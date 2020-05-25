Отъем квартир в Узбекистане. Как следственный отдел Яккасарайского района Ташкента фабриковал дела

14:05 26.05.2020 ОТЪЕМ КВАРТИР В УЗБЕКИСТАНЕ. КАК СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ЯККАСАРАЙСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТА ФАБРИКОВАЛ ДЕЛА



Понедельник, 25 Мая 2020



Продолжаем рассказывать о том, как несколько лет назад во время "конфискационной" кампании по отъему квартир, тайно инспирированной руководством Узбекистана, чтобы под видом борьбы с "притонами разврата" отобрать квартиры у граждан, сдающих их в аренду, и наделить бесплатным жильем участковых милиционеров. О том, как у членов одной семьи были отобраны три квартиры, мы писали здесь; две из них впоследствии были возвращены, хотя никто из участников фабрикации преступления так и не был привлечен к ответственности. Третью, отобранную по той же схеме, до сих пор не вернули, и ее владелица, Елена Бессмертная, не оставляет попыток отстоять свою собственность.



МИЛИЦЕЙСКИЙ "РЕЙД"



Несколько слов о самой хозяйке квартиры. Елена Бессмертная родилась в Ташкенте в 1976 году. С 1995 года по настоящее время - частный предприниматель. Сначала держала интернет-клуб, впоследствии переключилась на предоставление гостиничных услуг - сдачу квартир в аренду. В 2015 году вместе с братом официально зарегистрировала фирму "Любавушка", образовав, таким образом, семейное предприятие.



Однокомнатная квартира о которой пойдет речь, находится на в том же районе и на той же улице столицы (Бабура, 83, 14), где после милицейских инсценировок были конфискованы две другие квартиры, принадлежавшие ее близким родственникам. То есть, во всех этих случаях дела о "притонах" фальсифицировались сотрудниками Яккасарайского РУВД. Рыночная стоимость квартиры Елены сегодня эквивалентна приблизительно 30 тысячам долларов.



Елена Бессмертная



"После открытия фирмы, мы с братом взяли лицензию, чтобы сдавать квартиры официально; мы регистрировали приезжих, выписывали квитанции, - говорит Елена. - Брат был оформлен сотрудником фирмы, он приводил клиентов, показывал им квартиру, наводил там порядок. Фирма была оформлена на меня, его младшую сестру. С 2013 года в ней прописан мой сын Владислав Савенков, 1996 года рождения. Он гражданин России и одновременно Узбекистана, потому что сейчас его документы о выходе из гражданства находятся на рассмотрении".



"За восемь месяцев до инцидента меня пригласили в РУВД Яккасарайского района дать объяснительную по факту проживания в квартире моей сестры, на основании договора об аренде, молодого человека из Казахстана, приехавшего погостить на бывшей родине, - рассказывает брат Елены, Владислав Бессмертный. - Объяснительную у меня брал Джахонгир Мухтаров - оперуполномоченный ОУРиБОП (Отдела уголовного розыск и борьбы с организованной преступностью - ред.) Яккасарайского РУВД. (О том, как Мухтаров вымогал деньги у матери Владислава, Раисы Бессмертной, упоминается здесь). Процедура проходила в грубой форме, с каким-то пренебрежением со стороны Мухтарова. Именно тогда он заявил, что за все нужно платить, поскольку это район его ответственности и наличие разрешительных документов на ведение бизнеса еще не повод забывать о благодарности за "крышевание", иначе могут возникнуть неприятности. В это время раздался звонок из прокуратуры, говоривший затребовал копии документов о регистрации бизнеса, при их наличии меня можно было отпустить. Но с этого дня у меня появился персональный недоброжелатель из-за отказа платить".



В марте 2016-го Владислав, чтобы привлечь клиентов, разместил информацию о посуточной сдаче квартиры на сайте Torg.uz, после чего ему позвонила женщина, которой срочно понадобилось жилье.



