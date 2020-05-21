Как и почему власти Казахстана отслеживают в Интернете критику в свой адрес? - РА

01:23 26.05.2020 Май 21, 2020



Власти страны ежегодно нанимают частные компании, которые мониторят СМИ, записи в социальных сетях, посты и комментарии пользователей. Официальный мотив такой работы трактуется властями как "обнаружение информации, создающей угрозу общественно-политической стабильности". Однако ряд экспертов считают, что это таким образом власти выявляют в Сети людей, критикующих работу чиновников и политику руководства Казахстана.

Отслеживание "негативной" для властей информации происходит как на высшем, так и на местном уровнях. В масштабах страны этим занимается "Центр мониторинга и анализа" при министерстве информации и общественного развития, филиалы которого имеются при управлениях внутренней политики областных акиматов. Последние ежегодно закупают данную услугу на бюджетные средства через сайт госзакупок на сотни миллионов тенге. В конкурсной документации заказчики зачастую прямо обозначают, что одной из целей закупа услуг является "измерение протестных настроений и вероятности возникновения акций протеста в регионе".

КОМУ НУЖНЫ "НЕЙТРАЛЬНО-ПОЗИТИВНЫЕ" КОММЕНТАРИИ?

В начале мая этого года пользователи казахстанского Facebook’а раскритиковали акима Нур-Султана Алтая Кульгинова. Поводом послужила публикация в республиканской газете "Время", в которой были приведены фрагменты договора, заключенного между управлением по делам общественного развития Нур-Султана и ТОО Dasco DataCom. Согласно договору, акимат заказал компании на 89 миллионов тенге услуги по "Мониторингу информационного пространства через ЭВМ на предмет деятельности акимата столицы и структурных подразделений города".



Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов во время отчетной встречи с населением. Нур-Султан, 12 февраля 2020 года.

Пользователей соцсетей возмутила не столько стоимость, сколько пункт договора - "Размещение позитивно-нейтральных комментариев на информационно-аналитических площадках, форумах, блогах, новостных лентах и соцсетях в количестве не менее 1000 в месяц на основе материалов, предоставленных заказчиком".

Управление акимата в тот же день на страницах газеты подтвердило закуп этой услуги и заявило, что "услуга представляет собой исключительно мониторинг СМИ для дальнейшего изучения общественно-политической ситуации и социального настроения населения для решения социальных проблем города".

Глава компании-исполнителя Dasco DataCom Дармен Садвакасов (пятикратный чемпион Казахстана по шахматам и бывший чиновник) на своей странице в Facebook’е заявил, что "информационная волна возникла по причине недопонимания сути оказываемой услуги, ее реальной глубины и пользы для горожан".



Азаттык пытался получить комментарий у Дармена Садвакасова, однако тот попросил перезвонить, ссылаясь на занятость, а затем не поднимал трубку.

Депутат маслихата Нур-Султана и по совместительству советник столичного акима Мирас Шекенов, комментируя закуп акимата телеканалу Atameken Business, заявил, что ревизионная комиссия проверит законность выделенных средств.

- Как председатель бюджетной комиссии… мы, наверное, вместе с ревизионной комиссией проверим этот факт. Посмотрим, на какие цели были реально выделены деньги и каким образом они были потрачены, - сообщил депутат.

Азаттык позвонил Мирасу Шекенову, чтобы узнать, начала ли ревизионная комиссия проверку.

- Проверят планово, проверят, конечно. У них сроки есть. Надо смотреть, когда у них плановые проверки. Ревкомиссия обязана проверять все расходы. Полицейский уже на меня смотрит. Не могу разговаривать, за рулем, - сообщил Мирас Шекенов по телефону и бросил трубку.

Руководитель аппарата ревизионной комиссии Нур-Султана Серик Амангельдинов ничего не слышал об инициировании такой проверки.

Внеплановых проверок у нас не бывает. Мы не финансовый контроль.



