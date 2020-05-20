Туркмены выходят на улицы. Что стоит за протестами в авторитарной стране? - Брюс Панниер

21:36 25.05.2020 Голод и стихийные бедствия довели людей в Туркменистане до отчаяния - несмотря на репрессивную репутацию туркменских властей, жители начали выходить на публичные антиправительственные акции. Еще недавно такое невозможно было представить.

Терпение многих в Туркменистане, кажется, достигло предела, когда правительство и чиновники, по-видимому, показывают безучастность к бедственному положению простых людей. Чтобы понять причины гнева, достаточно взглянуть на значительное падение уровня жизни в Туркменистане за последние пять лет.

В стране - дефицит продовольствия, нехватка денег, стремительный рост безработицы. Правительство, столкнувшееся с падением доходов бюджета, все больше переносит финансовое бремя на простых граждан.

Люди обеспокоены и по поводу распространения коронавируса. Но власти продолжают настаивать на отсутствии случаев заражения в Туркменистане, что делает страну одним из немногих государств, где не разразилась пандемия.

Страдания многих туркмен усугубляет также матушка-природа.

КАК НАДВИГАЛИСЬ ТУЧИ

13 мая толпа жителей - как сообщает независимый веб-сайт Turkmen.news, на месте было около тысячи людей - собралась в Железнодорожном районе в Туркменабате, на востоке страны, чтобы выразить недовольство бездействием властей, не заинтересованных, по-видимому, в восстановлении инфраструктуры. 27 апреля над этим районом пронесся мощный ураган, который сопровождался проливными дождями.

Правительство не отправило пострадавшим какую-либо помощь.

4 мая на этот район снова обрушились проливные дожди. Помощь все так и не шла. В новостях государственного телевидения не было ни слова о стихии и нанесенном ею ущербе.

13 мая здесь вновь начались дожди, и на этот раз люди вышли на улицы, чтобы пожаловаться на то, подачу электроэнергии после отключения во время урагана 27 апреля так и не возобновили.

Подвалы многоэтажек из-за неработающих электронасосов систем водоотведения заполнились водой и нечистотами, в которых размножались комары. Сильный ветер оставил без крыш многие здания.

Если на протест в Железнодорожном районе Туркменабата 13 мая действительно вышло около тысячи человек, то это делает митинг крупнейшим антиправительственным выступлением с момента обретения Туркменистаном независимости в 1991 году после распада Советского Союза.

Публичная демонстрация недовольства властью - очень рискованное дело в авторитарном Туркменистане, где протесты обычно быстро завершаются задержаниями, арестами и тюремным заключением.

Последние крупные антиправительственные митинги были в июле 1995 года в Ашгабате, пыльной столице страны, значительную часть которой составляют пустыни.

12 июля 1995 года нескольких сотен людей отправились маршем на центральную площадь столицы, протестуя против неважных экономических условий и правительства тогдашнего президента Сапармурата Ниязова. До площади дошли только около 200 человек, многих полиция остановила по пути в центр города.

Митинг разогнали, полиция задержала десятки демонстрантов, которые, по словам властей, участвовали в "антиобщественной провокации" и находились под воздействием "наркотиков и алкоголя".

Это была самая крупная акция протеста в независимом Туркменистане. Позже в том же месяце состоялась другая акция - около сотни женщин двинулись маршем к президентскому дворцу. Они тоже протестовали против ухудшающихся экономических условий и сурового правления. Силы безопасности страны задержали людей, не позволив приблизиться к дворцу.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПРОТЕСТОВ

Прежде чем рассматривать другие недавние примеры проявления недовольства в Туркменистане, стоит уделить внимание роли местных чиновников, которых часто подвергают рокировкам. Это значит, что немногие остаются на своих должностях достаточно долго, чтобы вникнуть в ситуацию и ознакомиться со своими обязанностями.

В декабре 2018 года, когда экономика Туркменистана продолжала стремительно сокращаться, президент Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что администрациям провинций самим придется искать источники финансирования. Вслед резко возросло число штрафов за нарушение правил дорожного движения.