"Вечером 9 марта мы собрались у мамы за небольшим застольем, пришел в гости друг семьи, - продолжает Владислав - Неожиданный звонок о том, что требуется квартира якобы для гостя, прилетающего из Питера. Звонившая просила посмотреть ее. Я вышел встретить ее и показать жилье. Приехала полная женщина с парнем спортивного телосложения. Я показал жилье, назвал стоимость аренды в местной денежной единице, эквивалентную $50. Арендаторша заявила, что квартира ей нравится, требуемой суммы она при себе не имеет, но в качестве залога оставит техпаспорт на свою машину и рассчитается полностью утром после обмена денег. Кроме документов на машину я получил от нее ее гражданский паспорт на имя Веры Юлдашевой для оформления приходных платежных документов. Я стал выходить из квартиры, а Юлдашева - кому-то звонить. Я заподозрил плохое, но отмахнулся от предчувствия.



Выйдя из квартиры, в лифте встретил соседа Виктора, вместе с ним мы спустились вниз и пошли в одном и том же направлении. Вдруг в темноте меня окликнули по имени-отчеству, нас окружила группа людей, в одном из которых я узнал опера Мухтарова. Они потребовали остановится и предоставить документы. Я показал свой паспорт, у Виктора паспорта не было. Мухтаров сразу же стал спрашивать кто находится у меня в квартире, и почему я не сделал вывода из нашего прошлого разговора и продолжаю сдавать ее без согласования с ним. Сразу стало понятно, что вся эта "подстава" организована против меня. Нас с Виктором посадили в машину и отвезли в РУВД. Виктору сын принес паспорт и его сразу же отпустили домой, я попросил, чтобы он зашел к нам и предупредил мою семью о моем задержании. При мне в момент задержания был только мой паспорт, паспорт Юлдашевой и техпаспорт на автомобиль, принадлежащий Юлдашевой.



Оперуполномоченный Яккасарайского РУВД О. Субанов. Фото В. Бессмертного



В РУВД уже были приготовлены понятые, с которыми мы и поехали на квартиру. Подойдя к двери, Мухтаров начал стучать, требуя открыть, а не то он будет вынужден взломать дверь. Ее открыла Юлдашева, и она была одета. А вот ее спутник был без рубашки. Мухтаров забежал в квартиру, начал сминать постельное белье на кровати и полотенца, раскидывая их на полу. Открыв упаковку презервативов, начал их разбрасывать на полу, заставляя сотрудника милиции с фотоаппаратом делать снимки. Мухтаров и его начальник начали избивать меня прямо в квартире. Но к этому моменту туда подошли мои мама и супруга, и они были вынуждены прекратить избиение. Мухтаров изъял учредительную документацию со словами что он плевать хотел на все предъявленные бумаги и свидетельство о госрегистрации бизнеса, он их может с легкостью уничтожить. В его районе без его ведома ни один бизнес не будет работать, а тем более рядом с "президентской трассой".



Вместе с учредительными документами Мухтаров изъял и барсетку с печатью фирмы и некоторой суммой денег, оставшихся у меня от вчерашних покупок. Именно эти деньги и были занесены в протокол изъятия неправомерной выручки, полученной из корыстных побуждений. После того как Мухтаров собрал все материалы, необходимые для фабрикации дела, он специально, с особым наслаждением, оформил мое задержание в КПЗ, где я провел без воды, без еды следующие 24 часа до передачи материалов следователю. Следователь Абдулазизов продержал меня до 3 часов ночи, и, получив нужные сведения, отпустил домой".



Сколько милиционеров участвовали в задержании Владислава, он точно сказать не может, по его словам, кроме Мухтарова и его начальника - оперуполномоченного Яккасарайского РУВД О. Субанова - не меньше двух. На основании рапорта Субанова и было возбуждено уголовное дело о содержании притона.



В тот же день следователь Д. Абдулазизов зарегистрировал в первой нотариальной конторе постановление о запрете на совершение сделок с квартирой, хотя она не была признана вещественном доказательством, и не была конфискована по суду; это говорит о том, что квартира готовилась к отъему и сотрудниками РУВД заранее были приняты меры, чтобы хозяйка ее не продала.



Из обвинительного заключения, подготовленного следователем следственного отдела Яккасарайского РУВД г. Ташкента лейтенантом Д. Н. Абдулазизовым:



"09 марта 2016 года, примерно в 21:00 час сотрудниками УВД Яккасарайского района (их фамилии нигде не приводятся - ред.) при проведении мероприятия "Орият" ("Честь"; по выявлению женщин, занимающиеся проституцией - ред.) было установлено, что Бессмертный Владислав Васильевич, 17.09.1969 года рождения, будучи субъектом частного предпринимательства, с целью получения материальной выгоды, из корыстных побуждений (…) предоставил (…) квартиру для вступления в половую связь Ахматбекову Азизбеку Ахматбековичу, 06.08.1986 г.р. и Юлдашевой Вере Руслановне, 04.10.1982 г.р., при этом он не удостоверился, кем являются Юлдашева В.Р. и Ахматбеков А.А. друг другу, состояли они в бракосочетании, также он нигде не зарегистрировал вышеуказанных лиц как клиентов его фирмы, получив от Юлдашевой В. Р. денежное вознаграждение в размере 60.000 сумов (около $10 - ред.) за предоставленную им квартиру".



