Скрытая угроза: террористы могут переключиться на биологическое оружие, - К.Логинова

08:27 26.05.2020

Ущерб для населения и экономики будет гораздо сильнее, чем при "традиционных" терактах

Ксения Логинова

25 мая 2020



После пандемии коронавируса, показавшего, насколько уязвимы современные общества перед вирусными инфекциями, для мирового сообщества может возникнуть новая угроза. Террористы могут переключиться на создание биологического оружия, поскольку ущерб, нанесенный людям и экономике, будет гораздо сильнее, чем при "традиционных" терактах. К такому выводу пришли в комитете Совета Европы. Эксперты призывают выработать скоординированный ответ, чтобы этого не допустить. Насколько вероятна биологическая атака, оценивали "Известия".



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"Пандемия COVID-19 показала, насколько современные общества уязвимы перед вирусными инфекциями. Вряд ли террористические группировки забудут об этом. Они извлекли из этого хороший урок. Преднамеренное использование террористами патогена или другого биологического агента может оказаться чрезвычайно эффективным. Ущерб, нанесенный людям и экономике с помощью вируса, может быть гораздо сильнее, чем при "традиционных" терактах", - сообщает немецкая газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung со ссылкой на оказавшееся в ее распоряжении заявление комитета Совета Европы по борьбе с терроризмом.



В случае подобной атаки пострадавшие государства будут парализованы на длительный период времени, "повсюду будут царить страх и недоверие". В последнее время западные эксперты все чаще говорят о том, что террористы стали более активно действовать на этом направлении. Так, генсек ООН Антонио Гутерриш назвал биотерроризм одной из восьми угроз международной стабильности на фоне пандемии. По его словам, вероятность биотеррористической атаки может возрасти. Свидетельством этого стали "слабые стороны и плохая подготовка, выявленные при пандемии".



Издание отмечает, что этот вопрос уже обсуждается в Североатлантическом альянсе. В НАТО опасаются, что нынешний коронавирусный кризис дал "кому-то идею использования биологического оружия". В настоящее время в блоке стараются оценить возможные риски, связанные с угрозой биотерроризма.



Серьезные опасения высказывают и в Брюсселе. Координатор ЕС по вопросам борьбы с терроризмом Жиль де Кершов опубликовал отчет об усилении позиций экстремистов из-за пандемии. В качестве примера биотерроризма в документе приводится попытка тунисских исламистов использовать коронавирус против сил безопасности страны.

На фоне борьбы стран с COVID-19 террористы все чаще и активнее призывают к насилию. Кершов предупредил, что исламисты и правые экстремисты могут попытаться напасть на медицинский персонал и больницы, чтобы таким образом "привести общество в состояние массового шока".



Он отметил, что в марте сотрудники ФБР застрелили расиста, планировавшего атаку на больницу, в которой лечат пациентов с коронавирусом, а также собиравшегося совершить нападение на школу, где большинство учеников афроамериканцы, мечеть и синагогу.



"Террористы всегда пытаются изменить существующие системы и находящиеся у власти правительства при помощи насилия, используя глобальные кризисы для реализации своих целей", - пояснил еврочиновник.

В настоящее время террористы могут воспользоваться тем, что большинство людей на самоизоляции практически безвылазно сидят за компьютерами, и будут распространять свою пропаганду на просторах Сети.



В результате эксперты призывают страны Совета Европы выработать скоординированный ответ на возможную угрозу биотерроризма и других видов терроризма. В частности, по их мнению, необходима общая система мониторинга, которая могла бы помочь расследовать подозрительные случаи.

Оружие для биотеррористов



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Немецкие эксперты считают риск атаки при помощи биологического оружия маловероятным. Как отмечает Westdeutsche Allgemeine Zeitung со ссылкой на Федеральное ведомство защиты Конституции и борьбы с терроризмом, в Германии пока "пока нет никаких конкретных или даже абстрактных преступных планов в отношении биотеррористической деятельности".



