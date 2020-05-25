Иран обвинили в подготовке террористических атак в западных странах, - "НГ"

08:13 26.05.2020

Эксперты предупреждают об опасности спящих шиитских ячеек

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



25 мая 2020



Американские исследователи заявили о подготовке Ираном потенциальных нападений в США и странах Западной Европы. Такие выводы содержатся в статье, опубликованной в академическом журнале "Исследования конфликтов и терроризма". Авторы работы, которые анализируют принципы предоперационного планирования, уверены, что власти Ирана и ливанская военно-политическая организация "Хезболла" создали в западных странах целую сеть спящих ячеек, которую в любое время можно привести в действие.

Авторы доклада, бывшие сотрудники аналитического управления полиции Нью-Йорка Митчелл Зильбер и Иоан Поп, отмечают, что в последнее время появляется все больше признаков стремления Тегерана и "Хезболлы" "установить в США и Западной Европе спящую сеть, которую можно было бы привести в действие для организации атак" в качестве ответа на действия США. Такие риски возросли в начале этого года, когда Америка и Иран оказались на грани вооруженной конфронтации после убийства высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада. Исследователи полагают, что от властей Исламской Республики все еще стоит ждать настоящего, а не символического возмездия за эту операцию.

В статье обращается внимание на то, что в основе предполагаемого предоперационного образа действий "Хезболлы" и Ирана на Западе лежат семь главных принципов: ведение разведывательной деятельности и наблюдения, создание надежного дипломатического, делового, образовательного и другого прикрытия для своей оперативной деятельности, проникновение в различные организации иранской оппозиции за рубежом, четкое логистическое планирование возможных нападений, накопление широкой базы данных о потенциальных мишенях, контрразведывательные меры и оперативная деятельность, а также вербовка сторонников с гражданством западных стран среди иранской и ливанской диаспоры.

Подозрения, что "Хезболла" располагает спящими ячейками в Северной Америке, получили яркое подтверждение после ареста в 2017 году в Америке одного из оперативников "партии Аллаха" Али Курани, который, как свидетельствуют материалы дела, изучал устройство аэропортов Нью-Йорка и Торонто, а также следил за объектами военного и разведывательного назначения. Действия задержанного, по мнению американских судебных органов, были одним из этапов подготовки к терактам в США. Израильское издание "Гаарец" даже цитировало беседу Курани с офицерами Федерального бюро расследований (ФБР), в ходе которого подозреваемый признался в принадлежности к числу оперативников ливанской группировки.

В 2019 году Курани был признан виновным по всем восьми пунктам обвинения в терроризме, нарушении санкций и правил иммиграционного режима, в противозаконной работе в качестве оперативного агента. "Курани был завербован, обучен и отправлен в США организацией исламского джихада внутри "Хезболлы" с целью спланировать и совершить террористические акты, – говорилось в заявлении прокурора Южного округа штата Нью-Йорк Джеффри Бермана. – Миссия Курани заключалась в том, чтобы собрать разведывательную информацию о потенциальных целях в США для будущих терактов "Хезболлы". Среди таких мишеней, которые изучал Курани, были аэропорт имени Джона Кеннеди и объекты органов правопорядка".

Риск расширения подобной деятельности за последние месяцы слишком возрос, говорят исследователи. Впрочем, по их мнению, активность шиитских "оперативников" на Западе – это не новое явление. "С начала 2000-х годов Нью-Йорк проверял на себе различные предоперационные мероприятия, проводимые агентами Ирана и "Хезболлы", – пишут Зильбер и Поп. – Несмотря на то что у города не было какой-либо особой роли в этой предоперационной деятельности, он стал уникальным наблюдательным постом, который дал нам возможность изучить враждебную конспирацию Ирана и "Хезболлы", практически идентичную той, которая фиксируется в Западной Европе, Латинской Америке и даже в других городах США".

В последнее время Латинская Америка действительно привлекает к себе внимание в контексте борьбы с Ираном. Обвинения звучат в основном в адрес "Хезболлы", которую подозревают в активной торговле наркотиками, незаконной финансовой деятельности и даже контрабанде оружия в Западном полушарии. В частности, активность эмиссаров "партии Аллаха" фиксируется в пограничном "треугольнике" между Бразилией, Аргентиной и Парагваем. Источники американского издания Wall Street Journal в январе этого года сообщали, что о своих интересах шиитская организация сейчас заявляет и в Мексике. Аргументационной базой для таких подозрений, как правило, служит тесная связь местной ливанской диаспоры со своей исторической родиной.

Конечно, гипотеза о подготовке Ираном непосредственных нападений в западных странах в ответ за гибель Сулеймани может справедливо встретить скепсис. Операция по устранению иранского генерала в январе этого года закончилась обменом лишь символическими ударами, о которых стороны постарались проинформировать друг друга заранее через соответствующие каналы обратной связи, что говорит о нежелании повышать ставки. В пользу этого свидетельствует и стремление двух стран в условиях пандемии сбавить обороты в своей откровенно конфронтационной политике. Пока Вашингтон и Тегеран способны к ситуативному прагматизму, в реальности наиболее радикальных сценариев вполне можно усомниться.