Напомню, что следователь, который готовит обвинительное заключение, и фабрикует все дело. Оно утверждается его начальством и прокурором района, а затем передается в суд.



Обвинительное заключение



На обвинительном заключении стоят три утвердительных резолюции:



"Согласен" - начальник отделения следственного отдела Яккасарайского РУВД г. Ташкента капитан Сатимбаев Д.Д.



"Согласен" - заместитель начальника следственного отдела Яккасарайского РУВД майор Исаев Д.Х.



"Утверждаю" - прокурор Яккасарайского района г. Ташкента советник юстиции Кодиров А.Р.



ПЕРВЫЙ СУД



3 мая 2016 года суд по уголовным делам Яккасарайского района г. Ташкента под председательством Х. Атавалиева, с участием государственного обвинителя - помощника прокурора того же района К. Анварова, рассмотрел уголовное дело в отношении Владислава Бессмертного, обвиненного в притоносодержательстве. Его сестру, хотя владелицей квартиры была она, - ни на следствие, ни на суд не вызвали.



Текст судебного решения практически полностью переписан из обвинительного заключения, сфабрикованного следователем Абдулазизовым.



Показания парочки, будто бы застигнутой врасплох стражами порядка, очевидно, телепатическим образом узнавшими, что она находится в этой квартире, буквально под копирку повторяют показания подставных лиц во всех других подобных случаях, которые мы описывали (об этом здесь , здесь, здесь и здесь).



Задержанная Вера Юлдашева, которой присвоили статус свидетеля, поведала, что в тот день она встретилась со своим знакомым Азизом Ахмадбековым. Он предложил найти квартиру и уединиться для вступления в половую связь, на что она согласилась, после чего на сайте Torg.uz нашла объявление о сдаче квартиры посуточно.



Владислав назначил встречу, с ее слов было понятно, что им необходима квартира для вступления в половую связь. Владислав отвел их в квартиру (…) сообщил, что ее цена за ночь составляет 50 долларов, также необходимо будет заплатить 50 долларов на депозит, и дать ему чей-либо документ в качестве залога. Она передала Владиславу 60.000 сумов и свое водительское удостоверение, а также водительское удостоверение Азиза и техпаспорт своей автомашины. После того как они остались с Азизом в квартире, они вступили в половую связь. Примерно через 40 минут вместе с Владиславом пришли сотрудники органов внутренних дел, с ними были двое понятых. Они [Вера и Азиз] сообщили сотрудникам, что пришли в данную квартиру для вступления в половую связь и заплатили Владиславу деньги, сотрудники внутренних дел изъяли эти денежные средства и документы, о чем составили протокол изъятия.



Показания второго задержанного А. Ахматбекова, тоже объявленного впоследствии свидетелем, совпадают с показаниями Юлдашевой.



Кем были эти Ахматбеков и Юлдашева, были ли они судимы и если да, то за что, в судебном решении не говорится. По сведениям Елены Бессмертной, ранее Юлдашева привлекалась к ответственности по 135-й статье ("Торговля людьми") УК РУз.



Азизбек Ахматбеков, Вера Юлдашева и Мафтуна Дадаматова. Фото В. Бессмертного



Отсутствует в судебном решении и информация о понятых. Правда, некоторые данные в материалах дела есть. Понятыми оказались Дильноз Абдисиддикова, 1988 г.р., проживающая в городе Чирчике, и Мафтуна Дадаматова, 1999 г.р., проживающая в поселке Кибрай. Первая из них на суд вообще не явилась, а вторая дала показания.



