Очумелые ручки. Коронавирус перевернул рынок труда

15:17 25.05.2020

Рабочий настрой

Коронавирус перевернул рынок труда в России. Кем работать, чтобы пережить пандемию?



Коронавирус ураганом прошелся по рынку труда и пустил ко дну целые индустрии. Компании, пытаясь остаться на плаву, отправляют сотрудников работать из дома и сокращают рабочие дни, чтобы сэкономить. Однако многие успели перестроиться под новую реальность: пандемия разогнала темпы цифровизации бизнеса. На волне сейчас оказались отрасли информационных технологий, развитие которых может дать стимул российской экономике. Маневры во время шторма - в материале "Ленты.ру".



Массовый исход



Из-за пандемии мировой рынок труда переживает самый серьезный кризис со времен Второй мировой войны. По подсчетам Международной организации труда (МОТ), карантинные меры привели к тому, что временные, полные или частичные закрытия предприятий затронули 2,7 миллиарда человек - 81 процент от всей рабочей силы в мире.



Аналитики МОТ предупреждают: еще примерно 1,25 миллиарда человек заняты в сферах, где работникам грозит сокращение занятости или рабочих часов. Больше всего сейчас страдают гостиничный бизнес, сфера услуг и оптово-розничная торговля. А наименьший риск сокращений грозит таким отраслям, как образование, здравоохранение, коммунальные услуги, сельское хозяйство, госслужба и обеспечение общественной безопасности.



Не исключено, что без средств к существованию по всему миру останутся более 1,5 миллиарда человек. В группе риска - сотрудники розничной торговли на производствах и в пищевой промышленности. Первый месяц кризиса привел к сокращению на 60 процентов доходов неофициальных работников во всем мире.



Что касается России, то во втором квартале текущего года индекс настроений соискателей упал до небывалого уровня. "Если обычно доля сокращенных сотрудников, тех, кто отвечал, что они потеряли работу, составляла 10 процентов, то теперь она составила 20 процентов", - рассказывает представитель сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Жильникова. Такую ситуацию она объясняет не только ограничениями из-за COVID-19, но и общим состоянием неопределенности, в котором сейчас находится российская экономика. По данным холдинга "Ромир", каждый третий (32 процента) москвич временно перестал работать, еще 12 процентов жителей столицы и вовсе остались без источника дохода.



Несмотря на рост пессимистичных настроений, в стране резко выросло число вакансий на удаленную работу. В марте их было на 71 процент больше, чем до введения режима самоизоляции. В числе наиболее популярных профессий - программисты, администраторы баз данных и техподдержки, специалисты в цифровом маркетинге, операторы колл-центров, менеджеры по онлайн-продажам и работе с клиентами, а также онлайн-репетиторы.



При этом, как показал недавний опрос "Мегаплана", свыше половины граждан согласны работать больше ради сохранения прежнего уровня зарплаты. Еще 15,1 процента респондентов ради сохранения заработка готовы увеличить количество рабочих часов.



52,3% россиян готовы работать больше ради сохранения зарплаты



Впрочем, дистанционно работать могут не все. Те компании, где наличие сотрудников на рабочих местах принципиально необходимо, стремятся сократить траты на персонал и сокращают рабочие дни. Административный персонал крупнейшей в России газоперерабатывающей и нефтехимической компании "Сибур" перевели на дистанционную работу, на производстве сотрудники работают в режиме внутренней вахты с доплатой в 20 процентов от базового оклада. На сокращенную рабочую неделю также переведено руководство алмазного гиганта "Алроса", при этом зарплаты топ-менеджерам сократили на 20 процентов. Отечественный автогигант "АвтоВАЗ" будет работать по новому графику с конца июня до конца декабря. Четырехдневку могут отменить и раньше, все зависит от ситуации на авторынке.



Всевидящее око



По данным ООН, из-за кризиса без работы могут остаться по крайней мере 195 миллионов человек по всему миру. Аналитики указывают, что мировая экономика погружается в рецессию с историческим уровнем безработицы.



По подсчетам Министерства труда, в России сейчас около 950 тысяч безработных. Впрочем реальная ситуация на рынке не отражена в полной мере, поскольку в стране действует режим нерабочих дней. В Счетной палате не исключают, что в итоге из-за пандемии работу потеряют от шести до девяти миллионов россиян.



