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Казахстан может стать Меккой суррогатного материнства? - "Э-К"
21:38 26.05.2020

Опубликовано: 22 Мая 2020 Автор: Илья МИЛЛЕР | Семей

Пандемия коронавируса и вызванное ею закрытие границ отразились и на рынке суррогатного материнства. Недавний пример: полсотни младенцев, рожденных от украинских суррогатных матерей, не могут дождаться встречи со своими биологическими родителями.
Сегодня новорожденные и их мамы находятся в одном из отелей Киева. Сколько они еще там пробудут, зависит от того, как скоро откроются границы. Сложившаяся ситуация привлекла внимание украинского омбудсмена Людмилы Денисовой. И хотя суррогатное материнство в Незалежной разрешено на законодательном уровне, чиновница считает его торговлей людьми и нарушением прав детей.
"В абсолютном большинстве европейских стран и американских штатов коммерческое суррогатное материнство запрещено, – говорит Денисова. – После его запрета в Индии и Таиланде, Украина, конкурируя с Грузией и Казахстаном, стала столицей этой позорной практики".
Разговоры вокруг законодательного регулирования суррогатного материнства в Украине ведутся не первый год. Еще в 2018 году о проблеме противоправного использования женщин из малообеспеченных семей заявляли в генеральной прокуратуре республики. И если вдруг случится так, что на родине Тараса Шевченко начнут ужесточать требования и контроль в отношении суррогатных матерей, то куда обратят свой взор бездетные пары со всего мира?
Стоит полагать, что наряду с гибкостью законодательства на их выбор существенно повлияют и действующие расценки. Например, сегодня услуги суррогатной матери на Украине обходятся от 30 до 70 тысяч долларов США. В Грузии вынашивание ребенка обойдется в 25-30 тысяч долларов. В Казахстане же средний гонорар роженицы оценивается в три миллиона тенге. То есть – немногим больше семи тысяч долларов по нынешнему курсу. Указанная сумма не включает в себя затраты на медицинское обследование, ежемесячные выплаты на период беременности, а также дополнительные компенсации в случае осложнений, кесарева сечения и появления на свет двойни. Но даже с их учетом сумма гонорара заметно ниже, чем в других постсоветских странах. Кроме того, как и на любом другом рынке, цена не является фиксированной, и некоторым казахстанским суррогатным мамам готовы платить и того меньше.

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"Ищем суррогатную маму. Имеющую своих детей, резус-фактор положительный. Гонорар два миллиона тенге, ежемесячно – 70 тысяч", - гласит объявление на одном из специализированных сайтов.
Неудивительно, что при таких демократичных ценах казахстанок фертильного возраста вовсю заманивают специализированные агентства. В том числе из других стран:
"Скоро откроют границу! Подавайте заявочки на суррогатное материнство. От вас только УЗИ органов малого таза. От нас – программа с лучшими условиями! Оплата проезда, анализов. Гонорар 1 000 000 рублей. Ежемесячно – 30 000 рублей. Все доплаты: за двойню, кесарево, на одежду, суточные. Пишите, не стесняйтесь, все обсудим, подберем для вас лучшую программу. В Москве либо в Питере!".
К слову, в России суррогатное материнство тоже не запрещено. Однако здесь для потенциальных родителей существует определенные риски. В частности, по законам нашего северного соседа, после родов суррогатная мать должна написать отказ от ребенка. А она может этого и не сделать, по разным причинам…
В Казахстане же родителями детей от суррогатных матерей по Кодексу о браке и семье признают заказчиков, тогда как сама сделка оформляется нотариально, что служит гарантией для каждой из сторон.

22 мая 2020

Источник - express-k.kz
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