По ее словам, в тот вечер, примерно в 21:00 час она проходила по улице Бобура в Яккасарайском районе, когда к ней подошли сотрудники милиции и попросили ее поучаствовать в деле в качестве понятой. После этого вместе с ними и еще с одной понятой они вошли в квартиру и увидели там молодого парня и девушку. Когда сотрудники милиции спросили их, что они тут делают, те сказали, что пришли в квартиру чтобы вступить в половую связь между собой и дали для этого 60.000 сумов В. Бессмертному, и в качестве залога отдали ему свои водительские права и техпаспорт на автомашину В. Юлдашевой. После чего сотрудники милиции составили протокол, в котором она расписалась.



"Понятыми были областные молодые девушки с чирчикской пропиской. После выполнения своего дела в качестве понятых они вместе с Юлдашевой уехали на ее машине", - комментирует Владислав Бессмертный.



О нем самом в приговоре суда сообщается, что он свою вину "признал частично". Его рассказ о случившегося приводится в сильно сокращенном виде, из него выброшено все, что могло бы выставить оперативников в негативном свете, а также показать, что это была милицейская спецоперация, направленная на отъем квартиры. О вымогательстве денег и избиении ничего не говорится. Пересказываются слова Владислава о том, что он занимался этим бизнесом официально, и никаких притонов не создавал.



В решении суда сообщается, что органом предварительного следствия действия В. Бессмертного правильно и обоснованно квалифицирован на статье 131 ч. 1 ("Сводничество или содержание притонов") УК РУз. Доводы и непризнание вины подсудимого суд находит несостоятельными и считает, что они приведены, чтобы уйти от уголовной ответственности. Ввиду того, что Владислав Бессмертный, "из корыстных побуждений предоставил данную квартиру гражданке Юлдашевой В. р. и гражданину А. Ахматбекову для вступления в интимную связь, за что в качестве вознаграждения получил 60.000 сумов, квартира является орудием преступления и подлежит конфискации в доход государства.



Помимо этого Владислава приговорили к полутора годам исправительных работ.



"Во время рассмотрения судебного дела я не считал себя в чем-либо виновным. Приведенная в приговоре фраза о частичном признании моей вины - это ложь с целью сделать приговор легитимным", - объясняет он.



ВТОРОЙ СУД



Бессмертный попытался обжаловать явно предвзятое решение суда, и 9 июня того же 2016 года состоялось заседание судебной коллегии кассационной инстанции Ташкентского городского суда по уголовным делам в составе председательствующего судьи А. Зияева, судей М. Тургуновой и Г. Тулашовой, с участием помощника прокурора города Ташкента Д. Абдуллаева.



Выслушав доклад судьи Тулашовой и заключение помощника прокурора Ташкента Абдуллаева, посчитавших необходимым оставить приговор суда первой инстанции без изменений, кассационная коллегия оставила поданную жалобу без удовлетворения.



Интересно, что в определении кассационной инстанции содержится тот же не основывающийся на законодательстве пассаж, что присутствовал и в обвинительном заключении: "Бессмертный В., будучи субъектом частного предпринимательства …предоставил данную квартиру для вступления в половую связь Ахметбекова А. и Юлдашевой В., при этом он не удостоверился, кем являются Юлдашева В. и Ахматбеков А., состоят ли они в браке".



Остальные доводы шаблонны: "Вина осужденного Бессмертного В. (…) полностью доказана (…) показаниями свидетелей, протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей, протоколом изъятия денег, протоколом осмотра вещественных доказательств" и т.д. Изучать убедительность этих "доказательств" помощник прокурора Ташкента и судьи не захотели.



ОЧЕВИДНЫЕ "НЕСТЫКОВКИ"



Милицейская версия случившегося состряпана настолько топорно, что, если бы суды обращали на противоречия хоть какое-то внимание, то она развалилась бы еще до первого процесса. Вот лишь некоторые, наиболее заметные несоответствия, помогающие составить правильное представление о произошедшем.



Если в какой-то квартире существует притон, то об этом милицию должны уведомить соседи, махаллинский (квартальный) комитет, то есть сотрудники УВД не имеют права вламываться в любую понравившуюся им квартиру, у нее должны быть соответствующие заявления. И такое заявление в деле упоминается. Но - внимание - это АНОНИМКА. В материалах дела отмечается, что оперативники "установили наблюдение за квартирой" на основании анонимной жалобы. То есть, получив анонимку, отряд отправился в засаду.



Ни у кого их судей никаких сомнений по этому поводу не возникло, а в обвинительном заключении и, соответственно, решениях всех судов, сведения об этом и вовсе отсутствуют.



