Пекин пытается спасти Новый шелковый путь. Партнерам КНР обещана медицинская помощь, - В.Скосырев

20:08 25.05.2020

Владимир Скосырев

25 мая 2020



Глава МИД Китая Ван И заявил, что Пекин окажет странам, участвующим в инициативе "Пояс и путь", содействие в предотвращении эпидемий. Это обещание призвано восстановить репутацию Китая, на который США возлагают вину за распространение вируса. Но западные СМИ утверждают, что работы на многих инфраструктурных проектах этого пути заморожены из-за инфекции. И даже после восстановления транспортных связей бедные государства будут не в состоянии оплачивать кредиты.

Инициативе "Пояса и пути" шесть лет. Провозглашенная председателем КНР Си Цзиньпином, она стала ключевым элементом амбициозного плана, направленного на то, чтобы превратить Китай в новую сверхдержаву. Как писала "НГ" (см. номер от 13.04.20), на ХIХ съезде Коммунистической партии Китая в 2017 году доктрина "Пояса и пути" была включена в устав КПК.



Словом, она стала настолько важной, что, с точки зрения лидера КНР, никак нельзя допустить, чтобы она потерпела неудачу.

По сведениям сайта France 24, Китай инвестировал более 450 млрд долл. примерно в 140 государствах Азии, Европы, Южной Америки и Африки. Пекин предоставляет партнерам деньги на создание жизненно важной инфраструктуры – железных дорог, портов, заводов в обмен на то, что китайские компании получают доступ к новым зарубежным рынкам.

Между тем страны, участвующие в проекте, сильнее всего подвержены экономическим опасностям, вызванным вирусом. Многие говорят, что не в состоянии платить долги. Например, Пакистан направил в середине апреля официальное письмо Китаю с просьбой пересмотреть условия оплаты по кредитам на сумму более 100 млн долл. Пекин заверил Исламабад, что "постарается пойти навстречу другу". Но что последовало за этим жестом, пока неизвестно.



Жертвами рецессии, охватившей мир, стали проекты железной дороги между Китаем и Малайзией, а также скоростной железной дороги в Таиланде, которые финансируются Пекином. Эти проекты остановлены.

Еще хуже подготовлены к преодолению кризиса африканские страны. По сведениям газеты Los Angeles Times, они задолжали Китаю 145 млрд долл., причем в этом году необходимо оплатить 8 млрд. Оттуда больше всего и поступает обращений к Пекину об отсрочке платежей.

Характерный пример – Джибути, стратегически важное государство на Красном море. Оно позаимствовало у Китая 1,2 млрд долл. на сооружение зоны свободной торговли, глубоководного порта, железной дороги и трубопровода в Эфиопию. Весь долг Джибути перед Китаем превышает 80% его ВВП. "Честно говоря, из-за кризиса никто у нас сейчас не может платить по займам. Есть проблемы более срочные", – сказал в интервью репортерам Мусса Даулех, министр финансов Джибути.



Администрация президента США Дональда Трампа и другие западные страны обвиняют Китай в том, что он завлекает своих партнеров в долговую кабалу. Они вынуждены отдавать в залог медные рудники, порты и другие активы. Китай отвергает эту критику. "Китай рассмотрит пути облегчения бремени долга, – говорит Тан Сяоян, директор мозгового треста Carnegie-Tsinghua Center for Global Policy в Пекине. – Может, это будет не списание долгов, а другой метод, позволяющий странам-реципиентам быстрей восстановиться".

В связи с этим китайская пресса не устает напоминать, что Си Цзиньпин, обращаясь к ассамблее Всемирной организации здравоохранения, обещал выделить африканским и другим развивающимся странам 2 млрд долл. на борьбу с пандемией. У китайцев подобные посулы восторга не вызывают. Ведь, по неофициальным статистическим данным, безработица в Поднебесной составляет 20%, то есть примерно 70 млн человек. В такие моменты от правительств ждут, что они будут заботиться в первую очередь о своих гражданах, а не об иностранцах.



Как утверждает французский комментатор Себастиан Сейт, китайское руководство стоит сейчас перед нелегким выбором: спасти свою экономику или простить должников и пойти на новые условия погашения ими кредитов. С одной стороны, Китай вряд ли может отказать партнерам, если не хочет испортить себе репутацию. Ведь Международный валютный фонд согласился предоставить 25 самым бедным странам отсрочку платежей или облегчение долгов. С другой стороны, такой шаг обойдется Китаю дорого.



Мари-Франсуа Ренар, директор Института изучения экономики Китая, сказала France 24: "Пандемия вынудила китайское правительство увеличить затраты на поддержку экономики. Это сокращает его поле для бюджетного маневра".

В беседе с "НГ" Александр Лукин, глава департамента международных отношений ВШЭ, отметил: "Китаю, как и другим странам, придется сильно сокращать свои инвестиционные проекты. Но предоставить медицинскую помощь он вполне сможет. Тем более что в КНР произведено много средств для борьбы с коронавирусом".