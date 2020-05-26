Собаку в счет долга. Минюст Украины начал продавать собак должников

13:43 26.05.2020

Собаку в счет долга



Ольга Онежская



Российская газета - Федеральный выпуск № 109(8163)



Украинский минюст продает на аукционах собак, которые ранее были конфискованы у должников. Об этом свидетельствуют объявления на интернет-платформе, подчиняющейся ведомству.



Так, 22 мая на торги выставят кобеля пит-бультерьера 2015 года рождения по кличке Тора. В объявлении сказано, что собака имеет "светло-тигровый окрас", международный ветеринарный паспорт с отметками о последних вакцинациях прилагается. Конфисковали животное еще в прошлом году в Донецкой области вместе с имуществом должника. Стартовая цена песика - около 300 рублей.



А 25 мая на аукцион выставят другую собаку, на этот раз восточноевропейскую овчарку. Ее конфисковали в марте 2020 года в городе Хмельницкий. Стартовая цена - около 3,5 тысячи рублей.



Кстати, 4 мая такой аукцион минюста закончился "успешно": рыжую овчарку, конфискованную в апреле в городе Измаил Одесской области, купили за 1360 рублей.



Как отмечает Страна.ua, многих животных выставляют на торги далеко не впервые и явно "уценяют".