Из допроса Азизбека Ахматбекова: "…Потом он и Юлдашева В. вступили в половую связь, через некоторое время кто-то постучал в дверь квартиры, когда они открыли дверь, в квартиру вошли сотрудники милиции с Бессмертным В.В., когда он вошел в спальную комнату, Бессмертный В.В. увидел на полу презерватив, который он использовал, когда вступил в половую связь с Юлдашевой В.; Бессмертный В.В. взял этот использованный презерватив и выкинул его в окно…".



Точно теми словами эпизод с презервативом, лежащим в комнате, описывает и "свидетель" Вера Юлдашева.



Понятно, что когда в квартиру ломятся сотрудники милиции, никто не станет выкладывать использованный презерватив на самое видное место, даже если половой акт имел место, - он выкинет его в унитаз. (Трюк с использованным презервативом был проделан и в случае с конфискацией квартиры Дильдор Юсуповой). Так что наличие презерватива - довод в обратную пользу - того, что это была постановка.



Но даже если допустить, что половой акт и был совершен, то это отнюдь не преступление (хотя надо еще доказать, что это не мошенничество, в составе организованной группы, направленное на отъем квартиры). Нет такого преступления в законодательстве Узбекистана. Есть понятие притона, и судьи обязаны его придерживаться. В соответствии с законодательством, это специально приспособленное помещение, систематически посещающееся проститутками и их клиентами. Естественно, проститутки должны быть выявлены, а суд должен признать их таковыми, ибо если нет факта проституции - нет и преступления. Вера Юлдашева проституткой признана не была.



В январе в январе 2019 года произошло значимое событие: президент Мирзиеев официально разрешил предоставлять гостиничные номера неженатым парам. Это следует из его постановления "О мерах по дополнительному развитию туристской отрасли". "Согласно законодательству, гостиничные услуги должны предоставляться независимо от места жительства (прописки), гражданства, родственных и брачных отношений физических лиц, а также других факторов, ограничивающих права на частную жизнь", - указывается в документе.



Заметим, что президент не внес никаких изменений в законодательство, а только лишь подчеркнул, что в нем нет запрета на заселение в гостиничные номера неженатых пар. Хотя этот запрет неформально и действовал (незаконно), поскольку считалось, что вселившиеся обязательно будут использовать номер для секса, то бишь для разврата. Как видим, законодательство не изменилось оно осталось тем же самым. Поэтому НИКАКИХ ЗАКОНОВ ВЛАДИСЛАВ БЕССМЕРТНЫЙ НЕ НАРУШИЛ, а следить за "нравственностью" своих клиентов он не был обязан.



Примечательно, что в судебных решениях не фигурируют фамилии доблестных разоблачителей притона. Но почему, разве судьи могут верить показаниям анонимных лиц? Объясняется все просто: фамилии милиционеров скрываются, потому что они могут всплыть и в других подобных делах, в которых они "засветились", отрабатывая щекотливый заказ правительства Узбекистана.



Имеются возражения и, так сказать, "законодательного" характера.



В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, прежде, чем объявить предмет или имущество орудием преступления, он должен быть в ходе необходимых процедур быть признан в качестве вещественного доказательства.



Согласно действовавшему в 2015 году постановлению Пленума Верховного суда Республики Узбекистан "О некоторых вопросах применения законодательства о вещественных доказательствах по уголовным делам" от 13 декабря 2012 года, под понятие вещественного доказательства подпадали "имущество, деньги и иные ценности, приобретенные ПОСЛЕ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДЕЙСТВИЙ на средства, НАЖИТЫЕ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ".



Вышеприведенное постановление совершенно четко указывает, что имущество может быть признано вещественным доказательством и, соответственно, орудием преступления, только в том случае, если оно было нажито преступным путем, на преступные деньги. Однако сторона же обвинения и не подумала доказывать, что квартира была приобретена на преступно нажитые деньги.



Но самое интересное, что квартиры вообще не фигурируют в списке имущества, которое можно признать вещественным доказательством! Их нельзя объявлять вещественными доказательствами, а значит, и изымать в качестве орудий преступления! Более того, в санкции статьи 131 конфискация собственности тоже не предусмотрена. Судьи намеренно проигнорировали все это, совершив очевидное преступление.



