Пекин готов подавить демонстрации в Гонконге назло США, - "НГ"

00:04 27.05.2020

Китай заявил, что даст ответ на санкции Вашингтона

Владимир Скосырев



Гонконг стал горячей точкой конфликта между США и КНР. После того как США пригрозили лишить Гонконг рыночного статуса и выразили поддержку демонстрантам, командующий гарнизона китайской армии заявил, что сумеет предотвратить попытки подорвать суверенитет страны. Вслед за этим репортеры зафиксировали передвижение воинских подразделений. По мнению экспертов, Пекин не желает кровопролития, а США, учитывая интересы своих компаний, ограничатся дипломатическими протестами.

Атмосфера в Особом административном районе КНР остается накаленной. Об этом можно судить не только по видеоматериалам, показывающим стычки демонстрантов с полицией, но и по публикациям в китайской прессе.

Главная партийная газета "Жэньминь жибао" сообщила: "Оппозиционеры повсюду блокируют дороги, поджигают и разбивают магазины, нападают на жителей и полицейских, используя стеклянные бутылки, кирпичи и зонты". Эти группировки, прибегая к насилию, хотят добиться независимости Гонконга.

Картина выглядит устрашающей, и на этом фоне не могло не привлечь внимания выступление командующего гарнизоном Народно-освободительной армии в Гонконге Чэнь Даосяна в ходе сессий парламента и Народного политического консультативного совета в Пекине. Он заявил, что будет с твердой решимостью выполнять "решение и планы центрального правительства". Зловещий оттенок этим словам придали съемки, сделанные минувшей ночью на улицах города. Видны машины с солдатами и регулировщики.

Западная пресса гадает: не собирается ли Пекин силой подавить протесты? Немецкая Welt утверждает, что США и Китай на всех парах движутся к холодной войне. А Гонконг превращается в такой же форпост демократии по соседству с враждебной и воинственной державой, каким был Западный Берлин в период конфронтации США с СССР. Отсюда следует вывод: отступать нельзя, оплот свободы нужно защищать.

И администрация Белого дома на первый взгляд следует этой рекомендации. Речь, правда, идет не о переброске войск в регион, а о об экономических санкциях, которые могут быть введены, по словам помощника президента США по национальной безопасности Роберта О’Брайена, если Гонконг будет лишен высокой степени автономии. Эти опасения O’Брайен, как и чиновники в других западных странах, связывает с тем, что в повестку дня сессии парламента в Китае был внесен законопроект о национальной безопасности для особого административного района. Он-то и вызвал гневные обвинения в адрес Пекина.

В Пекине, естественно, эту версию отвергают, заявляют, что отсутствие такого закона и привело к тому, что разгулялись подрывные элементы. А его принятие и претворение в жизнь позволят эффективно охранять порядок и спокойствие.

Но возникает вопрос: как далеко готов пойти президент США Дональд Трамп, чтобы покарать Китай за ущемление демократии в Гонконге? Союзник хозяина Белого дома сенатор-республиканец Линдси Грэм и близкий к Республиканской партии фонд Heritage Foundation призывают "выставить Китаю счет". Но, комментирует газета South China Morning Post, Трамп вынужден учитывать интересы многонациональных корпораций, давно свивших гнезда в финансовом хабе Гонконг и зарабатывающих там огромные деньги. Поэтому особо резких шагов в поддержку демократических сил на территории ожидать от Вашингтона не стоит.

Что касается Пекина, то его предупреждения в адрес американцев звучат грозно. "Если Вашингтон будет продолжать вредить Китаю, то Китай примет все необходимые контрмеры", – сказал представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Что именно они подразумевают?

В беседе с "НГ" руководитель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Карнеев отметил: "Эмоциональная перепалка между Китаем и США из-за Гонконга началась еще летом прошлого года. Тогда демонстранты там протестовали против принятия закона, позволяющего администрации территории выдавать властям КНР неблагонадежных лиц, подозреваемых в антигосударственной деятельности. Запад выступил в поддержку демонстрантов. Однако тогда, как и сегодня, Гонконг не был главной причиной нарастания противоречий между первой и второй экономиками мира. Потрясения в нем усиливают желание Америки сдержать накапливание Китаем экономической и военной мощи. Что Китай в ответ может сделать? Раньше муссировались варианты – распродать американские гособлигации, перекрыть поставки в США редкоземельных элементов, создать трудности для американских компаний, работающих в Китае". Но эти меры ударили бы и по Китаю. Поэтому в реальной политике стороны будут проявлять осторожность, особенно Китай, заключил Карнеев.

Подтверждением этого прогноза может служить решение пекинской цензуры закрыть популярный аккаунт в китайской социальной сети WeChat. Он нравился националистически настроенным пользователям и собрал 1,7 млн кликов. Но авторы публикаций, стремясь очернить США, распространяли фейки, писали, например, что там умерли от вируса 1 млн человек. Власти этот сайт ликвидировали.