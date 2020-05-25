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Узбекистан разрешил ввоз таджикского цемента
11:38 26.05.2020

Правительство Узбекистана спустя три недели вновь разрешило ввоз цемента в республику из-за рубежа, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) во вторник.
"Согласиться с предложением министерства экономического развития и сокращения бедности, министерства инвестиций и внешней торговли, министерства строительства и Ассоциации "Узпромстройматериалы" о возобновлении с 23 мая ввоза по импорту цементной продукции", - говорится в принятом 22 мая постановлении Кабинета министров РУ.
Запрет на импорт этого строительного материала с 1 мая по 31 декабря 2020 года был введен принятым в конце апреля постановлением Кабмина Узбекистана.
При этом в документе говорилось, что Минэкономразвития и сокращения бедности в случае необходимости имеет право вносить предложения о досрочной отмене этого ограничения исходя из конъюнктуры на внешнем и внутреннем рынках, а также хода распространения пандемии коронавируса в республике.
Отметим, что Узбекистан является главным покупателем производимого в Таджикистане цемента.
По данным Минпрома Таджикистана, в 2019 году в Узбекистан было экспортировано около 900 тыс. тонн таджикского цемента.
Это составляет почти четвертую часть от общего объема произведенного таджикскими предприятиями цемента.
Выручка от поставок этого стройматериала в соседнюю республику превысила $50 млн.

Источник - tajikta.tj
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