Бокия Набиджонова, адвокат Елены Бессмертной, в надзорной жалобе председателю Верховного суда Узбекистана К. Камилову, в дополнение к сказанному, перечислила еще и ряд вопиющих нарушений процессуального законодательства, которых с лихвой хватает для отмены неправосудных решений.



Она указала, что, во-первых, не было обеспечено участие ее подзащитной в производстве уголовного дела, признание ее гражданским истцом. Хотя в статье 56 УПК РУз говорится, что если преступлением (…) причинен имущественный вред лицу, то оно признается гражданским истцом. Квартиру же пытаются отнять не у кого-то, а у Елены, то есть имущественный вред несет именно она.



Во-вторых, апелляционная жалоба Владислава Бессмертного была рассмотрена судом кассационной инстанции, у которого нет полномочий для рассмотрения апелляционных жалоб. Этим суд кассационной инстанции вышел за пределы своих полномочий, грубо нарушив требования УПК.



В-третьих, в соответствии с 479-й статьей УПК, суд должен извещать участников процесса, интересов которых касается жалоба или протест, о поступлении апелляционной, кассационной жалобы. Они вправе ознакомиться с делом, в том числе с дополнительно представленными материалами, и сообщить суду свои возражения. Лицо, подавшее апелляционную или кассационную жалобу, а также участники процесса, интересов которых касается жалоба или протест, извещаются судом о времени и месте рассмотрения дела. Заинтересованное лицо - Елена Бессмертная - не была извещена о кассационном суде, и не было обеспечено ее участие в судебном заседании.



Адвокат обратила внимание председателя Верховного суда, что в аналогичных случаях - ввиду того, что кассационная инстанция не обеспечила участия владельцев квартир, передаваемых во владение государства, в судебных заседаниях, - приговоры того же суда по уголовным делам Яккасарайского района Ташкента были отменены, а квартиры возвращены их владельцам. "То, что она [Елена Бессмертная] не была предупреждена в надлежащем порядке о судебных заседаниях, проведенных по апелляционной жалобе, и проведение судебного заседания без ее участия являются основанием для отмены кассационного определения", - подчеркнула Б. Набиджонова.



В-четвертых, не было обеспечено участие защитника, хотя в пункте 9 статьи 51 УПК РУз указано, что оно является обязательным по делам, рассматриваемым судом апелляционной, кассационной и надзорной инстанции.



В-пятых, в пункте 4 постановления Пленума Верховного суда РУз за №17 от 13 декабря 2012 года "О некоторых вопросах применения законодательства в вещественных доказательствах по уголовным делам", а также в статье 211 УПК РУз сказано (по состоянию на 2015-й год - ред.): "В приговоре, а также определении или постановлении о прекращении уголовного дела вопрос о вещественных доказательствах решается с соблюдением следующих правил: …Имущество, не принадлежащее подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, осужденному, возвращается законным владельцам, собственникам или их правопреемникам, а равно наследникам".



Адвокат отметила, что суд грубо нарушил постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан за №17 от 13 декабря 2012 года "О некоторых вопросах применения законодательства о вещественных доказательствах по уголовным делам" и требование УПК так как в ходе предварительного следствия и суда первой инстанции, не было принято никаких процессуальных документов о признании квартиры, принадлежащей Е. Бессмертной вещественным доказательством, считающимся орудием преступления, и ее квартира, не будучи признанной вещественным доказательством, была приговором суда передана во владение государства в качестве орудия преступления.



При этом в 3 абзаце пункта 9 постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан №17 от 3 декабря 2012 года "О некоторых вопросах применения законодательства о вещественных доказательствах по уголовным делам" указано предметы, изъятые или описанные в ходе предварительного расследования по уголовному делу, но не признанные вещественными доказательствами и не имеющие отношения к делу, должны быть возвращены по принадлежности органом дознания, предварительного следствия или судом.



В-шестых, суд при передаче квартиры, принадлежащей Елене Бессмертной в доход государства, не проверил, была ли квартира специально оборудована для совершения половых связей между определенными лицами. На самом деле она используется для занятия гостиничным бизнесом на законном основании устава семейного предприятия "Любавушка", принадлежащего ее семье. Суд не изучил то обстоятельство, что хозяйка квартиры к случившемуся отношения не имеет.



