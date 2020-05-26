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КазЗаповедье жулья. Часть земель Иле-Алатауского нацпарка передана в долгосрочное пользование частной компании
00:20 27.05.2020

Часть земель Иле-Алатауского нацпарка передана в долгосрочное пользование частной компании – на 49 лет, передает zakon.kz.

РГУ "Иле–Алатауский государственный национальный природный парк" КЛХЖМ МЭГиПР РК был проведен тендер на предоставление участков национального парка в долгосрочное пользование для развития экологического туризма по осуществлению туристской и рекреационной деятельности по лоту № 1, представляющий комплекс взаимосвязанных туристских объектов 13 марта 2020 года (читать в газете Егемен Қазақстан № 29 (29758) от 12 февраля 2020 года). Решением тендерной комиссии победителем тендера по лоту №1 объявлен единственный участник ТОО "КУЛТАУ и К", - говорится на сайте нацпарка.

В частности, в управление частникам отошли территории Большого Алматинского озера, Алма-Арасана (Аюсай), плато Асы, Иссыкского и Солдатского ущелий, Бутаковки и др.
Как оказалось, тендер проходил в рамках госпрограммы развития туристской отрасли РК на 2019–2025 годы.
Как следует из документа, в местах развития туризма планируется построить комплексы, смотровые площадки, кемпинги, оборудовать места для палаточных лагерей, а также парковки.
В госпрограмме определены наиболее перспективные направления по развитию туристских территорий в Казахстане:
- озеро Алаколь - с потенциалом 2 500 000 туристов в год (текущий поток - 772 000 туристов в год);
- горный кластер Алматинского региона - с потенциалом 2 500 000 туристов в год (текущий поток - 500 000);
- Щучинско-Боровская курортная зона - с потенциалом 2 000 000 туристов в год (текущий поток - 750 000);
- Баянаульская курортная зона - с потенциалом 450 000 туристов в год (текущий поток - 200 000);
- Имантау-Шалкарская курортная зона - с потенциалом 400 000 туристов в год (текущий поток -130 000);
- озеро Балхаш - с потенциалом 400 000 туристов в год (текущий поток - 130 000);
- развитие историко-культурного туризма Туркестана - с потенциалом 1 500 000 туристов в год (текущий поток - 500 000);
- развитие пляжного туризма Мангыстау - с потенциалом 750 000 туристов в год;
- развитие MICE туризма в городе Нур-Султан - с потенциалом 1 000 000 туристов в год;
- развитие туристской зоны "Байконур", как развлекательного туристского хаба - с потенциалом от 250 000 до 500 000 туристов в год.

Источник - zakon.kz
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