- Мы проверки проводим согласно утвержденного на год перечня объектов. Внеплановых проверок у нас не бывает. Мы не финансовый контроль. Мы можем внести изменения в перечень, но там целая процедура. То есть это не так, что решили за неделю и через неделю пошли проверять. По закону проверку могут инициировать как мы сами, так и с маслихата могут поступать запросы, с администрации президента или Счетного комитета. То есть инициатива может быть, но в любом случае окончательное коллегиальное решение за членами комиссии. С маслихата мы пока никаких сигналов не получали, - прокомментировал слова депутата Шекенова глава аппарата.

"МЫ ДОНОСИМ, РЕШАЕТ ЗАКАЗЧИК"

Айжан Майтканова - директор по развитию iMAS GROUP - группы компаний, занимающейся мониторингом и аналитикой СМИ, блогов и соцсетей в Казахстане. По словам директора, организация работает на местном рынке примерно семь лет и обслуживает не только госорганы, но и частные структуры, например банки.

- Наша услуга государству заключается в том, что мы выявляем недостоверную, фейковую, негативную информацию. Государству это нужно для того, чтобы где-то обезвредить, где-то, чтобы было опровержение. Цена формируется исходя из трудозатрат и других экономических факторов и индивидуально согласовывается с заказчиком, - рассказывает Айжан Майтканова.

Майтканова уверяет, что работа ведется в рамках техспецификаций заказчика и не имеет отношения к борьбе с инакомыслием и протестными настроениями в Сети.

- Мы констатируем факты. Собираем информацию и предоставляем ее. Все остальные действия выполняет заказчик. Мы ничьи заказы такого рода не выполняем. Все, что есть в информационном поле, мы доносим, а как распорядиться, как действовать, как это использовать, решает сам заказчик, - говорит директор по развитию.



В феврале этого года министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев на правительственном часе в сенате сообщил, что с помощью системы iMAS было выявлено приблизительно 85 тысяч положительных и свыше 27 тысяч критических сообщений о деятельности полиции.

На своем сайте iMAS GROUP обращается к клиентам: "Выявляйте опасные источники дестабилизации общества, разжигающие межнациональную рознь, призывающие к нарушению конституционного строя, проведению незаконных митингов, религиозного экстремизма и дезинформации. Получайте все критические замечания общества в СМИ, соцсетях, блогах, форумах. Оперативно реагируйте на них. Совершенствуйте деятельность государственного органа. Следите за репутацией министра, акима, руководителя, госпрограмм, реформ, инициатив. Повышайте уровень доверия населения".

ПРИЗНАКИ "БОЛЬШОГО БРАТА"?

Политолог Шалкар Нурсеитов говорит, что сбор критической информации акиматами напоминает историю с Большим Братом (персонаж романа-антиутопии Джорджа Оруэлла "1984", единоличный лидер государства Океания и партии "Ангсоц").

- Понятно, что спецслужбы и их подразделения занимаются отслеживанием в Сети пропаганды радикализма, экстремизма или сепаратизма, но то, что этим занимаются акиматы, в голове не умещается. Если акиматы ведут наблюдение в соцсетях за людьми, которые не согласны с официальной государственной политикой, и пользуются собранной информацией для преследования таких граждан, то это, на мой взгляд, противоречит Конституции и международным нормам права, - считает Шалкар Нурсеитов.

Комментируя факт закупки информационных услуг управлениями внутренней политики, Нурсеитов говорит, что УВП - являются одним из "пережитков коммунистического прошлого".

- Например, в демократических странах вообще не используют такой термин, как "внутренняя политика". У нас же это напоминает времена, когда выявляли диссидентов и людей, выступающих против коммунистического режима. После обретения независимости Казахстаном этот орган остался для наблюдения за людьми, которые высказываются против политики Нурсултана Назарбаева или партии "Нур Отан". Здесь есть невидимая глазу прямая связь с гонениями политических активистов с элементами цензуры, - считает политолог.



