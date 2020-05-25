 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кто попадет в будущее. О том, почему экономика уже не будет прежней, - Александр Дугин
00:15 26.05.2020

25 мая 2020

· Эпидемия коронавируса означает конец либерально-экономической модели. К прежним показателям она не вернется. Какой она будет после окончания эпидемии? И что может быть альтернативой?
· Если либерализм рухнул, то т.н. "ортодоксальная" модель экономики – марксизм – не может служить для нас путеводной картой. Марксизм ждал глобального кризиса, но когда он наступил, субъекта, на который Маркс рассчитывал (пролетариата), не было – он оказался размыт капиталистической системой. А там, где социалистические государства сложились, к пролетарскому субъекту было добавлено государство. И интересы государства заставили большевиков, и наших, и китайских, действовать в еще одной дополнительной логике – геополитики и национального суверенитета.
· Сегодня марксизм безосновен – он справедливо критикует человеконенавистнический фундамент капитализма, но в качестве положительной альтернативы восприниматься не может.
· На мой взгляд, на первый план выходит альтернатива суверенных экономик. Суверенная экономика – это антилиберальный тезис. При таком рассмотрении не существует линейного экономического развития, прогресса, роста (от древнего сельского, феодального уклада к капитализму и пр., а в конечном итоге как Интернационал или постлиберальная система, в обоих случаях государство преодолевается).
· Глобальная система рухнула, приходит час суверенных экономик. Надо выйти за пределы линейного догмата. Суверенная экономика самодостаточна, и может существовать одновременно с другой суверенной экономикой, ждаже иной. Это плюрализм суверенных экономик.

· Вспоминается Фридрих Лист, утверждавший, что закрытое торговое государство должно быть достаточно большим для самостоятельности – поэтому надо объединить культурно, исторические, этнически близкие народы и страны в большие народы и страны.
· Второй принцип: суверенная экономика, которая будет основана на региональной, неглобальной интеграции, должна обеспечить продуктовую безопасность. Выйти из мирового распределения труда по тем направлениям, с которыми связано сохранение государственного суверенитета, в т.ч. экономического. Суверенная экономика не может оказаться в ситуации, когда население будет зависимо от импорта продуктов питания. Сельское хозяйство – основа экономического суверенитета. Надо перестроить экономическую модель, чтобы государство защищало своих производителей.

· Что касается индустрии. Индустриализация сама по себе является императивом – подчас это приводит к экологическим издержкам, и к крупным агломерациям, искажающим человеческую жизнь. Вместо оптимистического взгляда на технологическое развитие нужно пересмотреть взгляды на отношение к производству. Производство должно развиваться в той мере, в которой обеспечивает оборону и безопасность государства. Быть участниками индустриализации - добровольное взятие на себя проклятия и страдания. Все это искажает человеческую экзистенцию.

· Третье направление – финансовая система. Современной экономике необходимо утвердить главный принцип: ценность валюты и сама валюта не определяются рынком, и тем более отношением к мировым резервным валютам. Государство полностью ответственно и суверенно в выпуске своей валюты. У любого суверенного государства денег достаточно.

Источник - завтра
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