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|Число зараженных сотрудников КазТенгиза превысило 800 человек
12:02 26.05.2020
В Атырауской области число зараженных COVID-19 достигло 923 человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".
В оперативном штабе региона сообщили, что за прошедшие сутки в области было зарегистрировано 32 новых случая заражения коронавирусом.
В числе заболевших оказались 28 рабочих с Тенгизского месторождения. Инфекция была выявлена при прохождении обязательного скрининга у 21 мужчины и 7 женщин. Всего на Тенгизе было выявлено 809 случаев заражения.
"Еще четверо заболевших - это две жительницы Курмангазинского района 1962 и 1977 годов рождения, одна жительница Кульсары 1968 года рождения, одна девушка из Маката 1995 года рождения", - сообщили в штабе.
Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар. На сегодня число заболевших коронавирусом в регионе составляет 923 человека. Число выздоровевших - 233.