Между тем запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство" распространила инструкции по производству "биологических средств вооруженной борьбы". "На практике им будет очень сложно создать биологическое оружие, такое как вирусная бомба. Для этого им потребуются лаборатория, специальная защитная одежда и прежде всего знания вирусологов", - отмечает издание.

Такой же точки зрения придерживается и ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Сергей Уткин. "Я не думаю, что пандемия коронавируса кого-то подтолкнула к новым планам. Если есть какие-то группы, использующие террористические методы, они пробуют найти пути для реализации своих задач, но им оказывают противодействие. Борьба с терроризмом осуществляется по многим направлениям, большая часть работы непубличная. Разговоры о том, что экстремисты могут использовать совершенно разные технологии, идут постоянно. Есть договоренности о том, что необходимо противодействовать биологическому оружию. К тому же есть понимание, что, даже если этим занимаются государства, очень сложно это держать под контролем, использовать так, чтобы [биологическое оружие] работало только против противников, а не затрагивало всех. На сегодняшний день мир вполне прозрачен. Создание биотехнологий довольно сложно", - уверен политолог.



С российским экспертом согласен Гуннар Йеремиас, руководитель исследовательской группы в Гамбурге, занимающейся вопросами биологического оружия. "Очень сомневаюсь, что террористы смогут создать биологическое оружие, способное вызвать глобальную пандемию. Преступники должны были делать больше, чем ведущие мировые исследователи. Вряд ли с технической точки зрения можно самостоятельно создать вирус, подобный SARS-2, который так широко распространился. К тому же начать пандемию было бы непросто", - считает эксперт.



Впрочем возможность того, что боевики могут применить похищенное биологическое оружие, все-таки существует. По словам Йеремиаса, не исключено, что террористические группировки могли бы прибегнуть к так называемому низкотехнологичному биологическому терроризму, работая с биологическими токсинами, такими как рицин.

Чисто гипотетически



Два года назад службы безопасности в Кельне помешали экстремистам создать рициновую бомбу. У 29-летнего тунисца Зифа Аллах Х. и его жены, симпатизирующих боевикам запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", обнаружили 84 мг ядовитого вещества, а также другие материалы, свидетельствующие о том, что они собирались изготовить токсичную бомбу.



Биотеррористов приговорили к 10 годам тюрьмы. По словам судьи, выносившего приговор по делу семейной пары, "в домашних условиях они создали столько яда, что могли бы убить более 13 тыс. человек". "Они хотели создать среди немецкого населения атмосферу страха и неуверенности", - заявил судья.

Издание также приводит пример биологической атаки в США. В 2001 году, спустя неделю после теракта 11 сентября, двум американским сенаторам, а также в офисы пяти американских СМИ - ABC News, CBS News, NBC News, The New York Post и National Enquirer - прислали письма со спорами сибирской язвы. В результате пять человек погибли, еще 17 заболели.



По мнению гендиректора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, биологическое оружие, которое гипотетически могут создать террористы, лучше сравнивать не с ядерным оружием, а с химическим. "Создать вирус значительно сложнее, чем элементарное химическое оружие. При этом в отличие от ядерного оружия, которое боятся использовать, здесь психологический рубеж возможного использования значительно ниже. Существует проблема в установлении, кто это сделал, а также в том, что вирус очень трудно контролировать. Если гипотетически предположить, что кто-то хотел нанести ущерб Китаю, запустив такой вирус, то в реальности он перекинулся на другие континенты, нанес больше ущерб США, Европе", - полагает российский политолог.

По мнению Кортунова, экстремисты могут воспользоваться сложившейся ситуацией, поскольку, помимо пандемии, мир столкнулся и с другими серьезными проблемами. "То, что сейчас происходит, можно было бы назвать идеальным штормом. Совпало несколько негативных факторов: с одной стороны, пандемия, с другой - падение цен на нефть и связанная с этим экономическая рецессия. Все это стимулирует региональную нестабильность и подъем радикализма. Ближневосточные, африканские, южноазиатские страны - многие государства очень слабые, институты хрупкие, они не справляются с набором проблем, возникает возможность для разного рода религиозных, политических радикалов захватить власть или просто дестабилизировать ситуацию", - рассказал эксперт "Известиям".