чтобы саудовская добыча не ускакала вперед - ведь это грозит усилить влияние Эр-Рияда, учитывая его гораздо более высокие резервные мощности.

Аналогичным образом, у Ирака тоже будет стимул добиваться отката сокращений, поскольку Саудовская Аравия окажется в более выгодном положении, чтобы карать "мошенников".