Адвокат также обратила внимание, что, согласно статье 484, пункта I УПК РУз, основаниями к отмене или изменению приговора являются полнота или односторонность судебного следствия, после чего попросила отменить судебные решения в имущественной их части и вернуть квартиру ее подзащитной.



ОТВЕТ ИЗ ВЕРХОВНОГО СУДА



В октябре 2019 года Елена подала надзорную жалобу в Верховный суд, напомнив, что именно она является собственницей квартиры, и что в ней прописан ее сын, гражданин России.



2 декабря она получила ответ - об отсутствии оснований для пересмотра судебных решений. В нем говорилось, что судья Верховного суда Х. Эгамбердиев, изучив надзорную жалобу, установил, что приведенные в ней доводы, являются несостоятельными и подлежат отклонению.



Основания для отклонения жалобы Эгамбердиев полностью переписал из приговора суда первой инстанции, которое, в свою очередь, переписано из обвинительного заключения.



"Суд, решая вопрос о приобщенных к делу вещественных доказательств, ввиду того, что Бессмертный В. из корыстных побуждений сдавал данную квартиру другим гражданам для вступления в интимную связь, за что в качестве вознаграждения получил денежные средства, и что данная квартира является орудием преступления, обоснованно пришел к выводу об обращении данной недвижимости в собственность государства", - отписался Эгамбердиев.



Причина отписки, предположительно, заключается в том, что Елена Бессмертная является собственницей не одной, а трех квартир. Власти же считают, что больше одной гражданам не нужно.



"Квартира под арестом, но ее пока не отобрали, я захожу туда, но не могу ее сдавать, мы за нее боремся, - говорит Елена. - Это наша квартира, заработанная, а не украденная, мы не работали в госструктурах и не воровали у государства".



После произошедшего Владислав уехал из Узбекистана в Испанию, где обратился с прошением о предоставлении международной защиты. По его словам, это не самоцель, а вынужденная мера. "Узбекистан не оставил мне другого варианта. Вся эта грязная возня в войне государства против своих граждан с целью отъема их имущества настолько омерзительна, что мне не хочется больше иметь с ним ничего общего".



ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ОТЪЕМЫ



Напомним, что конфискация квартир у граждан Узбекистана, сдающих их в аренду, происходила двумя "волнами" - в 2014-2016 годах, и в 2017-м.



Три квартиры, принадлежащие семье Бесмертных, были отобраны в 2015-2016 годах. Какой документ положил этому начало, выяснить пока не удалось. За эти два года у узбекистанцев в пользу силовиков были отняты сотни квартир, возможно, более тысячи.



Вторая волна конфискаций начались после публикации 10 апреля 2017 года указа президента Шавката Мирзиеева, а через 10 дней - его же постановления, одним из пунктов которого является "одобрение Программы по обеспечению служебным жильем инспекторов по профилактике опорных пунктов органов внутренних дел (участковых - ред.), располагающимся непосредственно на территории несения ими службы".



В приложении к постановлению содержатся основные параметры обеспечения в 2017-2018 годах служебными квартирами в многоэтажных жилых домах инспекторов по профилактике. В соответствии с этими параметрами только в Ташкенте им должно было быть предоставлено в 2017 году 537 квартир, а в 2018-м - 257.



Президентский план был почти выполнен уже к июлю 2017-го, когда во время брифинга замначальника ГУВД Ташкента Дониер Ташходжаев объявил, что с начала года в столице было выявлено "400 притонов".



На рубеже 2018-2019 годов значительная часть квартир была возвращена владельцам. Но не всем, а лишь тем, у кого они были единственными (предположительно, на основании 290-й статьи УПК, ч. 2: "Арест не налагается на жилой дом, квартиру (…) и другие предметы необходимые для нормальной жизнеспособности семьи подозреваемого, обвиняемого, подсудимого и гражданского ответчика"). Ограбленным людям, имевшим более одной квартиры, по-прежнему отказывается в возвращении их собственности. И хотя в этих делах были точно те же инсценировки и те же процессуальные нарушения, суды в упор не желают их видеть. Все судьи в Узбекистане назначаются действующим президентом, в связи с чем они руководствуются не законами, а исключительно его устными или письменными указаниями.



В заключение отмечу, что сотрудники Яккасарайского РУВД сфабриковали целый ряд дел, направленных на то, чтобы отобрать квартиры у жителей района. Об этом мы писали здесь и здесь.



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Алексей Волосевич Источник - asiaterra.info

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