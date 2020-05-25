"Либерал" Токаев подписал пакет "драконовских" законов о мирных собраниях, партиях и т.п.

20:26 25.05.2020

Вопреки призывам. Токаев подписал закон о мирных собраниях

Май 25, 2020



Сразу три "политических" законопроекта в Казахстане в один день стали законами. Вопреки многочисленным призывам казахстанских правозащитников и международных организаций президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о мирных собраниях, а также пакет изменений в законодательстве о политических партиях и выборах.

Официальный сайт президента Казахстана 25 мая опубликовал с небольшим интервалом короткие сообщения: Токаев подписал закон о мирных собраниях с "сопутствующими поправками" и изменения в законе о политических партиях и в законе о выборах.

Документы, которые рассматривались в парламенте в условиях карантина по коронавирусу, вступят в силу после публикации в официальной прессе.

ЗАКОН О МИТИНГАХ, КОТОРЫЙ ОБСУЖДАЛИ ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА И ЗАПРЕТА НА МИТИНГИ

Активисты и правозащитники высказывали опасения, что власти форсируют принятие проекта закона о мирных собраниях в условиях чрезвычайного положения (оно действовало с 16 марта по 11 мая) и введенных властями карантинных мер (сохраняющихся до сих пор), что затрудняло участие и мобилизацию общественности.

Правозащитники не раз отмечали, что законопроект противоречит международным стандартам и изобилует многочисленными ограничениями, а заявления властей о переходе к "уведомительному характеру" проведения митингов - скорее декларация. По оценкам экспертов, изложенные в документе процедуры фактически требуют получать "разрешение" властей на все, что связано с проведением собрания, а у акиматов остается множество оснований для отказов. Целый ряд международных организаций призывали правительство отозвать проект закона из парламента, акцентируя внимание на том, что в проекте, как и в рестриктивном законе 1995 года, митинги разрешают только в специально отведенных властями местах (количество таких мест в принятой редакции проекта увеличено).



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В начале мая международная организация Human Rights Watch и несколько других правозащитных организаций написали Токаеву письмо, в котором призвали отправить проект на экспертизу в ООН и ОБСЕ и привлечь к обсуждению документа общественность. Организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке выразила обеспокоенность тем, что законопроект противоречит международным обязательствам, взятым на себя Казахстаном.

- Подписание Токаевым сегодня нового закона о мирных собраниях не вызывает удивления. Это вызывает большое разочарование. Несмотря на некоторые изменения в процедурах, закон оставляет широкие возможности для властей Казахстана продолжать неоправданно ограничивать людей в реализации их права на мирный протест, - говорит Мира Риттман, исследователь Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии.

20 мая, когда законопроект прошел через парламент, некоторые активисты отмечали право президента наложить вето на законопроект. Этим правом Токаев, который в прошлом году высказался за пересмотр законодательства о мирных собраниях, не воспользовался. Инициативу пересмотра Токаев выдвинул после состоявшихся в июне 2019 года выборов, сопровождавшихся массовыми протестами и задержаниями тысяч их участников. После инаугурации он пообещал переход от разрешительного к уведомительному характеру акций (закон 1995 года обязывает казахстанцев получать разрешения местных властей для проведения массовых мероприятий; заявки на митинги и другие подобные акции акиматы зачастую под разными предлогами отклоняют, а собирающихся на месте не разрешенного властями митинга полицейские зачастую задерживают с применением силы).

В феврале министерство информации и общественного развития презентовало законопроект о мирных собраниях. Включенный в рабочую группу в парламенте правозащитник Евгений Жовтисв апреле покинул ее в знак протеста, заявив, что его рекомендации не приняты во внимание, а сам проект рассматривает мирное собрание как угрозу, участников собрания - как потенциальных правонарушителей, готовых к "свержению конституционного строя" или "захвату власти".

ПОПРАВКИ К ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ О ПАРТИЯХ И ВЫБОРАХ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 25 мая подписал изменения и дополнения в законах о политических партиях и о выборах. Поправки предусматривают снижение необходимого для регистрации политической партии количества членов - с 40 до 20 тысяч. Кроме того, изменения устанавливают квоту в избирательных списках политических партий для женщин и молодежи - не менее 30 процентов для каждой из этих категорий.

Изменения, раскритикованные экспертами и активистами как косметические и не меняющие сути законодательства, которое делает невозможным регистрацию любой неугодной властям партии, прошли через парламент 21 мая. Власти утверждают, что поправки облегчают порядок создания политических партий в стране с населением более 18 миллионов человек и окажут позитивный эффект на вовлечение женщин и молодежи в политику. Критики документа считают, что он не способствует выдвижению в парламент независимых кандидатов и вряд ли изменит ситуацию на партийном поле.



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В Казахстане официально зарегистрированы шесть партий. В парламенте представлены три из них. Это доминирующая на политическом поле страны партия "Нур Отан" во главе с бывшим президентом Нурсултаном Назарбаевым (сохраняющим широкие полномочия после отставки в 2019 году), а также провластные партии "Ак жол" и Коммунистическая народная партия Казахстана.

Инициативу разработать такие поправки Токаев выдвинул в прошлом году на заседании "совета общественного доверия" - консультативного органа при президенте, созданного по его же инициативе для "налаживания диалога с обществом" после выборов, победителем которых он был объявлен (западные наблюдатели не признавали ни одни выборы в Казахстане свободными и демократическими).

Правозащитные организации отмечают, что авторитарные режимы, в том числе Казахстан, используют пандемию коронавируса с выгодой для себя, "протаскивая" нужные им изменения в законах, преследуя активистов и подавляя голоса критиков.