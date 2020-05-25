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РосАрхеологи нашли точное местоположение 2-й столицы Золотой Орды - Сарай ал-Джедида
00:42 26.05.2020

Под Астраханью нашли вторую столицу Золотой Орды

Находка была сделана весной 2020 года, сообщила официальный представитель Минкультуры Елена Лысенко в социальных сетях.

Неподалеку от села Селитренного в ходе археологических работ перед строительством газопровода ученые нашли уникальные артефакты. Как уверен научный руководитель археологической экспедиции Евгений Пигарев, Сарай-Бату скоро поменяет свое название.

"В хoде исследoваний нами пoлучен кoлoссальный oбъем научнoй инфoрмации, ранее недoступнoй для ученых. Эта инфoрмация пoзвoляет пo-нoвoму взглянуть на мнoгие прoцессы развития, прoисхoдившие в стoлице Золотой Орды в XIV–XV веках. Ранее считалось, что именно под современным селом Селитренное находятся культурные слои XIII века, чтo пoзвoлялo ученым предпoлагать o тoм, чтo Селитренное городище – это первая стoлица Золотой Орды город Сарай (Сарай Бату – как это часто звучало). Теперь мы мoжем oбoснoваннo гoвoрить o тoм, чтo Селитренное городище – это город Сарай ал-Джедид, т.е. Новый Дворец", – пояснил ученый.
С Сарай Бату всегда отождествлялось Селитренное городище Астраханской области, с Сарай Берке (Сарай ал-Джедид, Новый Сарай) – Царевское городище Волгоградской области. Сейчас большая часть исследователей склоняется к тому, что на месте Царевского городища находился город Гюлистан, а на месте Селитренного городища – город Сарай ал-Джедид.

Изучение нумизматических находок на месте села Селитренное показало полное отсутствие монет XIII века при наличии большого количества монет XIV–XV веков, отметил Пигарев. Все это говорит о том, что именно здесь находилась вторая столица Золотой Орды – город Сарай ал-Джедид (Новый Дворец), который был построен во время правления одного из величайших правителей Средневековья хана Узбека.

25.05.2020

Источник - portal-kultura.ru
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