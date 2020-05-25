Умер от вируса экс-министр энергетики России Лопухин

12:05 26.05.2020

Экс-министр энергетики и топлива Владимир Лопухин умер в возрасте 68 лет, сообщил в Facebook его друг писатель Денис Драгунский.

Драгунский в разговоре с "Говорит Москва" уточнил, что Лопухин умер после заражения коронавирусной инфекцией. Драгунский подчеркнул, что "многим обязан в своей духовной и умственной биографии" Лопухину.

Лопухин возглавлял министерство энергетики РФ в течение пяти месяцев в 1991-1992 годах. Позднее занимался банковским бизнесом и аналитикой.