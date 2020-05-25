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Пандемия стала причиной эпохального соревнования систем. Речь идет о ранге наций, о глобальном престиже и власти, - Der Spiegel
11:50 26.05.2020

25 мая 2020 г.
Хенрик Мюллер | Der Spiegel
Коронавирус и экономика: большая игра
"Пандемия стала причиной эпохального соревнования систем. Речь идет о ранге наций, о глобальном престиже и власти - и о свободе", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.
"В настоящий момент проходят два крупных всемирных соревнования, - отмечает автор статьи, профессор Технического университета Дортмунда Хенрик Мюллер. - У какой страны наилучшая стратегия по сдерживанию пандемии коронавируса? И какая экономика наилучшим образом выйдет из глубочайшей со времен Второй мировой войны рецессии?".
"Речь идет о глобальном престиже и власти, о структурных недостатках и жизненной стойкости - речь идет о том, чтобы произвести впечатление на собственный народ и остальной мир. Победителей ждет укрепление внутренних структур и рост собственной харизмы ("мягкой силы"). В конечном итоге речь идет о будущем свободного общества и миропорядке в целом", - полагает Мюллер.
"Между собой конкурируют государственный капитализм и рыночная экономика, демократия и авторитаризм, популизм и технократия, системы здравоохранения, где преобладает частный бизнес или государство. Борьба ведется фактами и вымыслами, действиями и словами, пропагандой и ложью".
"Исход неизвестен. Но некоторые признаки свидетельствуют о том, что в итоге может быть несколько неожиданных победителей", - говорится в статье.
"Университет Джонса Хопкинса ежедневно публикует мировой бюллетень: о количестве зараженных коронавирусом, ходе эпидемии и числе смертей, связанных с вирусом, в каждой стране. Первые два показателя говорят об эффективности мер по сдерживанию эпидемии, третий - о работоспособности системы здравоохранения".
"Китай, согласно этим данным, является одним из главных победителей. С конца марта в стране, ставшей источником пандемии, не регистрируется почти ни одного нового случая заражения. Количество подтвержденных смертей от коронавируса в конце прошлой недели было ниже, чем в гораздо меньших по территории Нидерландах", - отмечает издание.
"Судя по цифрам, успешно справляется с ситуацией и Россия. Хотя в стране действительно большое количество зараженных, смертность составляет всего лишь около 1%. Это было бы впечатляющим успехом (в Германии подтвержденная смертность составляет 4,5%)", - указывает автор статьи.
"В цифрах отражается и соответствующая степень надежности и прозрачности институтов. Не везде задача правительственной статистики состоит в том, чтобы представить ясную, реальную картину. Иногда показатели должны отражать и официальную пропаганду".
"Президент России Владимир Путин представляет себя в роли образцового лидера, который с помощью видеоконференций ведет судьбу страны - конечно, в правильном направлении, пусть интернет и полон сообщений об умерших, которые страдали тяжелым воспалением легких. Не может быть того, чему быть не разрешено", - говорится в статье.
"Популистским лидерам на Западе приходится сложнее, - продолжает Мюллер. - Независимые институты дают ясное представление о реальной ситуации. Соответственно, здесь выше и цифры. Например, в США, стране с наибольшим числом зарегистрированных случаев заражения, смертность составляет около 6%. Это значительно меньше, чем во многих западноевропейских странах; во Франции, Великобритании, Италии и Испании этот показатель составляет от 12 до 16%".
"Но Трамп пытается заставить остальных забыть о своей хаотичной реакции на кризис в первые месяцы, поступая так, как охотно поступают популисты: заставляя "танцевать" спираль шума - инсценируя конфликты, делая из контрагентов врагов, начиная от Китая и своего предшественника Барака Обамы и заканчивая отдельными штатами".
"На следующем этапе глобального соревнования систем речь пойдет о том, где быстрее восстановится экономика. Насколько сильными страны выйдут из кризиса?".
"Достоверных данных на этот счет пока нет. В имеющейся на данный момент западной статистике по экономике пока даже не оценено полностью падение экономической деятельности. (...) Первые данные о китайском промышленном производстве в апреле вновь показали сильный рост после ослабления ограничительных мер. Впрочем, неясно, кто, собственно, должен покупать всю эту продукцию, когда важнейшие рынки сбыта застряли в ловушке коронавируса", - отмечает издание.
"В конечном итоге одним из - относительных (!) - победителей кризиса может стать ФРГ, - считает Мюллер. - Управление эпидемией в Германии, наряду с Южной Кореей, считается на международной арене образцовым. Также и быстрые, решительные меры по стабилизации отечественной экономики пока представляются весьма эффективными".
"С другой стороны, соседним странам тяжело переносить такую Германию. Снова появился страх перед немецкой гегемонией - если и не в политике, то как минимум в экономике, где немецкие предприятия, оживленные гигантской программой государственной помощи, могут сравнять с землей своих конкурентов на внутреннем рынке ЕС".
"Пока Запад находится в оборонительной позиции. Большое число зараженных и тяжелые экономические сдвиги, ярость Трампа и постоянный спор европейцев - все это вредит его имиджу. Европа и Америка создают не лучшее впечатление".
"Тем не менее возможно, что в таких странах, как Китай и Россия, противоречие между правдой и пропагандой когда-нибудь станет настолько гнетущим, что сломит весь режим. Возможно также, что осенью президентом США будет избран центрист Джо Байден, Европа сделает несколько больших шагов вперед и Запад переживет ренессанс".
"Глобальная "корона-игра" за власть, престиж и влияние не окончится еще долго. Счеты будут сведены в конце", - пишет Der Spiegel.

Источник: Der Spiegel

Источник - ИноПресса
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