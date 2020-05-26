Матерые узб-чиновники Кучкаров и Икрамов назначены заместителями минюста РУз

22:00 26.05.2020

Мирзиеев назначил сразу двух заместителей министра юстиции. Один из них ранее возглавлял Госкомэкологии, другой – Счетную палату и Минюст



Шавкат Мирзиеев назначил сразу двух заместителей министра юстиции, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Так, одним из заместителей стал Бахром Кучкаров, до 5 марта 2020 года занимавший должность председателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды и отработавший на этом посту три года.



Кучкаров родился в 1972 году в Намангане. Имеет высшее образование, в 1994 году окончил Ташкентский государственный юридический институт, в 1998 году Вашингтонский колледж права (США), в 1999 году – Ташкентский государственный экономический университет. По специальности – юрист и экономист.

Он начал свою карьеру в 1994 году в должности старшего консультанта управления подготовки и правовой экспертизы проектов законов и нормативных актов по экономическим реформам Министерства юстиции.

Женат. Имеет 4 детей.

Еще одним заместителем назначен Музраф Икрамов.



Икрамов родился в 1973 году в Ташкенте, имеет высшее образование, в 1995 году окончил Ташкентский государственный юридический институт (очная форма обучения), в 2007 году – Академию государственного и общественного строительства при президенте Узбекистана.

Трудовую деятельность начал в 1995 году старшим консультантом в управлении подготовки и правовой экспертизы актов законодательства и нормативных документов по экономической реформе Министерства юстиции.

В 2015-2017 годах он был министром юстиции, с августа 2017 года по март 2019 года – возглавлял Счетную палату. С 2019 года работал начальником управления юстиции Кашкадарьинской области.

Женат. Имеет 3 детей.



Темир Исаев