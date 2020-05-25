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Убийцей-давилой алматинских полицейских оказался пьяный в хлам... сотрудник полиции
11:35 26.05.2020

"Он действующий сотрудник" - супруга погибшего полицейского о водителе BMW

Динара Абдыканова, супруга погибшего при наезде на блокпост полицейского, заявила, что водитель BMW - действующий сотрудник правоохранительных органов. Кроме того, она сообщила корреспонденту Tengrinews.kz, что похороны Дастана Абдыканова проходят сегодня, 25 мая, в Алматы.
Девушка прокомментировала информацию о водителе BMW, который, по данным Департамента полиции Алматы, шесть лет служил в органах внутренних дел. По ее словам, мужчина числится в ДП.

"Это неправда. Он действующий сотрудник. Он не был уволен. Не был", - написала Динара. Пост она опубликовала в Stories на своей странице в Instagram.

Позже девушка рассказала ZTB, что лично знает виновника ДТП.
"Это неправда, что виновный водитель не работает в полиции. Он с моим мужем выходил на ночную смену. Я лично им готовила еду на ночь. Я знаю коллег своего мужа в лицо. Прошу, говорите правду! Не прикрывайте убийцу замечательных отцов и мужей! Не задевайте честь погибших любимых людей", - сказала супруга погибшего Дастана Абдыканова Динара.
Также Динара попросила справедливо вести расследование.
Ранее супруга погибшего на блокпосту в Алматы полицейского Дастана Абдыканова опубликовала пост-прощание с мужем в социальных сетях.
В полиции сообщили, что водитель BMW, сбивший полицейских на блокпосту в Алматы, шесть лет работал в правоохранительных органах.
Напомним, муж Динары, сержант полиции Дастан Абдыканов, скончался в больнице, не приходя в сознание. В органах внутренних дел служил с 2016 года. У него остался сын, которому всего месяц.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Tengrinews.kz
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