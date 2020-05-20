Популизм в Казахстане: все больше крикунов и дилетантов…

11:18 25.05.2020

Популизм как явление присутствует во всех странах, но в Казахстане он сегодня приобретает особую массовость, а нередко даже уродливые черты. Во всяком случае, в социальных сетях, где на его волне появилось множество всевозможных "лидеров общественного мнения"... Почему же так много наших соотечественников покупается на их откровенно популистские лозунги? Причина в менталитете, в низкой политической, правовой и общей культуре, в отсутствии доверия к государственным институтам или в чем-то еще? Надо ли противостоять этому явлению, и если да, то как? Слово нашим экспертам.

Эксперт, пожелавший остаться неизвестным: "Противопоставить этому можно лишь просвещение, образование и культуру"

- Я очень опасаюсь того, что в нашей сегодняшней среде с ее низким (в целом) уровнем образования и культуры, в том числе политической, популизм начнет становиться сверхпопулярным – со всеми вытекающими из этого последствиями. Поэтому тем, кто хочет изменить ситуацию, в том числе властям, серьезным лидерам, следует добиваться сознательной поддержки со стороны граждан, а не сиюминутной популярности. Почему? Потому что все эти соцсети не просто создают негатив, а еще и показывают, кто есть кто на самом деле.

Яркий тому пример – кордайские события. Как мы видели, в те дни в социальных сетях абсолютно превалировали мнения сторонников ксенофобии и даже насилия, а голоса тех, кто призывал к разуму, на этом фоне были еле слышны. Тот конфликт, по сути, раскрыл наше истинное лицо, и это лицо оказалось ужасным. Разумеется, я не говорю за все население страны, но есть повод задуматься над тем, какие мысли из этих дискуссий вынесли остальные граждане, в том числе те, кто не выходит в Интернет.

Самое печальное, что у нас "властителями дум" могут стать кто угодно (в том числе псевдопроповедники и политические авантюристы), в любой момент и с любой целью. К примеру, сейчас на наших глазах развернулась борьба с эпидемией коронавируса. Однако ей активно препятствует запущенная так называемыми "лидерами общественного мнения" маргинальная версия о том, что, мол, никакого вируса нет, что это некий мировой заговор, что власти разных стран, объединившись друг с другом, воюют против собственных народов. Причем эта версия не просто популярна, она ошеломляюще быстро распространяется среди населения...

А еще обратите внимание на формат общения этих людей с аудиторией. Сейчас уже никто не использует (ни в соцсетях, ни в прессе) фразу "по моему скромному мнению" - это выражение давно перестало быть популярным, так же, как и те, кто призывает к сдержанности. Сегодня, чтобы к тебе прислушивались, надо быть железобетонно уверенным, высказывать крайнюю точку зрения, кипеть от злости, наливаться кровью – только в этом случае люди поверят в то, что ты занимаешь какую-то принципиальную позицию.

Какой из всего этого следует вынести урок и властям, и всем остальным? Нужно понимать, что, если учесть уровень нашего "человеческого капитала", мы легко можем пойти по кривой дорожке. А именно: все чаще будут возникать ситуации, когда эмоции, озлобление станут брать верх над трезвой, грамотной оценкой. Вот чего нам надо опасаться. А противопоставить этому можно лишь просвещение, образование и культуру, которые дадут нам понимание того, что нельзя рисовать мир только черной и белой красками, что он многоцветен, что в нем преобладают полутона…

В заключение хочу сказать, что доверять надо исключительно людям искренним, профессионалам, настоящим лидерам, которые не предлагают легких путей решения проблем и не пытаются сыграть на наших темных страстях. Необходим долгий исследовательский процесс, нужно избавляться от категоричных суждений по принципу "оттрубили и забыли". Да, это непросто, поскольку нам хочется жить здесь и сейчас. Но только так мы сможем выработать иммунитет к несущему с собой много соблазнов популизму.

Ирина Черных, доктор исторических наук, профессор Казахстанско-Немецкого университета: "Проблема возникает тогда, когда бытовая оценка выдается за знание"



- Не соглашусь с тем, что в Казахстане популизм приобрел какие-то особые масштабы. Сама специфика этого вида политики состоит в том, что он апеллирует к самым широким массам населения. А эти "широкие массы", как правило, очень близки друг к другу по своим характеристикам и особенностям восприятия реальности, независимо от того, о какой стране мы говорим. Практически везде в мире эта часть населения хочет получить "быстрые" и "простые" решения основных социальных и экономических проблем.

