Под присмотром Вашингтона: непростые отношения США и Киргизии, - Д.Юрганов

00:11 26.05.2020

Денис Юрганов

25 мая 2020



По мнению некоторых экспертов и аналитиков в Кыргызстане бушуют информационные войны, где главными атакующими силами, по уже известной методичке, выступают гражданские активисты и средства массовой информации, которые существуют и ведут свою работу за счет американских средств. Такие баталии хоть и не являются непосредственным элементом новой стратегии США в Центральной Азии, тем не менее, имеют к ней прямое отношение. Марс Сариев – эксперт по вопросам геополитики высказывает мнение о том, что американцы пытаются оказать давление на власти Киргизии в вопросе подписания двустороннего соглашения о сотрудничестве между Бишкеком и Вашингтоном, денонсированного в 2015 году президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, который возглавлял республику с 2011 по 2017 годы. Американцы, с весны 2019 года упорно добиваются подписания этого документа, но Бишкек пока держится и не сдает позиций в этом вопросе. Понятно, что такое упорство не нравится США. М. Сариев в интервью аналитическому ресурсу "Регион.kg" (Кыргызстан) сказал, - " Когда при поддержке гражданского общества в Кыргызстане в прошлом году проходили антикоррупционные акции "Реакция", там явно чувствовался британский след. Тогда у Белого дома присутствовали американские граждане, якобы, волонтеры. Сейчас наблюдается затишье, особых акций не проводится, но, очевидно, что в ближайшее время начнется активизация всех этих процессов, которые в том числе будут связаны и с предстоящими у нас парламентскими выборами". Выборы в парламент республики должны пройти в октябре 2020 года. При этом аналитик подчеркнул, что Вашингтон попытается взять под контроль и активные политические процессы, происходящие в бывшей советской республике. "Например, они могут перепроектировать под себя движение "Чон Казат", выступающие против олигархов, и имеющее серьезную поддержку среди населения. Я думаю, что нас ждут непростые времена с серьезными коррупционными скандалами, разоблачениями, посадками, что само по себе содержит момент дестабилизации. Но если в эту игру вмешается Запад, что возрастает опасность, что мы можем превратиться в страну полевых командиров", - комментирует Марс Сариев.



Недовольство Вашингтона тем фактом, что Бишкек не спешит подписывать соглашение о сотрудничестве, по мнению эксперта, отразилось и в самой стратегии США в Центральной Азии (ЦА) на 2019-2025 годы, которая была озвучена в феврале этого года. В документе мало упоминается Кыргызстан, а акцент делается на взаимодействие с Казахстаном и Узбекистаном, что свидетельствует о том, что не все страны ЦА, по замыслу Госдепа, должны обрести "стабильность и процветание" в равной мере, т.е. говорит о весьма избирательной политике Соединенных Штатов в регионе. Напомним, что Киргизия одна из пяти стран постсоветского пространства входящих в ЕАЭС, а также является членом ШОС. "Ни Кыргызстан, который по очевидным причинам больше не входит в число фаворитов США, ни Таджикистан, где стоят российские войска, ни Туркмения, которая занимает позицию нейтралитета в новой американской стратегии не указаны. Точки приложения – это Казахстан и Узбекистан, где политики играют на балансе интересов между Западом и Россией. В Казахстане, который проводит многовекторную внешнюю политику, США имеет прочные позиции, в силу того, что часть казахстанской элиты ориентирована на Запад. Узбекистан тоже ведет аналогичную политику, балансируя между Россией, Китаем, ЕС и США", - отметил собеседник "Регион.kg".



Свое разочарование в "островке демократии", каковым долгое время была Киргизия, американские власти и Госдеп недвусмысленно проявляют уже давно. Во время своего февральского политического турне по постсоветским территориям госсекретарь Майк Помпео не посетил Кыргызстан. По мнению некоторых экспертов, сделано это было демонстративно, и стало продолжением тактики Вашингтона по оказанию давления на власти республики. Ранее американские власти приняли в отношении граждан Киргизии визовые санкции – США ввели ограничения на иммиграционные визы и грин-карты, тем самым приостановив въезд граждан республики в Соединенные Штаты. "Обоснованием" для применения санкций стали "недостаточные меры безопасности в документах, удостоверяющих личность". Политолог Кубатбек Асанов давая интервью "Регион.kg" отметил, что – "Из более, чем 80 стран, в которых еще не введены биометрические паспорта, ограничения коснулись лишь нескольких отдельных государств, в том числе и Кыргызстана. Примечательно, что это произошло на фоне активно проводимых в стране, в том числе с подачи США, "демократических преобразований", в результате которых республика получила самое либеральное законодательство на пространстве ЦА. На мой взгляд, это подтверждает, что Вашингтон выборочно использует те или иные санкции с целью оказания давления на руководство стран, которые по разным причинам ему неугодны".



Ну, а причин недовольства властями Киргизии у Штатов на самом деле есть. Нынешний президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков тяготеет к евразийской интеграции и открыто проявляет симпатию к России. Более того, нынешний год объявлен Перекрестным годом между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией, что не устраивает американскую сторону, которая поставила однозначную цель – спровоцировать общественное недовольство властями и тем самым раскачать ситуацию в Кыргызстане.