При самом пессимистичном варианте, безработными станут до 10 процентов экономически активного населения страны. Это почти вдвое превышает оценку Росстата, который констатировал, что безработица в марте составила 4,7 процента. Сценарий, при котором безработными в стране могут стать шесть миллионов человек, не исключают. "Мы четко отследили тенденции, которые сегодня складываются на рынке", - говорит министр труда Антон Котяков.



Несмотря на то что ситуация на рынке труда в России остается сложной, власти заверяют, что держат руку на пульсе. В частности, принимаются меры по поддержке занятости населения. Премьер-министр Михаил Мишустин напоминает, что для граждан, потерявших работу в период с 1 марта, предусмотрены увеличенное пособие по безработице и выплаты на несовершеннолетних детей. Кроме того, службы занятости переведены в онлайн-режим, оформить пособие или получить помощь с поиском работы можно дистанционно.



Рынок труда находится в зоне постоянного контроля правительства



Одновременно власти активно принимают меры для помощи гражданам и экономике в целом. В частности, для поддержания занятости запущена программа по выдаче беспроцентных кредитов на выплату зарплаты. Банки уже одобрили кредиты бизнесу на выплату зарплат на 30 миллиардов рублей.



Объем кредита рассчитывается исходя из одного минимального размера оплаты труда (сегодня это 12 130 рублей) на каждого сотрудника в штате компании. Пока это касается малых и средних предприятий, но в перспективе программу собираются расширить и на крупный бизнес. В общей сложности на стабилизацию обстановки в экономике выделено более двух триллионов рублей. Президент России Владимир Путин считает оказываемую поддержку беспрецедентной. К концу мая должен быть готов общенациональный план восстановления занятости граждан и роста экономики. Очередной пакет направлен на возобновление деловой активности в стране, оживление рынка труда.



Цифровой стимул



Несмотря на все негативные факторы, пандемия ускорила процессы автоматизации и цифровизации бизнеса. Органы госуправления смогли оперативно перестроиться под новые реалии: совещания проводятся онлайн, а многие чиновники теперь работают на удаленке. Развитие цифровой экономики в России - одна из задач, поставленных в рамках реализации национальных проектов. По планам, к 2024 году у всех россиян должен быть свободный доступ в интернет, а крупнейшие города должны быть покрыты сетью 5G.



Российские власти также надеются, что кризис станет толчком к развитию новых систем защиты информации и частной жизни человека. "Действительно, подконтрольность человека очень большая, поэтому возникнут и новые системы защиты частной жизни человека и ограничения предоставления такой информации, то есть, я думаю, и обратная сторона возникнет, когда государство должно только в определенных случаях иметь доступ к такого рода информации. Это, мне кажется, тоже интересное развитие событий", - говорит глава Счетной палаты Алексей Кудрин.



В условиях кризиса, вызванного эпидемией, наилучшие перспективы для развития имеют отрасли информационных технологий, в особенности связанные с обеспечением дистанционного общения и обучения, а также службы доставки. Иными словами, все те отрасли, которые активизировались в режиме самоизоляции.



Коронавирус вкупе с обесценивающейся нефтью могут привести к спаду российской экономики на 7-8 процентов. Однако у страны достаточно ресурсов для максимально быстрого восстановления. В целом власти говорят о том, что Россия готова к испытаниям, однако сейчас ситуация настолько нестабильна, что долгосрочные прогнозы делать пока никто не решается.



Страна оказалась на пороге серьезных испытаний, возможно, что нынешний кризис окажется даже тяжелее кризиса 2008-го. С учетом постоянно меняющейся обстановки долгосрочных прогнозов по стабилизации пока сделать нельзя. Однако рано или поздно пандемия закончится. После спада экономика пойдет в рост, но последствия, вероятно, придется лечить дольше, чем сам вирус.



В то же время в будущем открываются новые возможности. Россию, как и остальные страны, ждет серьезный передел на рынке труда. Оставшимся без работы придется искать себя в новых сферах. Если туристическая индустрия и рынок сферы услуг сейчас идут ко дну, то цифровизация в стране, наоборот, ускоряется. В конечном итоге COVID-19 при всех его минусах может стать тем катализатором, который активирует цифровизацию в России и приведет к росту экономики в целом.



Елизавета Городищева