В Казахстане могут появиться новые партии. Токаев взялся за политические реформы, - В.Панфилова

20:10 26.05.2020

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

26 мая 2020



Касым-Жомарт Токаев пытается изменить политическую атмосферу в Казахстане.

Верхняя палата парламента Казахстана 28 мая рассмотрит законопроект о парламентской оппозиции, разрабатываемый в рамках политических реформ президента Касым-Жомарта Токаева. Накануне глава государства подписал три важных закона – о выборах, о политических партиях и о проведении митингов. Парламентские выборы в будущем году пройдут в соответствии с ними. Эксперты считают, что принятие этих законов – еще один шаг к воплощению концепции "слышащего государства".

Касым-Жормат Токаев, придя к власти, взял курс на построение "слышащего государства". А услышать своих граждан, по словам главы государства, можно только через институты гражданского общества, политические парии, а также через их участие в выборах. Парламентские выборы в Казахстане должны состояться в феврале 2021 года. К тому времени нужно успеть провести экономическую и политическую реформы. Тем более что после снятия карантина страна столкнулась с большими проблемами – более 4 млн человек обратились за социальной поддержкой.

Директор международных программ Института национальной стратегии Юрий Солозобов сказал "НГ", что политическая реформа в Казахстане назрела и, более того, необходима в посткарантинный период для того, чтобы подвести общество к существующим политическим реалиям.

После подписания законов "О политических партиях" и "О выборах" появился шанс поучаствовать в распределении депутатских мандатов у новых партий. Сегодня в парламенте представлены три партии: провластная "Нур Отан", демократическая партия Казахстана "Ак жол", позиционирующая себя как конструктивная оппозиция, и Коммунистическая народная партия Казахстана. "Снижение порогового числа подписей с 40 тыс. до 20 тыс. дает шанс появлению новых партий. Также вводится 30-процентная квота для женщин и молодежи в партийных списках. Эти законодательные инициативы окажут позитивный эффект на участие женщин и молодежи в политической жизни общества, а также на процессе дальнейшего формирования многопартийной системы страны", – сказала "НГ" доктор политических наук, профессор, президент международного центра геополитического прогнозирования "Восток–Запад" Карлыгаш Нугманова. По ее словам, с инициативой создания политических партий уже выступили несколько объединений. В их числе – экологическая партия "Табигат", "Respublika" и "Демократическая партия Казахстана". Однако на данном этапе они не смогут составить конкуренцию партии "Нур Отан".

В Казахстане зарегистрировано девять партий, но все они, по словам эксперта, подчиняются политической конъюнктуре. "Созрела необходимость в создании пропорционально-мажоритарной системы. Именно мажоритарная система позволяет пройти независимым кандидатам, выбирать не партии, а личности", – считает Карлыгаш Нугманова. Пропорциональное представительство означает, что мандаты распределяются строго пропорционально числу полученных партией голосов.

Ожидаемый закон о проведении мирных собраний хоть и назвали либеральным, но многих он разочаровал, поскольку власть диктует условия проведения акций. Закон устанавливает уведомительный принцип проведения и организации мирных собраний, обязательную норму закрепления в центральных частях районов городов мест для проведения акций и другие новшества. Правда, специализированные места для проведения мирных собраний будут определяться органами власти. Исключение сделано для одиночных пикетов, которые можно проводить где угодно, в том числе у правительственных зданий – раньше это строго запрещалось.

Казахстанский политолог Ерлан Карин отметил, что президентский пакет политических реформ уже на стадии активной реализации. "Не прошло и года с момента создания Национального совета, как в его рамках уже реализованы первые серьезные политические реформы. Причем члены Нацсовета участвовали как на стадии выдвижения, так и на всех этапах разработки и обсуждения всех ключевых законопроектов. На подходе и другие законы", – отметил Карин.