Жительница казахстанской столицы Анна Шукеева c плакатом с призывом против ограничения конфиденциальности пользователей и интернет-цензуры. Нур-Султан, 26 июля 2019 года.

По его мнению, основная функция местных акиматов - это улучшение социально-экономического положения населения. А для сбора критики и проблем от населения во всех акиматах есть электронный сервис IKOMEK, куда можно отправить жалобу.

Галымжан Оразымбет, эксперт общественного фонда Zertteu Research Institute, который выступает за управление госбюджетом на принципах прозрачности, подотчетности и общественного участия, говорит, что зачастую в конкурсной документации закупок услуги обозначены не как борьба с негативом в Сети, а как заказ на позитивный контент.

Распространение позитива, в моем понимании, должно решать какие-то проблемы в обществе.



- Не хочу оценивать, правильно делают в данном случае власти или нет. Меня больше интересует, насколько эффективно расходуются средства налогоплательщиков, насколько достоверной будет такая информация и что в итоге получит общество? Должен быть индикатор оценки конечного эффекта. Распространение позитива, в моем понимании, должно решать какие-то проблемы в обществе. То есть если пишутся статьи про туризм, то насколько разовьется эта отрасль, сколько туристов приедет после таких статей и что получат от этого местные граждане. Но таких индикаторов, к сожалению, я не вижу, - говорит Галымжан Оразымбет.

Отмечает эксперт и такой момент при госзакупках, называемый на сленге чиновников как "заточка", когда тендерная техспецификация пишется заказчиками под конкретных получателей.

"В ПОЛЬЗУ ЦИФРОВОГО АВТОРИТАРИЗМА"

IT-специалист Абзал Досым рассказал Азаттыку, что на себе испытал "работу "бото-ферм" и "грязных технологий"".

- Например, год назад молодые гражданские активисты из Алматы провели политическую акцию "От правды не убежишь" и создали движение "Oyan, Qazaqstan" (активисты движения выступают за общественно-политические реформы мирными способами). Когда я поделился на своей странице в Facebook’е их видео, под этим постом появилось около двухсот комментариев от различных людей, которые никогда не были у меня в друзьях, но начали осуждать активистов, оставляя негативные комментарии о них. И человек, у которого отсутствует критическое мышление, может реально подумать, что большинство населения страны так и думает. Это один из способов манипулирования общественным мнением, - рассказывает Абзал Досым.



Надпись: "От правды не убежишь" - на баннере вдоль трассы марафона. Алматы, 21 апреля 2019 года.

Об использовании в Казахстане технологий "в пользу цифрового авторитаризма, чтобы контролировать своих граждан и манипулировать выборами" в своем последнем отчете сообщала и международная правозащитная организация Freedom House.

По словам Елжана Кабышева, правозащитника и автора исследования об ограничении доступа к интернет-ресурсам в Казахстане, он удивлен тем, что акиматы прибегают к услугам частных мониторинговых компаний, потому что в стране есть уполномоченный госорган - министерство информации и общественного развития (МИОР), - который отвечает за мониторинг Интернета и СМИ для выявления противоправного контента посредством автоматизированной системы.

В плане регулирования Интернета в стране прослеживается не совсем положительный тренд...



- Честно говоря, удивлен, что они еще прибегают к услугам других фирм. По сути, двойная работа проводится. В плане регулирования Интернета в стране прослеживается не совсем положительный тренд и перспектива. Потому что власти у нас тратят больше денег на свой положительный имидж в глазах граждан, нежели на непосредственное воплощение демократических процессов. То есть идет PR госорганов, который они не заслуживают, - считает правозащитник.

По данным МИОР, в 2018 году на разработку системы "Автоматизированный мониторинг национального информационного пространства" из республиканского бюджета "Центру анализа и информации" при министерстве было выделено 1,6 миллиарда тенге. Источник - Радио АЗАТТЫК

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