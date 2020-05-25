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Бухарский олигарх Махмудов скупает российские земли
21:32 25.05.2020

Структура Искандара Махмудова стала крупным землевладельцем

В опубликованный сегодня рейтинг крупнейших владельцев сельхозземли, по версии BEFL, вошла компания "Косминвест", под контролем которой около 100 тыс. га земли. Это соответствует 50-му месту рейтинга, которое занимают сразу 12 структур примерно с одинаковым земельным банком.
По данным ЕГРЮЛ, 50% ООО "Косминвест" через ООО "Виолан" принадлежит совладельцу УГМК Искандару Махмудову, который занимает 16-ю строчку рейтинга Forbes с состоянием $7,2 млрд. Еще 50% "Косминвеста" у Анатолия Коцюка, чья доля, согласно "СПАРК-Интерфаксу", находится в залоге у господина Махмудова по договору займа.
Как уточняет BEFL, "Косминвест" - новый владелец активов ставропольской "ТОК-Агро". Как сказано на сайте компании, она занимается выращиванием зерновых, картофеля, кукурузы, а также разводит овец и КРС.
Всего в рейтинге BEFL представлена 61 компания с общим земельным банком под контролем в размере 14,2 млн га, что на 779 тыс. га превышает показатель годом ранее. Состав пятерки лидеров остался прежним. При этом принадлежащий семье экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева "Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева" обогнал группу "Русагро" экс-сенатора Вадима Мошковича и занял третье место в списке, собрав более 650 тыс. га.

Источник - kommersant.ru
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