По сути, местные чиновники несут ответственность за решение собственных проблем, и это уже очень рискованно для них.

В октябре 2017 года в Дашогузе группа родителей, в основном матерей, направилась в областной департамент образования, чтобы пожаловаться на резкое увеличение платы за посещение детского сада. Чиновник отдела образования, который вышел к женщинам, предложил им передать письменные жалобы в мэрию города. Группа направилась к мэрии, но по пути их задержали. Сотрудника отдела образования уволили, а затем задержали по обвинению в попытке подорвать авторитет государства.

Поэтому неудивительно, что во время недавней акции протеста, которая прошла 14 мая в Туркменбате с прибытием в город заместителя главы администрации в сопровождении полицейских для инспектирования ремонтных работ, не было никаких сообщений о местонахождении самого главы администрации.

10 мая в районе Сапармурат Туркменбаши Дашогузского велаята несколько женщин, стоявших в очереди за мукой, стали свидетельницами прибытия главы района Сердара Мередова. Женщины узнали Мередова и, окружив чиновника, и начали ему жаловаться.

"Ты виноват во всем, - сказали они Мередову. - Ты сажал только хлопок, а сейчас есть нечего".

Мередов быстро сбежал и отправил на место полицию, чтобы она задержала женщин.

Некоторые земли, на которых выращивали пшеницу, по приказу Бердымухамедова действительно передали под производство хлопка. Несомненно, это сделано в попытке компенсировать потери, понесенные в результате падения продаж природного газа, основной и почти единственной статьи экспорта Туркменистана.

Очевидно, обеспокоенность государства падением доходов и желание продавать хлопок, вместо выращивания пшеницы, мало волнует общественность, которая испытывает проблемы с продуктами.

В начале апреля в Марыйском велаяте прошли небольшие протесты из-за нехватки муки и растительного масла.



Очередь за продуктами в магазине в Ашгабате.



3 апреля несколько десятков людей из сел на окраине города Мары, в основном женщины, ненадолго перекрыли дорогу, соединяющую город с остальной частью страны, а затем направились к зданию администрации провинции, чтобы пожаловаться на отсутствие продуктов. Чиновники быстро отправили грузовик на место происшествия, чтобы раздать людям по два килограмма муки. Протест прекратился.

4 апреля около 30 женщин собрались возле администрации Марыйского велаята, чтобы заявить о дефиците муки и растительного масла и пожаловаться на рост цен на эти и другие товары.

Глава велаята, два его заместителя и начальник полиции вышли к женщинам. По информации независимого сайта "Хроника Туркменистана", руководитель региона пообещал решить проблему в течение трех дней.

Подобные волнения, наблюдаемые в Туркменистане, вряд ли исчезнут в ближайшее время. Около 70–80 процентов бюджета страны - это поступления от продажи природного газа.

С 2014 года цены на газ существенно упали, и в этом году цена может снизиться еще, поскольку с падением цен на нефть снижаются и цены на газ.

Единственный крупный потребитель туркменского газа - Китай. Импортер, который закупал более 30 миллиардов кубометров туркменского газа в год, несколько недель назад дал понять, что в этом году сократит импорт на 20–25 процентов; Пекин пытается справиться с собственным экономическим спадом, вызванным коронавирусным кризисом.

ПОМОГАЯ СОСЕДЯМ

Пока простые туркмены в Лебапском и Марыйском велаятах пытаются восстановить свои дома и имущество после стихии, а вся страна сталкивается с нехваткой основных товаров, правительство Туркменистана направило помощь борющимся с пандемией России и Ирану.

Кроме того, Ашгабат направил гуманитарный груз в Афганистан, чтобы помочь нуждающимся (хотя, как сообщается, некоторые из этих поставок были перехвачены талибами в провинции Фарьяб).

Удивительно, но Туркменистан помог в начале мая Узбекистану после наводнения, вызванного прорывом дамбы водохранилища, тогда как жители восточных регионов Туркменистана не получили никакой помощи в ликвидации последствий урагана и ливней.

