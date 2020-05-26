Как кыргызы Таджикистана сохраняют свою идентичность

13:49 26.05.2020

Негматулло Мирсаидов



На таджикско-кыргызской границе то и дело возникают конфликты. После четырех месяцев затишья вновь начали стрелять. Последние столкновения произошли 8 мая и 24 мая. Однако на отношениях кыргызов и таджиков в других районах эти события не особо сказываются. Они продолжают жить своей жизнью. Во всех школах Таджикистана, как и во многих других странах, 2019/2020 учебный год в связи с пандемией коронавируса завершен. Только выпускникам придется сдавать государственные экзамены. Закончившим девять классов необходимо сдавать экзамены по четырем предметам, а если все 11 классов – по шести дисциплинам. Многие выпускники намерены продолжить обучение в вузах. Кто у себя на Родине, кто за рубежом.



Дети кыргызов Таджикистана в нескольких поселках на территории Согдийской области преимущественно рассчитывают на вузы Бишкека, Оша, Баткена. Может, найдутся и такие, кто решится на продолжение учебы в вузах России и Таджикистана. Тут нужны языковые навыки. Если у выпускника и не будет проблем во владении таджикским языком, то с обучением русскому языку в последние годы в сельской местности большие проблемы – нехватка специалистов, уровень квалификации преподавателей, дефицит учебной литературы для национальных школ.



Тем не менее, амбициозные выпускники все равно найдутся, говорят преподаватели. Поселок Санджитзор (бывший Джигдалик) находится на самом стыке таджикско-кыргызской границы, вдоль Белесеныкского хребта. Здесь проживает 1,5 тысячи человек. 90% населения – это кыргызы. Есть одно общеобразовательное учреждение – средняя школа №28. Эта школа с кыргызским языком обучения, насчитывающая 164 ученика. В целом, по данным Министерства образования Таджикистана, в стране функционирует около 64 общеобразовательных учреждений, где более 9 тысяч детей этнических кыргызов имеют возможность учиться на родном языке. В населенных пунктах, где компактно проживают кыргызы, действуют школы, где обучение всем предметам ведется только на кыргызском языке по программе, составленной Министерством образования Таджикистана. В соответствии с этой программой дети обучаются родному языку и литературе, общей истории, включающей и историю Кыргызстана. Больше всего кыргызских школ (24) в Джиргитальском районе (Лахш), где большинство населения составляют кыргызы. Кыргызские школы есть и на севере Таджикистана, в Исфаре, Канибадаме, Джабборрасуловском районе.



– Только один предмет "Государственный язык" изучается, что естественно, на таджикском языке, – говорит директор школы Ахмаджон Рахматов, – все другие предметы дети изучают на родном языке. Что хорошо, кадры местные, и потому у нас нет проблем с текучестью, что свойственно многим школам Таджикистана. Сиродж Бозоров один из тех педагогов, который в трудные для Таджикистана в экономическом отношении 90-ые годы остался верен своей профессии. Он отдал педагогической деятельности более 35 лет жизни. Учился в местной школе. Она в 60-ые годы была восьмилетней. Поступил в Канибадамское педучилище. По его завершении решил продолжить учебу в Ленинабадском государственном педагогическом институте, на физико-математическом факультете. По окончании вуза был направлен в поселок Табошар, где проработал пять лет. Затем вернулся в родной поселок Санджитзор.



– Был период, когда, как и многие, хотел бросить работу и податься в трудовые мигранты, – рассказывает Сиродж Бозоров, – заработная плата была ничтожна, а цены на сельхозпродукты, которые мы имеем возможность выращивать на подсобном хозяйстве, были невысоки. Но я и моя семья выдюжили. Государство с улучшением экономического положения в стране стало больше поддерживать учителей. Значительно возросла заработная плата, нам выделили так называемые президентские земли, позже получили возможность взять в аренду дополнительные земельные участки. Благо, стабилизировались цены на сельхозпродукты. На земле работают жена, дети, подключаюсь в свободное от работы время и я. Живем в достатке.



– Кыргызы в Таджикистане имеют точно такие же права, как и коренное население – таджики, –продолжает Бозоров, – разве что в структуры власти мы не попадаем, но с этим ничего не поделаешь. При Советском Союзе представители национальных меньшинств в обязательном порядке выдвигались на руководящие посты. Демократические принципы предусматривают другое – завоевание голосов среди населения. Мы пока не можем составить избирательный округ, чтобы попасть в высший законодательный орган. Численности населения недостаточно. Выход один, пытаться завоевать голоса не среди только самих кыргызов, но и в целом по округам. Тогда шансы будут. Для этого человек должен стать известным своими добрыми делами, проявить себя в государственном управлении, науке, в экономике или других вопросах. В последние годы представители национальных меньшинств ведут себя на политическом поле инертно, хотя никто не создает препятствий. Я уверен, что наступит время, когда из числа наших детей, имеющих большие перспективы, вырастут свои лидеры, которые примут активное участие в решении государственных задач. По данным администрации учебного заведения еще несколько лет назад в школе обучались до 300 учеников. Нынче их число почти вдвое сократилось. Это объясняется тем, что многие семьи перебрались в Баткен, Ош и Бишкек – там для себя видели больше перспектив.



– Если еще в 2010 году из нашей школы 3-4 человека поступали в вузы, столько же – в техникумы Таджикистана, сейчас их практически нет. Это не потому, что к нам в Таджикистане относятся плохо. Просто люди стали искать для детей условия, где они могут реализовать себя лучше. Многим кажется, что все же историческая родина в этом плане понятнее. Однако есть и такие, кто никак не хочет и не может оставить места, где прошла большая часть жизни.



– Мы уверены, что со временем и молодежь изменит свое отношение к жизни и вновь начнет поступать в высшие учебные заведения Таджикистана. Ведь важно хорошо учиться, овладеть профессией. Если будут хорошие знания, способности, то реализовать себя можно и здесь. Сейчас и Таджикистану нужны грамотные специалисты. Если сполна посвятить себя любимому делу, то можно вырасти в востребованного специалиста. Мы стараемся детям внушить именно такие мысли, – заключает Сиродж Бозоров.