Арестовано имущество Казавиакомпании Bek Air

00:16 27.05.2020

В рамках обеспечения иска к авиакомпании.



В Турксибском районном суде состоялось слушание по делу иска к авиакомпании Bek Air о возврате средств за билеты по отменным рейсам, передает zakon.kz.

Процесс по делу проходит в режиме видео-конференц связи.



На последнем заседании истец - Комитет по защите прав потребителей подал ходатайство об обеспечении иска к авиакомпании. Судом было вынесено определение о наложении ареста на имущество Bek Air. Суд направил запрос в следственные органы (ведущие расследование уголовного дела по факту крушения самолета) о предоставлении необходимых документов для обеспечения наложения ареста, сообщили в пресс-службе Алматинского горсуда.



Следующий процесс перенесен на 11 июня.

По состоянию на 13 мая Комитет по защите прав потребителей представлял интересы 670 потребителей, которые выкупили 1 267 билетов на сумму свыше 44 млн тенге.

Комитет выступил со следующими требованиями по иску:

1. Признать право потребителей услуг АО Bek Air на возмещение полной стоимости ранее приобретенных билетов на авиарейсы, которые были отменены не по вине потребителя.

2. Понудить ответчика возместить полную стоимость ранее приобретенных билетов на авиарейсы, которые были отменены не по вине потребителя.

3. Взыскать с ответчика суммы уплаченных за авиабилеты в пользу потребителей.

18 апреля стало известно, что Авиационная администрация Казахстана отозвала сертификаты эксплуатанта и летной годности воздушных судов АО "Bek Air".