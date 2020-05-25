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Узбекистанцев вернут на жесткий карантин. Если не спадет вторая волна, - замминздрав Юсупалиев
12:22 25.05.2020

Если уровень заболеваемости продолжит расти в таком темпе, мы вернемся к жесткому карантину, заявил в интервью замминистра здравоохранения Узбекистана Баходир Юсупалиев.
По словам замглавы ведомства, в Узбекистане каждый день фиксируется по 30-40, иногда 60 новых случаев заражения.
Для предотвращения распространения инфекции в стране были введены ряд ограничений, поэтому у нас заболеваемость чуть ниже, чем в других странах, но если мы не будем соблюдать санитарные правила, ситуация может усугубиться: уровень заболеваемости также может подскочить, а если население не будет соблюдать карантинные требования, ситуация выйдет из-под контроля, рассказал замминистра.
Сегодня ни один регион не должен относить себя к "зеленой" зоне, не только регион, но и район, махалля и даже отдельно взятая семья: ситуация может измениться за миг.
К осени может наблюдаться еще одна волна коронавируса, если уровень заболеваемости продолжит расти в таком темпе, мы вернемся к жесткому карантину, заключил замглавы минздрава Узбекистана.

Источник - vesti.uz
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