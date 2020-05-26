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Новым очагом заболевания коронавирусом в Казахстане стал акимат Тараза
20:17 26.05.2020

26 Мая 2020 Автор: Галина ВЫБОРНОВА | Тараз

Коронавирус подтвердился у одного из помощников акима Тараза. Сам градоначальник Айтказы Карабалаев тоже госпитализирован, но с другим диагнозом.
В областном оперативном штабе подтвердили выявление среди чиновников горакимата одного заболевшего. А вот сколько выявлено контактных лиц и где они сейчас находятся – такой информацией с корреспондентом "ЭК" никто поделиться не захотел.
В акимате сейчас объявлен карантин, но большинство (или все же меньшинство?) чиновников на рабочих местах.
Сами мы приходим на работу, но с гражданами не встречаемся, заявления от них принимаем только в электронном виде, – сообщила пресс-секретарь акима Тараза Гульбахрам Дуйсекова.

На вопрос, где в данный момент находится ее шеф и не мог ли он заразиться от своего помощника, пресс-секретарь ответила однозначно:
Нет! Он тоже госпитализирован, но в обычную больницу – с давлением.
Давлению было от чего подняться: за последние сутки в Жамбылской области выявлен 51 случай заболевания коронавирусом – с рекордным по Казахстану процентом прироста (17,5%), причем 49 диагнозов поставлено именно в Таразе.
Напомним, на днях аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев объявил выговор сразу трем акимам, в том числе и Айтказы Карабалаеву, а его заму Кенжебеку Олжабаю пришлось и вовсе расстаться с креслом. Причина столь строгих мер – ненадлежащее обеспечение карантинного режима.
Как проникшая в госучреждение инфекция поведет себя дальше и не увеличится ли число больных среди госчиновников, покажет время. А пока жамбылские медики мужественно борются с последствиями людской беспечности.

Источник - express-k.kz
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