Ключевой характеристикой этих "широких масс" является низкий уровень функциональной грамотности и отсутствие критического мышления. К сожалению, как показывает практика, в современном мире число таких людей очень велико повсеместно. Конечно, зачастую речь идет о разных проблемах – "кому щи пусты, а кому жемчуг мелок", но структурные характеристики популизма и его восприятия практически везде одинаковы.

Если говорить о Казахстане и попытаться определить, идет ли у нас речь о щах или жемчуге, то, по моему мнению, здесь ключевым вопросом является феномен "лидеров общественного мнения". В дискурсивном анализе есть такое понятие, как "значащий говорящий" - им обозначается субъект речевого акта, слова которого воспринимаются аудиторией серьезно, как некоторый толчок к действию. На мой взгляд, в нашей стране число таких "значащих говорящих" до сего дня было крайне ограниченным практически во всех сферах. На политическом поле в качестве "значащего говорящего" воспринимался только Нурсултан Назарбаев, а, например, в секторе средств массовой информации такие акторы практически отсутствуют.

Аналогичная ситуация наблюдается почти во всех сферах: профессионалы отодвинуты даже не на второй, а на третий план. Но потребность в "говорящих" сохраняется, и на место профессионалов приходят "эксперты" – лица, не имеющие системного образования и аргументированного знания, но высказывающие мнение, близкое и понятное "широким массам".

Таких "специалистов" в области политической экспертизы известный казахстанский историк Султан Акимбеков, на мой взгляд, очень удачно обозначил как "таблоидных политологов". Сейчас мы также можем говорить о "таблоидных экономистах", "таблоидных экологах" и т.д. Причем зачастую это одни и те же люди, которые знают решение любой проблемы – будь то нынешняя пандемия, загрязнение воздуха в Алматы или что-то еще. Конечно, я не считаю, что кто-то должен ограничивать себя в своих высказываниях и оценках, например, в социальных сетях. Проблема возникает тогда, когда бытовая оценка (мнение) выдается за знание.

Данияр Косназаров, политолог: "Получается зловещий тандем популизма и социальных сетей"



- Политика невозможна без обращения к массам, к низменным инстинктам, страху и тщеславию людей. И тут неважно, строите вы демократию или же обвиняете Запад в насаждении чуждых вам ценностей – популизм присущ всем странам. Им увлекались не только фашистская Германия, коммунистический СССР или ультраправые силы - таков сегодня общепринятый дискурс. Чем острее социально-экономические проблемы, тем больше востребована участниками политического процесса популистская риторика, обещающая скорые преобразования и указывающая пальцем на врагов народа, которые, дескать, виноваты в его бедах. Например, президент США Дональд Трамп не стал придумывать ничего нового – он обратился к старому проверенному методу, обвинив "глубинное государство" (deep state) во всех грехах (этим же способом борются с ним его противники, убеждая всех, что Трамп является "троянским конем" Кремля).

В этом плане социальные сети являются всего лишь инструментом, повышающим виральность идей, но никак не подменяющим старый добрый популизм. Хотя следует признать, что соцсети придали ему новый импульс – они повышают градус конфликта между противоположными лагерями, вызывают гнев, ярость и нетерпимость к альтернативному мнению. К сожалению, "Фейсбук" и "Твиттер" усугубили социально-политическую поляризацию во многих странах, но надо понимать, что свободу мысли никто не отменял.

На мой взгляд, основная дилемма современности заключается в том, как избавиться от фейков и всевозможных теорий заговора без ущерба конституционному праву гражданина выражать свое мнение (разумеется, при условии, что он будет уважать позицию других граждан). Но популизм и соцсети "хороши" тем, что виральность той или иной идеи чаще всего строится на отрицании мнения других и демонизации противников, что в свою очередь сеет семена вражды среди широкого круга пользователей. Получается такой зловещий тандем популизма и соцсетей.



Автор: Сауле Исабаева

20 мая 2020