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Богатейшим человеком Азии вновь стал индус Мукеш Амбани - 52,7 млрд долларов
21:00 25.05.2020

Forbes: самые богатые люди мира стали еще богаче во время пандемии

Пандемия коронавируса помогла стать богаче самым богатым людям мира. Их суммарное состояние выросло за последние два месяца на 255 миллиардов долларов, сообщает Forbes. Больше всех заработал Марк Цукерберг - 31,4 миллиарда.

По данным издания, топ-25 миллиардеров мира суммарно заработали 255 миллиарда долларов с 23 марта по 22 мая.
За два месяца пандемии больше всех заработал основатель Facebook Марк Цукерберг - его состояние увеличилось на 31,4 млрд, до 86,5 млрд долларов. Как пишет издание, акции Fаcebook поднялись в цене примерно на 60%, достигнув рекордных значений 22 мая. Таким образом Цукерберг переместился с седьмого места в списке богатейших людей на четвертое.
Чуть меньше заработал основатель Amazon Джефф Безос - 29,9 млрд долларов, теперь его состояние оценивают в 146,9 млрд долларов. Он является самым богатым человеком в мире. На фоне пандемии выросла популярность торговых онлайн-площадок, что обеспечило рост стоимости акций Amazon на 29% с марта.
Третью позицию занял глава Reliance Industries Limited Мукеш Амбани, который с марта увеличил свое состояние почти на 20 млрд долларов. После этого оно составляет 52,7 млрд долларов, а Амбани стал богатейшим человеком Азии.
Forbes пишет, что суммарное состояние 25 богатейших людей мира сейчас составляет около 1,5 триллиона долларов, то есть примерно 16% от состояния всех миллиардеров.
Глава Amazon за день разбогател на $6,4 млрд. Состояние Джеффа Безоса - богатейшего человека в мире, увеличилось на фоне рекордного роста стоимости акций компании.

Источник - centralasia.media
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