 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 26.05.2020
22:00  Матерые узб-чиновники Кучкаров и Икрамов назначены заместителями минюста РУз
21:46  Уйти нельзя остаться – какой будет Европа завтрашнего дня, - В.Кудрявцев
21:38  Казахстан может стать Меккой суррогатного материнства? - "Э-К"
20:17  Новым очагом заболевания коронавирусом в Казахстане стал акимат Тараза
20:10  В Казахстане могут появиться новые партии. Токаев взялся за политические реформы, - В.Панфилова
18:30  В бои в Ливии включился турецкий флот и неизвестно чья авиация на МиГ-29
14:05  Отъем квартир в Узбекистане. Как следственный отдел Яккасарайского района Ташкента фабриковал дела

14:00  Монголы изобрели "масокмат" - торговый автомат для продажи медицинских масок
13:58  "Мало ли что ваш Путин говорил". Мигранты в России вынуждены оплачивать трудовые патенты
13:55  Живые трупы. По следам трагедии в детском спец-концлагере Аягоза, - Х.Акаева
13:52  Памяти ташкентской художницы Ольги Галицкой...
13:49  Как кыргызы Таджикистана сохраняют свою идентичность
13:43  Собаку в счет долга. Минюст Украины начал продавать собак должников
12:21  Как Советская власть удержала Центральную Азию в зоне своего политического влияния после революции 1917 года, - Н.Смагулов
12:05  Умер от вируса экс-министр энергетики России Лопухин
12:02  Число зараженных сотрудников КазТенгиза превысило 800 человек
11:50  Пандемия стала причиной эпохального соревнования систем. Речь идет о ранге наций, о глобальном престиже и власти, - Der Spiegel
11:47  Трамп, президент 100 тыс. умерших, - Мартин Килиан
11:38  Узбекистан разрешил ввоз таджикского цемента
11:35  Убийцей-давилой алматинских полицейских оказался пьяный в хлам... сотрудник полиции
10:30  Возможны ли в Казахстане Революция по типу украинского майдана или переворотов в Кыргызстане? - М.Шибутов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   |   КАДРЫ   | 
Матерые узб-чиновники Кучкаров и Икрамов назначены заместителями минюста РУз
22:00 26.05.2020

Мирзиеев назначил сразу двух заместителей министра юстиции. Один из них ранее возглавлял Госкомэкологии, другой – Счетную палату и Минюст

Шавкат Мирзиеев назначил сразу двух заместителей министра юстиции, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Так, одним из заместителей стал Бахром Кучкаров, до 5 марта 2020 года занимавший должность председателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды и отработавший на этом посту три года.

Кучкаров родился в 1972 году в Намангане. Имеет высшее образование, в 1994 году окончил Ташкентский государственный юридический институт, в 1998 году Вашингтонский колледж права (США), в 1999 году – Ташкентский государственный экономический университет. По специальности – юрист и экономист.
Он начал свою карьеру в 1994 году в должности старшего консультанта управления подготовки и правовой экспертизы проектов законов и нормативных актов по экономическим реформам Министерства юстиции.
Женат. Имеет 4 детей.
Еще одним заместителем назначен Музраф Икрамов.

Икрамов родился в 1973 году в Ташкенте, имеет высшее образование, в 1995 году окончил Ташкентский государственный юридический институт (очная форма обучения), в 2007 году – Академию государственного и общественного строительства при президенте Узбекистана.
Трудовую деятельность начал в 1995 году старшим консультантом в управлении подготовки и правовой экспертизы актов законодательства и нормативных документов по экономической реформе Министерства юстиции.
В 2015-2017 годах он был министром юстиции, с августа 2017 года по март 2019 года – возглавлял Счетную палату. С 2019 года работал начальником управления юстиции Кашкадарьинской области.
Женат. Имеет 3 детей.

Темир Исаев

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Podrobno.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1590519600
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 мая 2020 года №339
- Рабочий график первого президента
- Казахстан имеет реальный потенциал стать одним из мировых продуктовых хабов - А. Мамин
- Создание минздравом нового ТОО может помочь "откатстроям" - Данияр Ашимбаев
- Межведомственная комиссия рассмотрела вопросы по усилению контроля за соблюдением карантинного режима
- Кадровые перестановки
- Сократят количество операторов жилищных программ
- В Мажилисе обсудили механизмы предоставления социальной помощи
- По итогам 4 месяцев текущего года наблюдается рост производства пестицидов, азотных и фосфорных удобрений
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  