Позже живущие в Соединенных Штатах туркменистанцы собрали около пяти тысяч долларов, чтобы помочь пострадавшим от урагана 27 апреля, но туркменские чиновники предотвратили отправку денег, и служба безопасности Туркменистана, как сообщается, предостерегла жителя Лебапского велаята от получения помощи из-за рубежа и раздачи денег.

ГНЕВ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Живущие в Стамбуле туркмены 15 мая провели митинг у консульства Туркменистана, чтобы выразить солидарность с жителями Лебапского и Марыйского велаятов и напомнить, что в этих регионах в результате урагана 17 апреля погибли не менее 35 человек. Туркменские государственные СМИ и чиновники ничего не сообщали о жертвах.

Несколько туркменистанцев на Кипре провели 11 мая митинг в память о погибших из-за стихии. Они критиковали правительство Туркменистана за бездействие.

В Вашингтоне два туркмена простояли у посольства Туркменистана с плакатами, напоминая, что власти официально не признали наличия жертв.



Протест у посольства Туркменистана в Вашингтоне.



КАКАЯ ПАНДЕМИЯ?

Как и многие люди во всем мире, туркменистанцы обеспокоены ситуацией с коронавирусом.

Несмотря на то что правительство неоднократно заявляло, что в стране вируса нет, поступают доказательства в пользу того, что коронавирус уже наносит ущерб стране.

Есть сообщения о том, что пациентов с коронавирусом перевели из регионов в оборудованные медицинские учреждения в Ашгабате, а также о внезапном увеличении количества захоронений в столице.



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Кроме того, по сообщениям, в Туркменистане наблюдается рост уличной преступности.

Из Ашгабата поступают сообщения о том, что на улицах с женщин срывают ювелирные украшения. Недавно сообщалось, что 60-летняя пенсионерка была ограблена и убита на улице сразу после того, как обналичила деньги в банкомате.

Сообщения о такого рода преступлениях в Туркменистане всегда были крайне редкими.

ВОПРОСЫ О СМЕНЕ РЕЖИМА

Но ничего удивительного в том, что некоторые туркмены доведены до такого отчаяния, что осмеливаются открыто бросить вызов властям, нет.

Нынешняя ситуация неизбежно вызывает вопросы: указывают ли происходящие в Туркменистане события на то, что правительство находится под угрозой, и может ли оно быть свергнуто?

Некоторые аналитики считают, что смена правительства возможна. Но стихийные антиправительственные протесты проходят в основном регионах, а не в столице, и, за исключением акции в Туркменабате, в митингах участвуют только десятки людей.

Население Туркменистана, по оценочным данным, составляет около пяти миллионов человек, почти 20 процентов из них живут в Ашгабате или на окраинах города.

В Туркменабате проживает менее 250 тысяч человек, в Дашогузе всего около 160 тысяч человек, а население города Мары - около 115 тысяч человек.

Между этими городами - сотни километров малонаселенных и в основном пустынных земель, что позволяет относительно легко отрезать города и изолировать их в случае мятежа.

Проблемы нехватки продовольствия и роста цен есть и в Ашгабате, но не настолько существенные, как в регионах.

Полиция в столице, зачастую в штатском, следит за очередями возле магазинов и банков и смешивается с толпой на базарах в поисках людей, которые жалуются на текущую ситуацию или критикуют власть. Полицейские, как это практикуется в течение многих лет, быстро задерживают тех, кто плохо отзывается о правительстве или его политике.

Пока правительство контролирует Ашгабат, сомнительно, что Бердымухамедов может быть свергнут в результате народного восстания.

Но нет также никаких признаков того, что экономическая ситуация в Туркменистане улучшится в ближайшее время. Может наступить день, когда местные чиновники не смогут обеспечить население мукой, растительным маслом или другими дефицитными товарами. Голодные муки могут быть сильнее, чем страх расправы со стороны властей.



Брюс Панниер

20 мая 2020 Источник - rus.azattyq.org

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