Узбекский "Билайн" облапошил 749 000 абонентов на миллиард сумов

12:20 25.05.2020

"Билайн" опять попался на горячем

Узбекский "Билайн" никак не выберется из череды скандалов. На этот раз он облапошил 749 000 абонентов на миллиард сумов или на 100 тысяч долларов. И был пойман за руку.



По данному факту против ООО Via Mobi возбуждено дело по признакам нарушения Закона "О защите прав потребителей" и Закона "О рекламе".

Это не первый случай, когда акция Beeline "Побеждай и выигрывай" попадает в заголовки новостей в контексте обмана клиентов. В январе текущего года Агентство по развитию рынка капитала потребовало от Beeline и Via Mobi исключить слово "лотерея" из SMS-рассылки данного проекта в связи с отсутствием у них соответствующей лицензии. В тот раз ООО Via Mobi заявило, что акция является не более чем викториной, а слово "лотерея" попало в SMS-рассылку из-за технической ошибки компании. При этом компания особо отметила, что это их ошибка, а не Beeline.

И вот буквально пару месяцев спустя (обвинения антимонопольщиков относятся к марту) новая "техническая ошибка". Вернее, "ошибка перевода". И снова Beeline на серьезных щах собрался переложить вину на Via Mobi, скромно умалчивая о том, что и в этой акции, и в любых других совместных с контент-провайдерами проектах по установленным правилам львиная доля выручки (от 60% до 80%) достается именно сотовой компании.

Столь злополучная акция не могла не привлечь нашего внимания, и мы зашли на сайт проекта "Побеждай и выигрывай". Что любопытно: на сайте нет ни слова о Via Mobi, зато пункт 1.1. Правил недвусмысленно гласит: "Организатором акции является ООО ArBoost". Обозначены и сроки проведения акции: с 11 ноября 2019 г. по 31 декабря 2020 г. Однако Единый государственный реестр предприятий и организаций, выдавая данные о компании ArBoost, информирует о том, что данное ООО зарегистрировано 28 декабря 2019 г. – аж через полтора месяца после начала акции.

Более того: согласно выписке Мининфокома, лицензия на оказание услуг в сетях передачи данных за № AA0007035 была выдана компании ArBoost лишь 4 февраля 2020 г. Так что же получается – Beeline затеял совместную акцию с незарегистрированной компанией, не имеющей лицензии? Это с их-то многоуровневой системой проверки контрагентов и легендарным корпоративным комплаенсом?

Ситуация слегка проясняется, когда узнаешь, что единственный учредитель и генеральный директор ООО ArBoost с уставным фондом аж в 1 500 000 сумов – некий Степанов Валерий Алексеевич – является одновременно учредителем и генеральным директором ООО "Арбуст" с уставным фондом 10 000 рублей, зарегистрированным в Санкт-Петербурге. Становятся понятны и отзывы представителей нескольких опрошенных нами контент-провайдеров:

"Все, что касается контент-провайдинга, в Beeline плотно заняли россияне, никого не подпускают…"

"Даже переговоры начинать не хотят, сразу заявляют, что пока принято решение не заключать новые договора…"

"Маркетинг и дирекция по digital-технологиям работают строго со своими, все схвачено. Причем, когда касается дружественных компаний, даже на предписания антимонопольного и публикации в СМИ о нарушениях смотрят сквозь пальцы, зато контрагентов "с улицы" замучают, но найдут повод не подпускать к работе и объемам…"

"В digital-дирекции ссылаются на генерального – говорят, от него есть четкое указание никого случайного не допускать, работать с россиянами…"

Что и говорить, занятный подход к бизнесу для организации, которая все еще находится в реестре монополистов. Кстати, многие помнят еще прошлогодний инцидент с акцией "Будь в курсе", когда Beeline был прямо обвинен в навязывании платных услуг. Тогда регулятор закрыл глаза на миллиарды сумов, изъятых у абонентов: видимо, поверили честным заверениям директора по маркетингу Хилолы Каримбаевой о том, что подключение людям не заказанной ими услуги и ее тарификация месяц спустя – это, мол, "обычная практика, широко используемая по всему миру". Денег абонентам, ясное дело, никто не вернул.

Так, может, хотя бы сейчас хватит духа понудить Beeline с партнерами вернуть деньги введенным в заблуждение клиентам? И штраф наложить, чтоб неповадно было? Как-никак, сладку ягоду рвали вместе…

Максим Урташев